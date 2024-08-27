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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Салернитана
1:2
Перерыв
Сампдория
0'
1:0
1' Гол
Сими Нванкво
1:1
4' Гол
Тутино Дженнаро
1:2
22' Гол
Кода Массимо

Ход матча

1'
Сими Нванкво
1:0
4'
1:1
Тутино Дженнаро
(Кода Массимо)
22'
1:2
Кода Массимо

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Сампдория
6.35
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3.65
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2.83
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Все Коэффициенты
55
Сепе
Луиджи
5
Данилюк
Флавиус
15
Бронн
Дилан
4
Велтхёйс
Тейс
3
Брадарич
Домагой
21
Сориано
Роберто
73
Аматуччи
Лоренцо
70
Тельо
Андрес
31
Верде
Даниэле
9
Сими
Нванкво
7
Тонгья
Франко
1
Висмара
Паоло
24
Берешиньски
Бартош
6
Романьоли
Симоне
72
Вероли
Давиде
23
Депаоли
Фабио
44
Иоанну
Николас
7
Беллемо
Алессандро
17
Мёленстен
Мелле
80
Бенедетти
Леонардо
10
Тутино
Дженнаро
9
Кода
Массимо
Салернитана
4-3-3
Сампдория
3-4-2-1

История личных встреч

Салернитана
Сампдория

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

К
4:0
СA
0:0
СA
4:0
СA
1:2
СA
0:2
К
1:0

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

2.67
0.67

Среднее время на гол

33
135

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
135

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сими Нванкво 1 0.33
Браф Джейден 1 0.33
Тонгья Франко 1 0.33
Данилюк Флавиус 1 0.33
Аматуччи Лоренцо 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 2 0.67
Тутино Дженнаро 1 0.33
Венути Лоренцо 1 0.33
Депаоли Фабио 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Велтхёйс Тейс 1 0
Каллон Яя 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романьоли Симоне 2 0
Иоанну Николас 0 1
Бенедетти Леонардо 1 0
Stipe Vulikic 1 0

Результаты матчей

Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
0
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1
Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0
Сампдория
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2
Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2

Результаты матчей

Салернитана
Сампдория

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Салернитана
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Сассуоло
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Зюйдтироль
 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Пиза
 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Мантуя
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Кремонезе
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Сампдория
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Читтаделла
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Модена
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Козенца
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Каррарезе
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Салернитана
 1:2 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Брешия
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
17.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Фрозиноне
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Палермо
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
20.
Бари
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 0:1 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Реджана
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Кремонезе
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Модена
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Каррарезе
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Салернитана
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Брешия
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Фрозиноне
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Читтаделла
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сампдория
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Сампдория
 2:1 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Сассуоло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реджана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Читтаделла
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пиза
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Модена
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Палермо
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Салернитана
 1:2 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Кремонезе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Брешия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фрозиноне
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Зюйдтироль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Бари
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Каррарезе
 1:0 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Реджана Вергара Антонио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Мантуя Буррай Сальваторе 2
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