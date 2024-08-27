  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Кремонезе
0:1
Конец матча
Палермо
0'
13' Желтая карточка
Вандепутте Яри
22' Желтая карточка
Блен Алексис
47' Желтая карточка
Ди Франческо Федерико
0:1
76' Гол
Инсинье Роберто
80' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
90' Желтая карточка
Барбьери Томмазо
90'+7
1
Фулиньяти
Андреа
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
98
Дзанимачча
Лука
18
Коллоколо
Микеле
37
Майер
Жан
27
Вандепутте
Яри
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
74
Тсаджут
Франк
1
Депланше
Себастьяно
27
Пьероцци
Никколо
32
Чеккарони
Пьетро
43
Николау
Димитрис
3
Лунн
Кристоффер
28
Блен
Алексис
6
Гомес
Клаудио
7
Ди
Мариано
Франческо
10
Раноккья
Филиппо
17
Ди
Франческо
Федерико
20
Анри
Тома
Кремонезе
3-5-2
Палермо
4-2-3-1

История личных встреч

Кремонезе
Палермо

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:2
СB
3:2
СB
2:0
СB
2:2
СB
1:1
СB
1:2
К
2:1
К
3:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.4

Среднее время на гол

54
64

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

2
1.38

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

45
65

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 1 (1) 0.33
Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 1 0.33
Ди Франческо Федерико 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пикель Шарль 1 1
Барбьери Томмазо 2 0
Вандепутте Яри 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Блен Алексис 1 0
Пьероцци Никколо 1 0
Педа Патрик 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Кремонезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палермо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Кремонезе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Палермо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Кремонезе - Каррарезе 1:0 Козенца - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Бари 1:1 Кремонезе - Лумеццане 1:0
Кремонезе - Тренто 3:2 Торино - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Джиана Эрминио 5:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Читтаделла 3:0 Парма - Кремонезе 1:1 Кремонезе - Пиза 2:1 Венеция - Кремонезе 2:1 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1 Зюйдтироль - Кремонезе 3:0
Палермо
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1 Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2
Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1 Палермо - Венеция 0:3

Результаты матчей

Кремонезе
Палермо

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Палермо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
3.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Пиза
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Сассуоло
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Мантуя
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Модена
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Козенца
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Каррарезе
 3 1 0 2 3 - 3 3
14.
Кремонезе
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
16.
Брешия
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Фрозиноне
 3 0 2 1 4 - 5 2
19.
Сампдория
 3 0 1 2 4 - 6 1
20.
Бари
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Фрозиноне
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Брешия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Каллон Яя 1 2
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Ди Франческо Федерико получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 30'
      ГОООООЛ Кремонезе забивает
    • 22'
      Блен Алексис получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Вандепутте Яри получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Кремонезе 0:1 Палермо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный