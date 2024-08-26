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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Красны Себастьян
Корона Кельце
2:1
Конец матча
Сталь Мелец
0'
22' Желтая карточка
Koki Hinokio
1:0
49' Пенальти
Нуну Педру
1:1
86' Гол
Доманьски Мацей
90' Желтая карточка
Длугош Виктор
2:1
90' Гол
Dawid Blanik
90'+7
1
Дзеконски
Ксавье
66
Milos
Trojak
4
Малярчик
Петр
5
Реста
По
37
Hubert
Zwozny
27
Нуну
Педру
18
Хофмейстер
Йоав
3
Konrad
Matuszewski
9
Шикавка
Евгений
20
Далмау
Адриан
8
Martin
Remacle
39
Монджик
Якуб
27
Яунземс
Алвис
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
11
Krzysztof
Wolkowicz
10
Доманьски
Мацей
6
Гийомье
Мэтью
8
Koki
Hinokio
25
Вольштыньски
Лукаш
17
Шкурин
Илья
Корона Кельце
3-4-3
Сталь Мелец
3-1-4-2

История личных встреч

Корона Кельце
Сталь Мелец

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:0
Э
2:3
Э
2:1
Э
0:2
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Далмау Адриан 2 0.33
Dawid Blanik 1 0.17
Нуну Педру 1 (1) 0.17
Длугош Виктор 0 0
Marcel Pieczek 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 2 0.33
Доманьски Мацей 1 0.17
Ravve Assayeg 1 0.17
Гийомье Мэтью 0 0
Adrian Bukowski 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Форнальчик Мариуш 3 0
Konrad Matuszewski 3 0
Milos Trojak 2 0
Длугош Виктор 1 0
Реста По 1 0
Дзеконски Ксавье 1 0
Хофмейстер Йоав 1 0
Milosz Strzebonski 1 0
Igor Kosmicki 1 0
Hubert Zwozny 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Матрас Матеуш 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Вольштыньски Лукаш 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Эсселинк Берт 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сталь Мелец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Корона Кельце
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сталь Мелец
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
3
Корона Кельце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сталь Мелец
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
75%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 0:2 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Легия 0:1
Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Пяст - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Гурник Ленчна 6:1 Рух Хожув - Корона Кельце 1:4 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Лех - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Рух Хожув 2:0 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пуща Неполомице - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 4:0 Варта Познань - Корона Кельце 1:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - Погонь Щецин 2:2
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1
Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Рух Хожув 3:1

Результаты матчей

Корона Кельце
Сталь Мелец

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 6 4 1 1 9 - 3 13
2.
Краковия
 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Легия
 6 3 2 1 11 - 6 11
4.
Ракув
 6 3 2 1 5 - 2 11
5.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Пяст
 6 3 2 1 8 - 6 11
7.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 10 - 9 9
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Гурник Забже
 6 2 2 2 7 - 8 8
11.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Заглембе Любин
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Корона Кельце
 6 1 2 3 4 - 9 5
15.
Шленск Вроцлав
 5 0 4 1 3 - 5 4
16.
Сталь Мелец
 6 1 1 4 4 - 7 4
17.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
8.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Сталь Мелец
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
12.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Ракув
 2 0 1 1 0 - 1 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Лех
 3 1 1 1 2 - 2 4
7.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Пяст
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Лех Исхак Микаэль 4 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Легия Крамер Блаж 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    Konrad Matuszewski сделал результативную передачу.
  • 91'
    Г О О О О Л - Dawid Blanik бьет в цель!
  • 90'
    Длугош Виктор получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Hubert Zwozny уходит с поля. Длугош Виктор выходит вместо него
  • 89'
    Нуну Педру уходит с поля. Dawid Blanik выходит вместо него
  • 86'
    Илья Шкурин сделал результативную передачу.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 22'
      Koki Hinokio получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Корона Кельце 2:1 Сталь Мелец онлайн

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