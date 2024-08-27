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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Аль-Фейха
0:2
Второй тайм: 52'
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
0:1
5' Гол
Талиска Андерсон
18' Желтая карточка
Кааби Ракан
30' Желтая карточка
Аль-Хуссейн Али
0:2
45' Гол
Роналду Криштиану

Ход матча

5'
0:1
Талиска Андерсон
(Роналду Криштиану)
18'
Кааби Ракан
 
30'
Аль-Хуссейн Али
 
45'
0:2
Роналду Криштиану
Прогнозы 115
Аль-Фейха 1.7% (2)
X 5.2% (6)
Аль-Наср Эр-Рияд 93% (107)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Фейха
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
28.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Абдулазиз
Абдулрауф
47
Аль-Довайш
Мохаммед
4
Аль-Хайбари
Сами
2
Аль-Рашиди
Мохер
25
Абди
Фарис
14
Аль-Беше
Мансор
66
Кааби
Ракан
29
Аль-Харти
Наваф
55
Аль-Хуссейн
Али
75
Аль-Раммах
Халид
10
Сакала
Фэшн
24
Бенто
Крепски
2
Аль-Ганам
Султан
78
Алавжами
Али
27
Лапорт
Эмерик
13
Теллес
Алекс
25
Отавио
Эдмилсон
11
Брозович
Марсело
10
Мане
Садио
94
Талиска
Андерсон
29
Гариб
Абдуррахман
7
Роналду
Криштиану
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

История личных встреч

Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ЛЧА
2:0
ЛЧА
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.71
0.57

Среднее время на гол

126
157

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.14
1.43

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 2 1
Талиска Андерсон 1 0.5
Мане Садио 0 0

Карточки

Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашиди Мохер 1 0
Абди Фарис 1 0
Кааби Ракан 1 0
Аль-Довайш Мохаммед 1 0
Аль-Хуссейн Али 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейха
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Райхенау 4:0 Славен - Аль-Фейха 1:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Дамак - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Аль-Таи 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фейха - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Фейха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фейха - Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Абха 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0
Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1

