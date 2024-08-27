  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Бари
0:1
Первый тайм: 45+'
Сассуоло
0'
0:1
19' Гол
Торстведт Кристиан
36' Красная карточка
Ловато Маттео

Ход матча

17'
Сгарби Лоренцо
Сибилли Джузеппе
 
19'
0:1
Торстведт Кристиан
36'
 
Ловато Маттео
38'
 
Романья Филиппо
Flavio Russo

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Сассуоло
7.00
Реклама, bettery.ru
4.07
Реклама, olimp.bet
2.70
Все Коэффициенты
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
4
Майта
Маттиа
7
Оливери
Андреа
93
Дорваль
Мехди
3
Мантовани
Валерио
8
Бенали
Ахмед
15
Ласанья
Кевин
20
Сибилли
Джузеппе
9
Новакович
Андрия
12
Саталино
Джакомо
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
20
Ловато
Маттео
3
Дойг
Джош
35
Липани
Лука
11
Болока
Даниэль
29
Калигара
Фабрицио
42
Торстведт
Кристиан
9
Мулаттьери
Самуэле
91
Flavio
Russo
Бари
3-4-2-1
Сассуоло
4-3-2-1

История личных встреч

Бари
Сассуоло

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:1
СB
2:1
СB
3:3
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:3
СB
0:3

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2.67

Среднее время на гол

60
33

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.43
2.14

Тотал матчей

3.5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
42

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риччи Джакомо 1 0.33
Новакович Андрия 1 0.33
Дорваль Мехди 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 1 0.33
Антист Жанис 1 0.33
Торстведт Кристиан 1 0.33
Flavio Russo 1 0.33
Болока Даниэль 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 1 0
Пучино Раффаэле 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одентал Кас 2 0
Ловато Маттео 0 1
Романья Филиппо 1 0
Болока Даниэль 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Антист Жанис 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1
Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0

Результаты матчей

Бари
Сассуоло

Точный счет

1:3
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бари
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Сассуоло
 1:0 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Зюйдтироль
 0:1 3 2 0 1 5 - 4 6
4.
Пиза
 1:1 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Мантуя
 2 1 1 0 5 - 4 4
7.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Кремонезе
 0:0 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Сампдория
 2:1 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Читтаделла
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Модена
 0:0 3 1 1 1 3 - 3 4
12.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Козенца
 2 1 0 1 3 - 3 3
14.
Каррарезе
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
15.
Салернитана
 1:2 3 1 0 2 5 - 6 3
16.
Брешия
 0:1 3 1 0 2 1 - 2 3
17.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Фрозиноне
 0:0 3 0 2 1 3 - 4 2
19.
Палермо
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
20.
Бари
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 0:1 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Пиза
 1:1 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Реджана
 1:0 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Кремонезе
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Сассуоло
 1:0 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Модена
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Каррарезе
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Салернитана
 1:2 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Брешия
 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Фрозиноне
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
16.
Читтаделла
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Сампдория
 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Сампдория
 2:1 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Сассуоло
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Реджана
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Читтаделла
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Пиза
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Модена
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Палермо
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Салернитана
 1:2 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Кремонезе
 0:0 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Брешия
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Фрозиноне
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Зюйдтироль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Бари
 0:1 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Каррарезе
 1:0 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Реджана Вергара Антонио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Весь список

Топ нарушителей
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Мантуя Буррай Сальваторе 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Flavio Russo уходит с поля. Романья Филиппо выходит вместо него
  • 36'
    УДАЛЕНИЕ! - Ловато Маттео увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 19'
    Г О О О О Л - Торстведт Кристиан бьет в цель!
  • 17'
    Сибилли Джузеппе уходит с поля. Сгарби Лоренцо выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 37% завершится победой Сассуоло.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.70. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.70 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Сассуоло
7.00
Реклама, bettery.ru
4.07
Реклама, olimp.bet
2.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бари 0:1 Сассуоло онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Бари
Сассуоло
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный