Тур: 3. Стадион: Деи Марми.
1:0
Перерыв
Ход матча
42'
45'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
72
Simone
Zanon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Simone ZanonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Куртич ЯсминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Simone Davi
-
-
-
-
-
46 Dhirar Brik
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Каррарезе
Зюйдтироль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
120
Бомбардиры внутри турнира
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Schiavi
|1
|0.33
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ровер Маттео
|2
|0.67
|Казираги Даниэль
|1 (1)
|0.33
|Молина Сальваторе
|1
|0.33
|Малламо Алессандро
|1
|0.33
|Тайт Фабиан
|0
|0
Карточки
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Riccardo Palmieri
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казираги Даниэль
|1
|0
|Джорджини Андреа
|1
|0
Результаты матчей
Каррарезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зюйдтироль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Каррарезе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зюйдтироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
5
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Каррарезе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1 Каррарезе - Катания 2:1
Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0 Реканатезе - Каррарезе 4:1 Каррарезе - Перуджа 1:0 СПАЛ - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Ювентус (до 23 лет) 1:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Зюйдтироль - Модена 2:1 Монца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Болонья 0:1
Зюйдтироль - Бохум 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Тернана 4:3 Модена - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Парма 0:0 Комо - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Лекко 1:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Бари 1:0 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3
Результаты матчей
Каррарезе
Зюйдтироль
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Каррарезе
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|17.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Мантуя
|Брагантини Давиде
|2
|Реджана
|Вергара Антонио
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 1
|Каррарезе
|Ильянес Джулиан
|1 1
|Реджана
|Чигарини Лука
|2
|Мантуя
|Буррай Сальваторе
|2