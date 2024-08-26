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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 19651 Главный судья: Ортис Мигель
Вильярреал
4:3
Конец матча
Сельта
0'
0:1
12' Гол
Иглесиас Борха
1:1
26' Гол
Кардона Серхи
1:2
31' Гол
Мингеса Оскар
52' Желтая карточка
Илайш Мориба
55' Желтая карточка
Фемения Кико
2:2
60' Гол
Барри Тьерно
3:2
64' Гол в свои ворота
Жаилсон Маркес
3:3
80' Гол
Старфельт Карл
80' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
85' Желтая карточка
Гуйе Папе
88' Желтая карточка
Сведберг Виллиот
90' Желтая карточка
Альварес Уго
3:3
90' Не забитый пенальти
Парехо Даниэль
4:3
90' Гол
Парехо Даниэль
90' Желтая карточка
Пепе Николя
90'+11

Ход матча

12'
0:1
Иглесиас Борха
26'
Кардона Серхи
(Морено Херард)
1:1
31'
1:2
Мингеса Оскар
46'
Перес Айосе
Морено Херард
 
52'
 
Илайш Мориба
55'
Фемения Кико
 
58'
 
Пейнадо Франсиско
Илайш Мориба
58'
 
Альварес Уго
Каррейра Серхио
58'
Коста Логан
Эрик-Бертран Байи
 
59'
Барри Тьерно
Данджума Арно
 
59'
Пепе Николя
Пино Йереми
 
60'
Барри Тьерно
(Кардона Серхи)
2:2
64'
Жаилсон Маркес
3:2
70'
 
Сведберг Виллиот
Манкильо Хави
70'
 
Аспас Яго
Гонсалес Альфонсо
72'
Гуйе Папе
Баэна Алекс
 
74'
 
Дувикас Анастасиос
Иглесиас Борха
80'
3:3
Старфельт Карл
(Мингеса Оскар)
80'
Альбиоль Рауль
 
85'
Гуйе Папе
 
88'
 
Сведберг Виллиот
90'
 
Альварес Уго
90'
Парехо Даниэль
3:3
90'
Парехо Даниэль
4:3
90'
Пепе Николя
 

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 10 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 8
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 449 Количество передач 563
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 129
Вильярреал 70.5% (91)
X 18.6% (24)
Сельта 10.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
4
Эрик-Бертран
Байи
3
Альбиоль
Рауль
23
Кардона
Серхи
21
Пино
Йереми
14
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
16
Баэна
Алекс
7
Морено
Херард
9
Данджума
Арно
1
Вильяр
Иван
22
Манкильо
Хави
2
Старфельт
Карл
16
Жаилсон
Маркес
3
Мингеса
Оскар
5
Каррейра
Серхио
6
Илайш
Мориба
25
Родригес
Дамиан
12
Гонсалес
Альфонсо
17
Бамба
Джонатан
7
Иглесиас
Борха
Вильярреал
4-4-2
Сельта
3-4-2-1

История личных встреч

Вильярреал
Сельта

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

109.1%
36.4%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

24 матча

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:2
ЛЛ
3:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:4
ЛЛ
0:4
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:3
П
3:2
П
2:3
П
4:1
П
0:1
П
0:1
П
5:0
П
0:0
П
1:2
П
4:1
П
1:3
П
0:2
П
0:0
КК
0:1
КК
1:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.17
1.42

Среднее время на гол

41
63

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

0.83
1.67

Среднее время на гол

108
54

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

1.5
1.54

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

60
58

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 2 0.67
Кардона Серхи 1 0.33
Перес Айосе 1 0.33
Парехо Даниэль 1 0.33
Барри Тьерно 1 0.33
Морено Херард 0 0
Баэна Алекс 0 0
Конде Диего 0 0
Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мингеса Оскар 2 0.67
Аспас Яго 2 0.67
Сведберг Виллиот 1 0.33
Старфельт Карл 1 0.33
Иглесиас Борха 1 0.33
Пейнадо Франсиско 1 0.33
Альварес Уго 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбиоль Рауль 1 0
Перес Айосе 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Фемения Кико 1 0
Гуйе Папе 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Пепе Николя 1 0
Баэна Алекс 1 0
Пино Йереми 1 0
Данджума Арно 1 0
Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Дамиан 2 0
Аспас Яго 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Альварес Уго 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Илайш Мориба 1 0
Сведберг Виллиот 1 0
Claudio Giraldez 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
4
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сельта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90

Пропущено

8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2
Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3
Сельта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1
Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0

Результаты матчей

Вильярреал
Сельта

Точный счет

2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Сельта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
1
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Леганес
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Атлетик Б
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Алавес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 102'
    После классного второго тайма Вильярреал совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 102'
    Сегодняшная посещаемость составляет 19651 болельщиков
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Пепе Николя получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 101'
    Контроль мяча: Вильярреал: 45%, Сельта: 55%.
  • 100'
    Г О О О О Л - Парехо Даниэль забивает ударом с левой ноги!
  • 100'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Парехо Даниэль пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 129
    Вильярреал 70.5% (91)
    X 18.6% (24)
    Сельта 10.9% (14)
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    Где смотреть матч Вильярреал 4:3 Сельта онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 4:3 Сельта

    Исход игры
    Вильярреал
    70.5% (91)
    Ничья
    18.6% (24)
    Сельта
    10.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.73% (69)
    Меньше
    37.27% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    76.36% (84)
    Нет
    23.64% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    41.9% (54)
    1:1 Ничья
    12.4% (16)
    1:0 Вильярреал
    10.1% (13)
    2:0 Вильярреал
    7.8% (10)
    1:2 Сельта
    4.7% (6)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    3:2 Вильярреал
    2.3% (3)
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