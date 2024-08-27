Тур: 3. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:1
Перерыв
Ход матча
8'
0:1
25'
27'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
16
Вита
Алессио
21
Рабби
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
21 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
78 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Akim Djibril
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Лерис МехдиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Евшенак ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Lorenzo Tosi
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Читтаделла
Пиза
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
16 матчей
68.8%
6.3%
24.9%
11 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
8 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.88
Среднее время на гол
80
102
Всего голов
23
23
Голов в среднем за матч
1.44
1.44
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
62
62
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|1
|0.33
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.33
|Рабби Симоне
|1
|0.33
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Идрисса
|1
|0.33
|Канестрелли Симоне
|1
|0.33
|Alesandro Arena
|1
|0.33
|Джованни Бонфанти
|1
|0.33
|Трамони Маттео
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паван Никола
|1
|1
|Бранка Симоне
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Кастари Элхан
|1
|0
|Соттини Эдоардо
|1
|0
|Анжели Маттео
|1
|0
|Francesco Amatucci
|1
|0
|Federico Casolari
|1
|0
|Andrea Cecchetto
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морео Стефано
|1
|0
|Туре Идрисса
|1
|0
|Марин Мариус
|1
|0
|Беруатто Пьетро
|1
|0
|Джованни Бонфанти
|1
|0
|Евшенак Жан
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пиза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Читтаделла
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пиза
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Брешия - Читтаделла 0:1 Салернитана - Читтаделла 2:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Бассано - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Леньяго Салус 2:3 Виртус Верона - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Эсте 6:0 Читтаделла - Реал Виченца 3:0 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Бари 1:1 Комо - Читтаделла 2:1 Читтаделла - ФералпиСало 1:1 Зюйдтироль - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Асколи 0:0 Реджана - Читтаделла 0:2 Лекко - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Козенца - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Венеция - Читтаделла 2:0
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Палермо 2:0 Пиза - Специя 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3 Пиза - Интер Милан 1:1
Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Зюйдтироль 2:2 Кремонезе - Пиза 2:1 Пиза - Катанзаро 2:2 Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3 Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1
Результаты матчей
Читтаделла
Пиза
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|4.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|2:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|15.
|1:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|17.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|19.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|20.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|16.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Мантуя
|Брагантини Давиде
|2
|Реджана
|Вергара Антонио
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 1
|Каррарезе
|Ильянес Джулиан
|1 1
|Реджана
|Чигарини Лука
|2
|Мантуя
|Буррай Сальваторе
|2