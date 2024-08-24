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  4. Серия A 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Гиуа Антонио
Верона
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 55
Верона 0% (0)
X 5.5% (3)
Ювентус 94.5% (52)
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Верона
Ювентус

История личных встреч

Верона
Ювентус

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 11 побед

19 матчей

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

10.5%
47.4%
42.1%
2 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.8%
26.3%
57.9%
3 победы 5 ничьих 11 побед

История матчей

СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
4:0
К
6:1
СA
2:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.56
0.5

Среднее время на гол

57
180

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2.4
1.56

Среднее время на гол

37
57

Всего голов

38
19

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Mosquera 2 2
Dailon Rocha Livramento 1 1
Лазович Дарко 0 0
Дуда Ондрей 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбангула Самюэль 1 1
Веа Тимоти 1 1
Камбьясо Андреа 1 1
Йылдыз Кенан 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 1 0
Тчатчуа Джексон 1 0
Коппола Диего 1 0
Белахяне Реда 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 1 0
Камбьясо Андреа 1 0

Результаты матчей

Верона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Верона
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Верона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ювентус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2
Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2 Верона - Фиорентина 2:1 Лацио - Верона 1:0 Верона - Удинезе 1:0 Аталанта - Верона 2:2 Верона - Дженоа 1:2 Кальяри - Верона 1:1 Верона - Милан 1:3 Лечче - Верона 0:1 Верона - Сассуоло 1:0
Ювентус
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2
Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1 Рома - Ювентус 1:1 Ювентус - Милан 0:0 Лацио - Ювентус 2:1 Кальяри - Ювентус 2:2 Торино - Ювентус 0:0 Ювентус - Фиорентина 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Ювентус - Дженоа 0:0 Ювентус - Аталанта 2:2 Наполи - Ювентус 2:1

Результаты матчей

Верона
Ювентус

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Верона
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Daniel Mosquera 2
Аталанта Ретеги Матео 2
Ювентус Мбангула Самюэль 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 9 минут.

    Главный судья: Гиуа Антонио

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    • Прогнозы 55
    Верона 0% (0)
    X 5.5% (3)
    Ювентус 94.5% (52)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Верона
    Ничья
    Ювентус
    5.30
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    3.80
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    Прогнозы на матч Верона - Ювентус

    Исход игры
    Верона
    0% (0)
    Ничья
    5.5% (3)
    Ювентус
    94.5% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.38% (34)
    Меньше
    34.62% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    65.38% (34)
    Нет
    34.62% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Ювентус
    49.1% (27)
    0:2 Ювентус
    21.8% (12)
    0:1 Ювентус
    9.1% (5)
    1:3 Ювентус
    7.3% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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