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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Аль-Фейха
 
Позже
Аль-Наср Эр-Рияд
Лучшие коэффициенты
Аль-Фейха
Ничья
Аль-Наср Эр-Рияд
9.00
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7.10
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7.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

14 матчей

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
2 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ЛЧА
2:0
ЛЧА
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.71
0.57

Среднее время на гол

126
157

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

2.14
1.43

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Фейха
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 1 1
Мане Садио 0 0

Карточки

Аль-Фейха
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашиди Мохер 1 0
Faris Abdi 1 0
Mohammed Al Dowaish 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 1 0
Лапорт Эмерик 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0

Результаты матчей

Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Аль-Фейха
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аль-Наср Эр-Рияд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Фейха
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Райхенау 4:0 Славен - Аль-Фейха 1:0
Аль-Ахли Джидда - Аль-Фейха 1:0 Аль-Фейха - Аль-Таавун Бурайда 1:1 Дамак - Аль-Фейха 1:1 Аль-Фейха - Аль-Фатех 2:2 Аль-Иттифак - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Аль-Таи 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фейха - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Фейха - Аль-Вахда Мекка 1:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фейха 3:1 Аль-Фейха - Аль-Рияд 1:1 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:3 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фейха 1:2 Аль-Фейха - Абха 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 2:0 Аль-Хазм - Аль-Фейха 1:3
Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 0:2 Альмерия - Аль-Наср Эр-Рияд 3:0
Гранада - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Лузитано ДС - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Портимоненсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 4:2 Аль-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:1 Аль-Ахдуд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 6:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Халидж 3:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фейха 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1

Результаты матчей

Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Фейха
Аль-Наср Эр-Рияд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Аль-Халидж
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аль-Таавун Бурайда
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Аль-Рияд
 1 0 1 0 3 - 3 1
9.
Аль-Вахда Мекка
 1 0 1 0 3 - 3 1
10.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аль-Хулуд
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Аль-Ахдуд
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Аль-Фатех
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Ахли Джидда
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Аль-Таавун Бурайда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Наср Эр-Рияд
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Аль-Вахда Мекка
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Аль-Фатех
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аль-Иттифак
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Иттихад Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Халидж
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аль-Раед Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Фейха
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Хулуд
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Дамак
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Аль-Ахдуд
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Аль-Иттифак
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Аль-Иттихад Джидда
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аль-Халидж
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Аль-Рияд
 1 0 1 0 3 - 3 1
6.
Аль-Раед Бурайда
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аль-Кадисия Эль-Хубар
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Аль-Вахда Мекка
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дамак
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аль-Таавун Бурайда
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аль-Ахдуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Аль-Ахли Джидда
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Аль-Хулуд
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Аль-Фейха
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Аль-Оруба Эль-Джауф
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Аль-Фатех
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Вахда Мекка Гудвин Крейг 2 (1)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 2
Аль-Кадисия Эль-Хубар Киньонес Хулиан 2
Аль-Рияд Менса Бернард 1 (1)
Аль-Рияд Lucas Kal 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Таавун Бурайда Ibrahim Alshuayl 1
Аль-Рияд Али-Альнвейки Хусейн 1
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 1
Аль-Халидж Шехич Ибрагим 1
Аль-Кадисия Эль-Хубар Фернандес Игнасио 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аль-Фейха - Аль-Наср Эр-Рияд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2024, осталось 1 день 17 часов 12 минут.



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    Аль-Фейха
    Ничья
    Аль-Наср Эр-Рияд
    9.00
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