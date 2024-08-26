Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Удар от ворот произведет Сельта

47' ШТАНГА! Пробил головой Пино Йереми прямо в каркас ворот!

47' Баэна Алекс из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Вильярреал

44' Старфельт Карл не смог попасть в створ ударом издали

43' Родригес Дамиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Матч возобновлен

43' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

42' Альбиоль Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Удар от ворот произведет Сельта

39' Удар от ворот произведет Сельта

39' Баэна Алекс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

39' Баэна Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Баэна Алекс нанес удар головой, но Иван Вильяр спокойно отбил мяч.

38' Фемения Кико из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Сельта

36' Комесанья Санти оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Удар от ворот произведет Сельта

34' Матч возобновлен

33' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

32' Отличная индивидуальная работа от Мингеса Оскар , гол забит с изяществом.

31' Г О О О О Л - Мингеса Оскар правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

29' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Команда Вильярреал сравняла счет! Игра продолжается!

26' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Сельта

21' Хорошую попытку сделал Баэна Алекс . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Морено Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Хорошую попытку сделал Морено Херард . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Кардона Серхи из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Удар от ворот произведет Сельта

16' Морено Херард не смог попасть в створ ударом издали

14' Удар от ворот произведет Вильярреал

12' Г О О О О Л - Иглесиас Борха забивает ударом с левой ноги!

12' Гонсалес Альфонсо завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

11' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Комесанья Санти пробует нанести удар издали, но Иван Вильяр держит все под контролем

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

7' Конде Диего взял и забрал мяч на выходе

5' Удар от ворот произведет Сельта

5' Фемения Кико из команды Вильярреал наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

3' Удар от ворот произведет Вильярреал

3' Гонсалес Альфонсо пробует нанести удар издали, но Диего Конде держит все под контролем

2' Хорошую попытку сделал Бамба Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

1' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Вильярреал начинает с центра поля

1' Судья начинает матч