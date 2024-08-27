  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Фрозиноне
0:0
Перерыв
Модена
0'
23' Желтая карточка
Кальдара Маттиа
41' Желтая карточка
Санторо Симоне

Ход матча

23'
 
Кальдара Маттиа
41'
 
Санторо Симоне

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Модена
3.45
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Все Коэффициенты
31
Черофолини
Микеле
30
Монтеризи
Иларио
4
Бираски
Давиде
3
Марчицца
Риккардо
21
Ойоно
Жереми
20
Ойоно
Энтони
64
Matteo
Cichella
55
Дарбо
Эбрима
7
Геджемис
Фарес
10
Амброзино
Джузеппе
9
Чуни
Марвин
26
Ганьо
Риккардо
23
Кальдара
Маттиа
31
Боттегин
Эрик
19
Заро
Джованни
18
Ди
Пардо
Алессандро
29
Коттали
Маттео
16
Джерли
Фабио
8
Санторо
Симоне
10
Палумбо
Антонио
11
Мендеш
Педру
90
Абьюзо
Фабио
Фрозиноне
3-4-2-1
Модена
3-4-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Модена

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
2:1
СB
0:1
СB
1:0
СB
2:0
К
0:1
К
4:0
СB
2:1
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
1:0
СB
2:0
СB
2:4
СB
2:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чуни Марвин 1 0.33
Ди Стефано Филиппо 1 0.33
Амброзино Джузеппе 1 0.33
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 1 (1) 0.33
Мендеш Педру 1 0.33
Божанай Клейс 1 0.33

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтеризи Иларио 2 0
Гарритано Лука 1 0
Бираски Давиде 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Ойоно Жереми 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Кальдара Маттиа 1 0
Заро Джованни 1 0
Пергреффи Антонио 1 0
Баттистелла Томас 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Модена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Модена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Фрозиноне - Лацио 0:2
Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Лечче 1:1
Модена
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Модена - Бари 2:1 Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2
Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2

Результаты матчей

Фрозиноне
Модена

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Сассуоло
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Зюйдтироль
 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Пиза
 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Мантуя
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Кремонезе
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Сампдория
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Читтаделла
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Модена
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Козенца
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Каррарезе
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Салернитана
 1:2 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Брешия
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
17.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Фрозиноне
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Палермо
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
20.
Бари
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 0:1 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Реджана
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Кремонезе
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Модена
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Каррарезе
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Салернитана
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Брешия
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Фрозиноне
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Читтаделла
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сампдория
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Сампдория
 2:1 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Сассуоло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реджана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Читтаделла
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пиза
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Модена
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Палермо
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Салернитана
 1:2 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Кремонезе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Брешия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фрозиноне
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Зюйдтироль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Бари
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Каррарезе
 1:0 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Реджана Вергара Антонио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Мантуя Буррай Сальваторе 2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Санторо Симоне получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Кальдара Маттиа получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится ничьей.
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