  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Каррарезе
1:0
Перерыв
Зюйдтироль
0'
42' Желтая карточка
Тайт Фабиан
1:0
45' Пенальти
Nicolas Schiavi

Ход матча

42'
 
Тайт Фабиан
45'
Nicolas Schiavi
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Каррарезе
Ничья
Зюйдтироль
3.45
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3.15
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Все Коэффициенты
1
Блеве
Марко
21
Копполаро
Мауро
6
Filippo
Oliana
3
Marco
Imperiale
72
Simone
Zanon
11
Чиккони
Мануэль
18
Nicolas
Schiavi
20
Джоване
Самуэль
32
Финотто
Маттиа
10
Панико
Джузеппе
28
Капелло
Алессандро
1
Полуцци
Джакомо
79
Молина
Сальваторе
30
Джорджини
Андреа
5
Мазиелло
Андреа
3
Каньяно
Андреа
21
Тайт
Фабиан
8
Малламо
Алессандро
27
Куртич
Ясмин
7
Ровер
Маттео
9
Valerio
Crespi
33
Silvio
Merkaj
Каррарезе
3-4-2-1
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Каррарезе
Зюйдтироль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ППД
1:0
ППД
2:1
ППД
1:1
СCB
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
120

Бомбардиры внутри турнира

Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Schiavi 1 0.33
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ровер Маттео 2 0.67
Казираги Даниэль 1 (1) 0.33
Молина Сальваторе 1 0.33
Малламо Алессандро 1 0.33
Тайт Фабиан 0 0

Карточки

Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Riccardo Palmieri 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казираги Даниэль 1 0
Джорджини Андреа 1 0

Результаты матчей

Каррарезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зюйдтироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5
Каррарезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зюйдтироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
5

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Каррарезе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1
Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0 Реканатезе - Каррарезе 4:1 Каррарезе - Перуджа 1:0 СПАЛ - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Ювентус (до 23 лет) 1:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1
Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3

Результаты матчей

Каррарезе
Зюйдтироль

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Каррарезе
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Сассуоло
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Зюйдтироль
 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Пиза
 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Мантуя
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Кремонезе
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Сампдория
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Читтаделла
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Модена
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Козенца
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Каррарезе
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Салернитана
 1:2 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Брешия
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
17.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Фрозиноне
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Палермо
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
20.
Бари
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 0:1 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Реджана
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Кремонезе
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Модена
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Каррарезе
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Салернитана
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Брешия
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Фрозиноне
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Читтаделла
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сампдория
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Сампдория
 2:1 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Сассуоло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реджана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Читтаделла
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пиза
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Модена
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Палермо
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Салернитана
 1:2 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Кремонезе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Брешия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фрозиноне
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Зюйдтироль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Бари
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Каррарезе
 1:0 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Реджана Вергара Антонио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Мантуя Буррай Сальваторе 2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Г О О О О Л - Nicolas Schiavi из команды Каррарезе забивает с точки!
  • 42'
    Тайт Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 36% завершится победой Зюйдтироль.
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