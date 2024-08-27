Тур: 2. Стадион: Маджмаа Спортс Сити.
0:2
Второй тайм: 52'
0'
0:1
5' ГолТалиска Андерсон
18' Желтая карточкаКааби Ракан
30' Желтая карточкаАль-Хуссейн Али
0:2
45' ГолРоналду Криштиану
Ход матча
5'
18'
30'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Абди
Фарис
66
Кааби
Ракан
10
Сакала
Фэшн
78
Алавжами
Али
13
Теллес
Алекс
10
Мане
Садио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Абди ФарисЗащитник
- Полузащитник
-
66 Кааби РаканПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сакала ФэшнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Christos Kontis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
78 Алавжами АлиЗащитник
- Защитник
-
13 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
60 Хагави СаадНападающий
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
14 матчей
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.71
0.57
Среднее время на гол
126
157
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.14
1.43
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Фейха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|2
|1
|Талиска Андерсон
|1
|0.5
|Мане Садио
|0
|0
Карточки
Аль-Фейха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашиди Мохер
|1
|0
|Абди Фарис
|1
|0
|Кааби Ракан
|1
|0
|Аль-Довайш Мохаммед
|1
|0
|Аль-Хуссейн Али
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Фейха
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Райхенау 4:0 Славен - Аль-Фейха 1:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Дамак - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Аль-Таи 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фейха - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Фейха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фейха - Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Абха 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0
Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1
Результаты матчей
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|18.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|7.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|2 (1)
|Аль-Вахда Мекка
|Гудвин Крейг
|2 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|2
|Аль-Кадисия Эль-Хубар
|Киньонес Хулиан
|2
|Аль-Рияд
|Менса Бернард
|1 (1)
|Аль-Таавун Бурайда
|Ibrahim Alshuayl
|1
|Аль-Рияд
|Али-Альнвейки Хусейн
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|1
|Аль-Халидж
|Шехич Ибрагим
|1
|Аль-Кадисия Эль-Хубар
|Фернандес Игнасио
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Фейха 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
Исход игры
Аль-Фейха
1.7% (2)
Ничья
5.2% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд
93% (107)
Тотал 2.5
Больше
76.42% (81)
Меньше
23.58% (25)
Обе команды забьют
Да
75.47% (80)
Нет
24.53% (26)
Популярный счёт
1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
46.1% (53)
1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
14.8% (17)
0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
13.9% (16)
0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
5.2% (6)
0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
3.5% (4)
1:1 Ничья
2.6% (3)
1:4 Аль-Наср Эр-Рияд
1.7% (2)
2:1 Аль-Фейха
1.7% (2)
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