Тур: 3. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Зрители: 19651 Главный судья: Ортис Мигель
4:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолИглесиас Борха
1:1
26' ГолКардона Серхи
1:2
31' ГолМингеса Оскар
52' Желтая карточкаИлайш Мориба
55' Желтая карточкаФемения Кико
2:2
60' ГолБарри Тьерно
3:2
64' Гол в свои воротаЖаилсон Маркес
3:3
80' ГолСтарфельт Карл
80' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
85' Желтая карточкаГуйе Папе
88' Желтая карточкаСведберг Виллиот
90' Желтая карточкаАльварес Уго
3:3
90' Не забитый пенальтиПарехо Даниэль
4:3
90' ГолПарехо Даниэль
90' Желтая карточкаПепе Николя
90'+11
Ход матча
12'
0:1
26'
1:1
31'
1:2
52'
55'
60'
2:2
64'
3:2
72'
80'
3:3
80'
85'
88'
90'
90'
3:3
90'
4:3
90'
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
10 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 8
-
7 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
449 Количество передач 563
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
21
Пино
Йереми
16
Баэна
Алекс
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Баэна АлексПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сола АрнауЗащитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
-
11 Ахомаш ИльясПолузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
15 Барри ТьерноНападающий
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
22 Перес АйосеНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Видаль МаркВратарь
-
15 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
30 Альварес УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Сотело ХьюгоПолузащитник
- Нападающий
-
18 Дуран ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Хиральдес Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Вильярреал
Сельта
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
109.1%
36.4%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
24 матча
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
12 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2.17
1.42
Среднее время на гол
41
63
Всего голов
10
20
Голов в среднем за матч
0.83
1.67
Среднее время на гол
108
54
Всего голов
36
37
Голов в среднем за матч
1.5
1.54
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
60
58
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|2
|0.67
|Кардона Серхи
|1
|0.33
|Перес Айосе
|1
|0.33
|Парехо Даниэль
|1
|0.33
|Барри Тьерно
|1
|0.33
|Морено Херард
|0
|0
|Баэна Алекс
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
Сельта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мингеса Оскар
|2
|0.67
|Аспас Яго
|2
|0.67
|Сведберг Виллиот
|1
|0.33
|Старфельт Карл
|1
|0.33
|Иглесиас Борха
|1
|0.33
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.33
|Альварес Уго
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|Перес Айосе
|1
|0
|Парехо Даниэль
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Гуйе Папе
|1
|0
|Эрик-Бертран Байи
|1
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Баэна Алекс
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
Сельта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригес Дамиан
|2
|0
|Аспас Яго
|1
|0
|Бамба Джонатан
|1
|0
|Альварес Уго
|1
|0
|Мингеса Оскар
|1
|0
|Илайш Мориба
|1
|0
|Сведберг Виллиот
|1
|0
|Claudio Giraldez
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сельта
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
4
Вильярреал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сельта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Вильярреал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сельта
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
17%
1
11%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
2
22%
76-90
Пропущено
8
5
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2
Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3
Сельта
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сельта - Валенсия 3:1 Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1
Сельта - Жил Висенте 1:0 Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0
Результаты матчей
Вильярреал
Сельта
Точный счет
2:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Сельта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|3
|Сельта
|Мингеса Оскар
|2 (2)
|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Атлетико М
|Льоренте Маркос
|2 (1)
|Лас-Пальмас
|Рамирес Сандро
|2
|Алавес
|Седлар Александр
|1 1
|Атлетик Б
|Эррера Андер
|2
|Бетис
|Перро Ромен
|2
|Сельта
|Родригес Дамиан
|2
|Барселона
|Кубарси Пау
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 4:3 Сельта
Исход игры
Вильярреал
70.5% (91)
Ничья
18.6% (24)
Сельта
10.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
62.73% (69)
Меньше
37.27% (41)
Обе команды забьют
Да
76.36% (84)
Нет
23.64% (26)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
41.9% (54)
1:1 Ничья
12.4% (16)
1:0 Вильярреал
10.1% (13)
2:0 Вильярреал
7.8% (10)
1:2 Сельта
4.7% (6)
2:2 Ничья
3.9% (5)
3:2 Вильярреал
2.3% (3)
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