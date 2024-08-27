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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Реджана
1:0
Перерыв
Брешия
0'
1:0
5' Гол
Matteo Maggio
20' Желтая карточка
Matteo Maggio

Ход матча

5'
Matteo Maggio
1:0
20'
Matteo Maggio
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Лучшие коэффициенты
Реджана
Ничья
Брешия
2.60
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3.52
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6.60
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Все Коэффициенты
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
13
Мерони
Андреа
4
Родзио
Паоло
17
Либутти
Лоренцо
6
Штулац
Лео
30
Вергара
Антонио
25
Lorenzo
Ignacchiti
5
Серсанти
Алессандро
27
Matteo
Maggio
10
Видо
Лука
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
19
Коррадо
Никколо
27
Олзер
Джакомо
25
Бизоли
Димитри
6
Веррет
Маттиас
26
Бертаньоли
Массимо
29
Боррелли
Дженнаро
9
Бьянки
Флавио
Реджана
4-1-4-1
Брешия
4-4-2

История личных встреч

Реджана
Брешия

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СB
2:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 2 0.67
Рейнхарт Тобиас 1 0.33
Matteo Maggio 1 0.33
Видо Лука 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 1 0.33
Дикманн Лоренцо 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 2 0
Matteo Maggio 2 0
Родзио Паоло 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Гондо Седрик 1 0
Оквонкво Орджи 1 0
Lorenzo Ignacchiti 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 1 0
Адорни Давиде 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0

Результаты матчей

Реджана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Реджана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брешия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Реджана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2
Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1
Брешия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2
Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1

Результаты матчей

Реджана
Брешия

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Реджана
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Сассуоло
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Зюйдтироль
 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Пиза
 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Мантуя
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Кремонезе
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Сампдория
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Читтаделла
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Модена
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Козенца
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Каррарезе
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Салернитана
 1:2 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Брешия
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
17.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Фрозиноне
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Палермо
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
20.
Бари
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 0:1 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Реджана
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Кремонезе
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Модена
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Каррарезе
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Салернитана
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Брешия
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Фрозиноне
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Читтаделла
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сампдория
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Сампдория
 2:1 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Сассуоло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реджана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Читтаделла
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пиза
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Модена
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Палермо
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Салернитана
 1:2 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Кремонезе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Брешия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фрозиноне
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Зюйдтироль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Бари
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Каррарезе
 1:0 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Реджана Вергара Антонио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Мантуя Буррай Сальваторе 2
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  • Первый тайм
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    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Маттео Маджио получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Г О О О О Л - Маттео Маджио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Реджана
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