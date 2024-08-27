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Тур: 3. Стадион: . Зрители: 20470 Главный судья: Муньис Алехандро
Мальорка
0:0
Конец матча
Севилья
0'
88' Желтая карточка
Соу Джибрил
89' Красная карточка
Ньигес Сауль
90'+5

Ход матча

62'
 
Берналь Исаак Ромеро
Ихеаначо Келечи
62'
 
Хуанлу Санчес
Самби Локонга Альберт-Мбойо
65'
Родригес Даниэль
Санчес Антонио
 
65'
Асано Такума
Ларин Кайл
 
70'
 
Маркан Маркос
Гудель Неманья
70'
 
Навас Хесус
Лукебакио Доди
73'
Маскарель Омар
Ману Морланес
 
82'
Пратс Абдон
Мурики Ведат
 
82'
Доменек Марк
Дардер Серхи
 
88'
 
Соу Джибрил
89'
 
Ньигес Сауль
90'
 
Агум Люсьен
Эджуке Чидера

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 385 Количество передач 485
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Мальорка 23.8% (29)
X 37.7% (46)
Севилья 38.5% (47)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Рикельме
Леонардо
23
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
8
Ману
Морланес
10
Дардер
Серхи
18
Санчес
Антонио
7
Мурики
Ведат
17
Ларин
Кайл
13
Нюланд
Эрьян
32
Кармона
Хосе
Анхель
22
Баде
Луак
6
Гудель
Неманья
3
Педроса
Адриа
17
Ньигес
Сауль
12
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
20
Соу
Джибрил
11
Лукебакио
Доди
9
Ихеаначо
Келечи
21
Эджуке
Чидера
Мальорка
4-3-3
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Севилья

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

22 матча

22.7%
22.7%
54.6%
5 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

4.5%
40.9%
54.6%
1 победа 9 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:0
ЛЛ
0:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:5
П
3:2
П
3:1
П
0:0
П
2:2
П
1:2
П
1:3
П
2:0
П
3:1
П
0:0
ПД
2:3
ПД
1:2

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.82
1

Среднее время на гол

110
90

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

1.82
1.64

Среднее время на гол

49
55

Всего голов

29
29

Голов в среднем за матч

1.32
1.32

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

68
68

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 1 0.33
Родригес Даниэль I 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 1 0.33
Хуанлу Санчес 1 0.33
Окампос Лукас 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Аррасате Ягоба 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньигес Сауль 0 1
Соу Джибрил 1 0
Маркан Маркос 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Кармона Хосе Анхель 1 0

Результаты матчей

Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
0
Мальорка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5
Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2
Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2

Результаты матчей

Мальорка
Севилья

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Леганес
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
Мальорка
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
15.
Атлетик Б
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Алавес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
18.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Мальорка
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
18.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Мальорка: 45%, Севилья: 55%.
  • 95'
    Marc Domenech наказан за толчок Соу Джибрил
  • 95'
    Маркан Маркос успешно блокирует удар.
  • 95'
    Marc Domenech из команды Мальорка нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 95'
    Асано Такума из команды Мальорка подал угловой слева.
  • 94'
    Оооо... вот это был удар! Marc Domenech должен был забить с этой позиции.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 122
    Мальорка 23.8% (29)
    X 37.7% (46)
    Севилья 38.5% (47)
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    Где смотреть матч Мальорка 0:0 Севилья онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Севилья

    Исход игры
    Мальорка
    23.8% (29)
    Ничья
    37.7% (46)
    Севилья
    38.5% (47)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (41)
    1:2 Севилья
    24.6% (30)
    1:0 Мальорка
    11.5% (14)
    0:1 Севилья
    7.4% (9)
    2:1 Мальорка
    7.4% (9)
    0:2 Севилья
    1.6% (2)
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