Тур: 6. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Красны Себастьян
1:0
Второй тайм: 62'
Ход матча
22'
49'
1:0
66
Milos
Trojak
5
Реста
По
27
Нуну
Педру
39
Монджик
Якуб
17
Шкурин
Илья
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
-
5 Реста ПоЗащитник
- Полузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
21 Daniel Trejo
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
-
22 Брито РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Нападающий
-
19 Dawid Tkacz
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Корона Кельце
Сталь Мелец
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Далмау Адриан
|2
|0.33
|Нуну Педру
|1 (1)
|0.17
|Длугош Виктор
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|2
|0.33
|Ravve Assayeg
|1
|0.17
|Доманьски Мацей
|0
|0
|Гийомье Мэтью
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Konrad Matuszewski
|3
|0
|Milos Trojak
|2
|0
|Реста По
|1
|0
|Дзеконски Ксавье
|1
|0
|Хофмейстер Йоав
|1
|0
|Milosz Strzebonski
|1
|0
|Igor Kosmicki
|1
|0
|Hubert Zwozny
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сталь Мелец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Корона Кельце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
3
Корона Кельце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сталь Мелец
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1
Результаты матчей
Корона Кельце
Сталь Мелец
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|2.
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 2
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|15.
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|3 - 6
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|8 - 13
|3
|18.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Лех
|Исхак Микаэль
|4 (1)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Легия
|Крамер Блаж
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3