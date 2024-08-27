Второй тайм в Эль-Маджмаа!

Мане по центру не удалось прорваться к чужой штрафной площади. Соперники без нарушения правил смогли отобрать мяч у Садио.

Гариб слева прорвался к воротам и смог "проткнуть" мяч к центру на Роналду, чей удар в упор Абдулазиз скорее заблокировал, нежели отразил.

Аль-Харти слева убежал один на один с голкипером, но слишком сблизился с Бенто и переиграть бразильца не смог.

Аль-Рашиди на фланге выбил мяч у Талиски.

Теллес от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Брозовичав, который издали бить по воротам не стал.

Гариб слева навесил на Роналду, который головой пробил выше ворот.

Аль-Ганама на правом фланге встретил Абди Фарис и аккуратно отобрал мяч у соперника.

Подача Мане слева дошла до Гариба, но подработка мяча грудью у Абдуррахмана не получилась.

Аль-Хессейн у чужой штрафной площади наступил на ногу Алавжами.

Теперь Алавжами оказывают помощь медики. К добавленному времени будет ещё сколько-то добавлено арбитром.

Аль-Хайбари перед штрафной площадью сбил Талиску. Девятнадцать метров до ворот.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! РОНАЛДУ!!! Роналду со штрафного аккуратно послал мяч в правый угол.

Навесами с разных флангов отметились Гариб и Теллес, но мяч каждый раз прилетал в ноги соперникам.

Проход Гариба справа в центр соперники прервали. Мяч отскочил на фланг к Аль-Ганаму, чья подача справа получилась в руки Абдулазизу.

Роналду у центрального круга ударил по ногам Кааби.

Удар Сакалы слева из пределов штрафной площади в дальний угол заблокировал Лапорт.

Аль-Беше сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с двадцати двух метров пробил выше ворот.

После навеса слева Гариб головой пробил по воротам. Абдулазиз среагировал на удар и перевёл мяч за пределы поля. Будет угловой удар.

Брозович от углового флага навесил на Роналду, который головой пробил выше ворот.

Мане слева прошёл вперёд и в борьбе с Аль-Довайшем упустил мяч за пределы поля.

37' Брозович слева прорвался к воротам, но его прострел в центр соперники перехватили. Давно никакой из команд не удавалось создавать хотя бы опасные моменты у чужих ворот.

36' Галь-Ганам справа навесил в центр штрафной площади, где Брозовичу в верховой борьбе головой не удалось пробить по воротам.

34' Арбитр продлил паузу, отправив команды к скамейкам запасных. Все имеют возможность попить воды и послушать тренеров.

32' Лапорту медики оказывают помощь. Пауза в матче.

31' Аль-Хуссейн у чужой штрафной площади сыграл грубо против Лапорта и получил жёлтую карточку.

30' Теллес на левом фланге забрался в офсайд.

29' Аль-Ганам справа неудачно исполнил подачу. Мяч описал высокую дугу и опустился сверху на сетку ворот.

28' Сакала попытался справа вывести к воротам Аль-Харти, но Наваф споткнулся и сблизился с соперниками. На этом выпад "Аль-Фейхи" вперёд потерял остроту.

27' Сакала слева ворвался в штрафную площадь и сумел пробить по воротам. Бенто мяч поймал.

26' Роналду попытался отправить справа вперёд Мане, но Садио неудачно сыграл при приёме.

25' Алавжами на фланге догнал Сакалу и в подкате чисто выбил мяч за боковую линию поля.

24' Роналду на левом фланге забрался в офсайд.

22' Талиска у центрального круга нарушил правила.

21' Штрафной удар гости разыграли неудачно. Заброс к воротам получился точно в руки Абдулазизу.

20' Кааби в грубом подкате сбил Мане и получил жёлтую карточку. Тридцать три метра до ворот.

19' У хозяев атакующие действия получаются всё реже, а опасных моментов им создавать и вовсе не удаётся.

18' Аль-Ганам на правом фланге не смог подработать мяч себе на ход и отдал его соперникам.

16' Сакала выскочил один на один и из явного офсайда не смог переиграть Бенто.

15' Гариб по центру прокинул мяч в штрафную площадь слишком сильно. У партнёров сыграть шансов не было.

14' Отавио исполнил перевод налево на Гариба, который небрежно сыграл на приёме и упустил мяч за боковую линию поля.

13' Сакала слева обыграл двух соперников, но его прострел получился близко к воротам, и Бенто забрал мяч в руки.

12' "Аль-Наср" при потере мяча на чужой половине быстро включается в прессинг. Гостям удаётся быстро вернуть себе игровой снаряд.

10' "Аль-Наср" подержал мяч у центрального круга. В невысоком темпе проходят первые минуты встречи, и ускоряться пока никто не торопится.

9' Мане у центрального круга стал смещаться влево и сделал неточный пас на Гариба. Соперники мяч перехватили.

8' Отавио на своей половине поля сыграл неаккуратно и упустил мяч за боковую линию поля.

7' Отавио получил травму. Медики вышли на поле. Пауза в матче.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ТАЛИСКА!!! Отавио сыграл на перехвате на чужой половине поля и выдал пас к линии штрафной площади в центр. Талиска сумел уйти влево и с двенадцати метров низом направил мяч в дальний угол.

4' Роналду слева побежал к неожиданному отскоку и попытался мимо Абдулазиза послать мяч с фланга в ворота, но голкипер сумел выставить ногу и угрозу нейтрализовал.

3' Гариб перехватил вынос Абдулазиза от ворот, но с Брозовичем обыграться не смог. Ответный пас Марсело получился слишком сильным и мяч улетел за боковую линию поля.

2' "Аль-Фейха" играет в оранжевых футболках и фиолетовых трусах, "Аль-Наср" - в жёлтых футболках и синих трусах.