Результаты матчей

Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аль-Халидж
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Таавун Бурайда
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аль-Ахли Джидда
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Аль-Фатех
 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Аль-Вахда Мекка
 1 0 1 0 3 - 3 1
12.
Аль-Рияд
 1 0 1 0 3 - 3 1
13.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Аль-Хулуд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Аль-Ахдуд
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Аль-Фейха
 0:2 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аль-Таавун Бурайда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Фатех
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:0 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Аль-Вахда Мекка
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аль-Хулуд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Фейха
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Аль-Ахдуд
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Халидж
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аль-Рияд
 1 0 1 0 3 - 3 1
7.
Аль-Раед Бурайда
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Хулуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Ахдуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Вахда Мекка
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Ахли Джидда
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аль-Фейха
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Аль-Фатех
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 2 (1)
Аль-Вахда Мекка Гудвин Крейг 2 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 2
Аль-Кадисия Эль-Хубар Киньонес Хулиан 2
Аль-Рияд Менса Бернард 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Таавун Бурайда Ibrahim Alshuayl 1
Аль-Рияд Али-Альнвейки Хусейн 1
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 1
Аль-Халидж Шехич Ибрагим 1
Аль-Кадисия Эль-Хубар Фернандес Игнасио 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Гариб слева навесил на Роналду, который головой пробил выше ворот.
  • Угловой
    51'
    Теллес от углового флага навесил к ближней штанге. Мяч выбит на Брозовичав, который издали бить по воротам не стал.
  • 50'
    Аль-Рашиди на фланге выбил мяч у Талиски.
  • Опасный момент
    49'
    Аль-Харти слева убежал один на один с голкипером, но слишком сблизился с Бенто и переиграть бразильца не смог.
  • 48'
    Гариб слева прорвался к воротам и смог "проткнуть" мяч к центру на Роналду, чей удар в упор Абдулазиз скорее заблокировал, нежели отразил.
  • 47'
    Мане по центру не удалось прорваться к чужой штрафной площади. Соперники без нарушения правил смогли отобрать мяч у Садио.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Эль-Маджмаа!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Аль-Фейха" - "Аль-Наср" - 0:2.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    РОНАЛДУ!!! Роналду со штрафного аккуратно послал мяч в правый угол.
  • Фол, нарушение
    45'
    Аль-Хайбари перед штрафной площадью сбил Талиску. Девятнадцать метров до ворот.
  • Травма, повреждение
    45'
    Теперь Алавжами оказывают помощь медики. К добавленному времени будет ещё сколько-то добавлено арбитром.
  • Фол, нарушение
    45'
    Аль-Хессейн у чужой штрафной площади наступил на ногу Алавжами.
  • Травма, повреждение
    45'
    Абди Фарису потребовалась помощь медиков. Очередная пауза в матче.
  • 45'
    Подача Мане слева дошла до Гариба, но подработка мяча грудью у Абдуррахмана не получилась.
  • 45'
    Аль-Ганама на правом фланге встретил Абди Фарис и аккуратно отобрал мяч у соперника.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 45'
      Мане слева прошёл вперёд и в борьбе с Аль-Довайшем упустил мяч за пределы поля.
    • Дополнительное время
      45'
      6 минут добавил Аль-Шамрани в первом тайме.
    • Угловой
      45'
      Брозович от углового флага навесил на Роналду, который головой пробил выше ворот.
    • Опасный момент
      44'
      После навеса слева Гариб головой пробил по воротам. Абдулазиз среагировал на удар и перевёл мяч за пределы поля. Будет угловой удар.
    • 43'
      Аль-Беше сыграл на подборе у чужой штрафной площади и с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • 42'
      Удар Сакалы слева из пределов штрафной площади в дальний угол заблокировал Лапорт.
    • Фол, нарушение
      41'
      Роналду у центрального круга ударил по ногам Кааби.
    • 40'
      Проход Гариба справа в центр соперники прервали. Мяч отскочил на фланг к Аль-Ганаму, чья подача справа получилась в руки Абдулазизу.
    • 39'
      Кааби с тридцати семи метров пробил левее ворот.
    • 38'
      Навесами с разных флангов отметились Гариб и Теллес, но мяч каждый раз прилетал в ноги соперникам.
    • 37'
      Брозович слева прорвался к воротам, но его прострел в центр соперники перехватили. Давно никакой из команд не удавалось создавать хотя бы опасные моменты у чужих ворот.
    • 36'
      Галь-Ганам справа навесил в центр штрафной площади, где Брозовичу в верховой борьбе головой не удалось пробить по воротам.
    • 34'
      Арбитр продлил паузу, отправив команды к скамейкам запасных. Все имеют возможность попить воды и послушать тренеров.
    • Травма, повреждение
      32'
      Лапорту медики оказывают помощь. Пауза в матче.
    • Желтая карточка
      31'
      Аль-Хуссейн у чужой штрафной площади сыграл грубо против Лапорта и получил жёлтую карточку.
    • Офсайд
      30'
      Теллес на левом фланге забрался в офсайд.
    • 29'
      Аль-Ганам справа неудачно исполнил подачу. Мяч описал высокую дугу и опустился сверху на сетку ворот.
    • 28'
      Сакала попытался справа вывести к воротам Аль-Харти, но Наваф споткнулся и сблизился с соперниками. На этом выпад "Аль-Фейхи" вперёд потерял остроту.
    • 27'
      Сакала слева ворвался в штрафную площадь и сумел пробить по воротам. Бенто мяч поймал.
    • 26'
      Роналду попытался отправить справа вперёд Мане, но Садио неудачно сыграл при приёме.
    • 25'
      Алавжами на фланге догнал Сакалу и в подкате чисто выбил мяч за боковую линию поля.
    • Офсайд
      24'
      Роналду на левом фланге забрался в офсайд.
    • Фол, нарушение
      22'
      Талиска у центрального круга нарушил правила.
    • 21'
      Штрафной удар гости разыграли неудачно. Заброс к воротам получился точно в руки Абдулазизу.
    • Желтая карточка
      20'
      Кааби в грубом подкате сбил Мане и получил жёлтую карточку. Тридцать три метра до ворот.
    • 19'
      У хозяев атакующие действия получаются всё реже, а опасных моментов им создавать и вовсе не удаётся.
    • 18'
      Аль-Ганам на правом фланге не смог подработать мяч себе на ход и отдал его соперникам.
    • Офсайд
      16'
      Сакала выскочил один на один и из явного офсайда не смог переиграть Бенто.
    • 15'
      Гариб по центру прокинул мяч в штрафную площадь слишком сильно. У партнёров сыграть шансов не было.
    • 14'
      Отавио исполнил перевод налево на Гариба, который небрежно сыграл на приёме и упустил мяч за боковую линию поля.
    • 13'
      Сакала слева обыграл двух соперников, но его прострел получился близко к воротам, и Бенто забрал мяч в руки.
    • 12'
      "Аль-Наср" при потере мяча на чужой половине быстро включается в прессинг. Гостям удаётся быстро вернуть себе игровой снаряд.
    • 10'
      "Аль-Наср" подержал мяч у центрального круга. В невысоком темпе проходят первые минуты встречи, и ускоряться пока никто не торопится.
    • 9'
      Мане у центрального круга стал смещаться влево и сделал неточный пас на Гариба. Соперники мяч перехватили.
    • 8'
      Отавио на своей половине поля сыграл неаккуратно и упустил мяч за боковую линию поля.
    • Травма, повреждение
      7'
      Отавио получил травму. Медики вышли на поле. Пауза в матче.
    • Описание гола
      5'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ТАЛИСКА!!! Отавио сыграл на перехвате на чужой половине поля и выдал пас к линии штрафной площади в центр. Талиска сумел уйти влево и с двенадцати метров низом направил мяч в дальний угол.
    • 4'
      Роналду слева побежал к неожиданному отскоку и попытался мимо Абдулазиза послать мяч с фланга в ворота, но голкипер сумел выставить ногу и угрозу нейтрализовал.
    • 3'
      Гариб перехватил вынос Абдулазиза от ворот, но с Брозовичем обыграться не смог. Ответный пас Марсело получился слишком сильным и мяч улетел за боковую линию поля.
    • 2'
      "Аль-Фейха" играет в оранжевых футболках и фиолетовых трусах, "Аль-Наср" - в жёлтых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Маджмаа Спортс Сити"
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура Премьер-лиги Саудовской Аравии, в котором сыграют «Аль-Фейха» и «Аль-Наср» из Эр-Рияда. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 81 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 115
    Аль-Фейха 1.7% (2)
    X 5.2% (6)
    Аль-Наср Эр-Рияд 93% (107)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Фейха
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    28.00
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    7.60
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    8.40
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аль-Фейха 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Фейха 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд

    Исход игры
    Аль-Фейха
    1.7% (2)
    Ничья
    5.2% (6)
    Аль-Наср Эр-Рияд
    93% (107)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.42% (81)
    Меньше
    23.58% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    75.47% (80)
    Нет
    24.53% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    46.1% (53)
    1:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    14.8% (17)
    0:2 Аль-Наср Эр-Рияд
    13.9% (16)
    0:1 Аль-Наср Эр-Рияд
    5.2% (6)
    0:3 Аль-Наср Эр-Рияд
    3.5% (4)
    1:1 Ничья
    2.6% (3)
    1:4 Аль-Наср Эр-Рияд
    1.7% (2)
    2:1 Аль-Фейха
    1.7% (2)
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