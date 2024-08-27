Оооо... вот это был удар! Marc Domenech должен был забить с этой позиции.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Marc Domenech выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Антонио Санчес пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Ихеаначо Келечи нанес удар головой, но Лео Роман спокойно отбил мяч.

47' Рикельме Леонардо взял и забрал мяч на выходе

47' Педроса Адриа из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Эджуке Чидера навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Педроса Адриа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Ларин Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Мальорка

38' Эджуке Чидера не смог попасть в створ ударом издали

38' Ихеаначо Келечи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Баде Луак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Мальорка идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Мурики Ведат выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Кармона Хосе Анхель пробует нанести удар издали, но Лео Роман ловит мяч

33' Эджуке Чидера навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Мальорка

30' Лукебакио Доди пробует нанести удар издали, но Лео Роман держит все под контролем

29' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Удар от ворот произведет Мальорка

28' Эджуке Чидера не смог попасть в створ ударом издали

27' Хорошую попытку сделал Ньигес Сауль . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Эджуке Чидера создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Нюланд Эрьян взял и забрал мяч на выходе

24' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Ларин Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Хорошую попытку сделал Лукебакио Доди . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Ману Морланес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Эджуке Чидера выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Мальорка

16' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Баде Луак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Севилья

14' Раильо Антонио не смог попасть в створ ударом издали

12' Удар от ворот произведет Мальорка

12' Ньигес Сауль не смог попасть в створ ударом издали

11' Мурики Ведат нанес удар головой, но Эрьян Нюланд спокойно отбил мяч.

11' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Севилья

2' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Соу Джибрил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Мальорка начинает с центра поля