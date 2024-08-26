Тур: 2. Стадион: Маджмаа Спортс Сити.
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История личных встреч
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
14 матчей
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.71
0.57
Среднее время на гол
126
157
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
2.14
1.43
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Фейха
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|1
|1
|Мане Садио
|0
|0
Карточки
Аль-Фейха
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашиди Мохер
|1
|0
|Faris Abdi
|1
|0
|Mohammed Al Dowaish
|1
|0
Аль-Наср Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|1
|0
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Фейха
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Райхенау 4:0 Славен - Аль-Фейха 1:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Дамак - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Аль-Таи 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фейха - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Фейха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фейха - Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Абха 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0
Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1
Результаты матчей
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Вахда Мекка
|Гудвин Крейг
|2 (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|2
|Аль-Кадисия Эль-Хубар
|Киньонес Хулиан
|2
|Аль-Рияд
|Менса Бернард
|1 (1)
|Аль-Рияд
|Lucas Kal
|1 (1)
|Аль-Таавун Бурайда
|Ibrahim Alshuayl
|1
|Аль-Рияд
|Али-Альнвейки Хусейн
|1
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|1
|Аль-Халидж
|Шехич Ибрагим
|1
|Аль-Кадисия Эль-Хубар
|Фернандес Игнасио
|1
Прогнозы на матч Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд
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