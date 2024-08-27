Тур: 3. Стадион: Аречи.
3:2
Конец матча
0'
1:0
1' ГолСими Нванкво
1:1
4' ГолТутино Дженнаро
1:2
21' ГолКода Массимо
2:2
60' ГолВаленсия Диего
3:2
85' ГолБраф Джейден
87' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
90' Желтая карточкаКаллон Яя
90' Вторая желтая карточкаКаллон Яя
90'+7
Ход матча
1'
1:0
4'
1:1
21'
1:2
60'
2:2
85'
3:2
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
8 Удары в створ 4
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
479 Количество передач 323
-
58 Владение мячом, % 42
55
Сепе
Луиджи
15
Бронн
Дилан
70
Тельо
Андрес
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
-
15 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Тельо АндресПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Каллон ЯяНападающий
-
24 Браф ДжейденНападающий
-
-
17 Lilian Njoh
-
Главный тренер: Мартушьелло Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
История личных встреч
Салернитана
Сампдория
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
2.67
0.67
Среднее время на гол
33
135
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
135
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браф Джейден
|2
|0.67
|Сими Нванкво
|1
|0.33
|Валенсия Диего
|1
|0.33
|Тонгья Франко
|1
|0.33
|Данилюк Флавиус
|1
|0.33
|Верде Даниэле
|0
|0
|Аматуччи Лоренцо
|0
|0
|Lilian Njoh
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|2
|0.67
|Тутино Дженнаро
|1
|0.33
|Венути Лоренцо
|1
|0.33
|Депаоли Фабио
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллон Яя
|2
|1
|Тельо Андрес
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Данилюк Флавиус
|1
|0
|Велтхёйс Тейс
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романьоли Симоне
|2
|0
|Иоанну Николас
|0
|1
|Беллемо Алессандро
|1
|0
|Бенедетти Леонардо
|1
|0
|Stipe Vulikic
|1
|0
Результаты матчей
Салернитана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сампдория
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Салернитана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сампдория
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
0
Салернитана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сампдория
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
2
50%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3 Бари - Салернитана 1:1
Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2 Интер Милан - Салернитана 4:0
Сампдория
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сампдория - Реджана 0:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Сампдория - Комо 1:1 Эмполи - Сампдория 0:2
Карл Цейс - Сампдория 1:2 Магдебург - Сампдория 2:4 Динамо Берлин - Сампдория 1:0 Палермо - Сампдория 2:0 Катанзаро - Сампдория 1:3 Сампдория - Реджана 1:0 Лекко - Сампдория 0:1 Сампдория - Комо 1:1 Специя - Сампдория 0:0 Сампдория - Зюйдтироль 0:1 Палермо - Сампдория 2:2 Сампдория - Тернана 4:1 Бари - Сампдория 0:1 Сампдория - Асколи 2:1 ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2
Результаты матчей
Салернитана
Сампдория
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
3:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Салернитана
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Салернитана
|Браф Джейден
|2
|Мантуя
|Брагантини Давиде
|2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 1
|Каррарезе
|Ильянес Джулиан
|1 1
|Реджана
|Чигарини Лука
|2