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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Реджана
2:0
Конец матча
Брешия
0'
1:0
5' Гол
Matteo Maggio
20' Желтая карточка
Matteo Maggio
50' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
62' Желтая карточка
Сампиризи Марио
2:0
86' Гол
Портанова Маноло
87' Желтая карточка
Портанова Маноло
90' Желтая карточка
Веррет Маттиас
90'+5

Ход матча

5'
Matteo Maggio
1:0
20'
Matteo Maggio
 
46'
 
Ante Matej Juric
Бьянки Флавио
46'
 
Галацци Николас
Олзер Джакомо
50'
 
Боррелли Дженнаро
61'
Рейнхарт Тобиас
Штулац Лео
 
61'
Гондо Седрик
Видо Лука
 
62'
Сампиризи Марио
 
67'
Фьямоцци Риккардо
Сампиризи Марио
 
67'
Портанова Маноло
Matteo Maggio
 
71'
 
Бьярнасон Биркир
Боррелли Дженнаро
71'
 
Бесаджо Микеле
Бертаньоли Массимо
78'
Giacomo Cavallini
Серсанти Алессандро
 
81'
 
Яллоу Александр
Коррадо Никколо
86'
Портанова Маноло
(Вергара Антонио)
2:0
87'
Портанова Маноло
 
90'
 
Веррет Маттиас

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 331 Количество передач 506
  • 39 Владение мячом, % 61
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
13
Мерони
Андреа
4
Родзио
Паоло
17
Либутти
Лоренцо
6
Штулац
Лео
30
Вергара
Антонио
25
Lorenzo
Ignacchiti
5
Серсанти
Алессандро
27
Matteo
Maggio
10
Видо
Лука
1
Леццерини
Лука
24
Дикманн
Лоренцо
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
19
Коррадо
Никколо
27
Олзер
Джакомо
25
Бизоли
Димитри
6
Веррет
Маттиас
26
Бертаньоли
Массимо
29
Боррелли
Дженнаро
9
Бьянки
Флавио
Реджана
4-1-4-1
Брешия
4-4-2

История личных встреч

Реджана
Брешия

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:0
СB
1:1
СB
2:2
СB
3:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вергара Антонио 2 0.67
Рейнхарт Тобиас 1 0.33
Портанова Маноло 1 0.33
Matteo Maggio 1 0.33
Видо Лука 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 1 0.33
Дикманн Лоренцо 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 2 0
Matteo Maggio 2 0
Сампиризи Марио 1 0
Родзио Паоло 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Видо Лука 1 0
Гондо Седрик 1 0
Оквонкво Орджи 1 0
Портанова Маноло 1 0
Lorenzo Ignacchiti 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 1 0
Адорни Давиде 1 0
Веррет Маттиас 1 0
Дикманн Лоренцо 1 0
Боррелли Дженнаро 1 0

Результаты матчей

Реджана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брешия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Реджана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Брешия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Реджана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брешия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сампдория - Реджана 0:1 Реджана - Мантуя 2:2 Дженоа - Реджана 1:0 Реджана - Леньяго Салус 5:2
Реджана - Лентиджоне 2:1 Реджана - Унион Клодиенсе 0:1 Реджана - Динамо Тирана 0:1 Фиорентина - Реджана 4:0 Реджана - Парма 1:1 Сампдория - Реджана 1:0 Реджана - Модена 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Реджана - Козенца 0:4 Лекко - Реджана 1:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Венеция - Реджана 2:3 Реджана - Специя 0:0 Катанзаро - Реджана 0:1 Асколи - Реджана 0:0 Реджана - Зюйдтироль 1:1
Брешия
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2
Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0 Брешия - Тернана 0:0 Венеция - Брешия 2:0 Брешия - Пиза 3:1 Козенца - Брешия 1:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Парма - Брешия 2:1 Брешия - Палермо 4:2 Асколи - Брешия 1:1

Результаты матчей

Реджана
Брешия

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Реджана
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
3.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Пиза
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Сассуоло
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Мантуя
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Модена
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Козенца
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Каррарезе
 3 1 0 2 3 - 3 3
14.
Кремонезе
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
16.
Брешия
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Фрозиноне
 3 0 2 1 4 - 5 2
19.
Сампдория
 3 0 1 2 4 - 6 1
20.
Бари
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Фрозиноне
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Брешия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Каллон Яя 1 2
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Маттео Маджио получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Г О О О О Л - Маттео Маджио бьет в цель!
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