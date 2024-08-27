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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Бари
1:1
Конец матча
Сассуоло
0'
0:1
19' Гол
Торстведт Кристиан
35' Красная карточка
Ловато Маттео
85' Желтая карточка
Антист Жанис
1:1
90' Гол
Ласанья Кевин
90' Желтая карточка
Новакович Андрия
90'+8

Ход матча

17'
Сгарби Лоренцо
Сибилли Джузеппе
 
19'
0:1
Торстведт Кристиан
35'
 
Ловато Маттео
38'
 
Романья Филиппо
Flavio Russo
46'
Майелло Раффаэле
Дорваль Мехди
 
46'
 
Антист Жанис
Липани Лука
57'
 
Пьераньоло Эдоардо
Калигара Фабрицио
64'
Манцари Джакомо
Бенали Ахмед
 
64'
Белломо Никола
Майта Маттиа
 
76'
 
Моро Лука
Мулаттьери Самуэле
76'
 
Обьянг Педро
Торстведт Кристиан
80'
Моракьоли Грегорио
Оливери Андреа
 
85'
 
Антист Жанис
90'
Ласанья Кевин
(Сгарби Лоренцо)
1:1
90'
Новакович Андрия
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 444 Количество передач 353
  • 57 Владение мячом, % 43
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
4
Майта
Маттиа
7
Оливери
Андреа
93
Дорваль
Мехди
3
Мантовани
Валерио
8
Бенали
Ахмед
15
Ласанья
Кевин
20
Сибилли
Джузеппе
9
Новакович
Андрия
12
Саталино
Джакомо
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
20
Ловато
Маттео
3
Дойг
Джош
35
Липани
Лука
11
Болока
Даниэль
29
Калигара
Фабрицио
42
Торстведт
Кристиан
9
Мулаттьери
Самуэле
91
Flavio
Russo
Бари
3-4-2-1
Сассуоло
4-3-2-1

История личных встреч

Бари
Сассуоло

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

История матчей

К
2:1
СB
2:1
СB
3:3
СB
1:2
СB
1:2
СB
1:3
СB
0:3

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
2.67

Среднее время на гол

60
33

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.43
2.14

Тотал матчей

3.5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
42

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ласанья Кевин 1 0.33
Риччи Джакомо 1 0.33
Новакович Андрия 1 0.33
Сгарби Лоренцо 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 1 0.33
Антист Жанис 1 0.33
Торстведт Кристиан 1 0.33
Flavio Russo 1 0.33
Болока Даниэль 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 1 0
Пучино Раффаэле 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Новакович Андрия 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ловато Маттео 0 1
Романья Филиппо 1 0
Болока Даниэль 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Лорьенте Арман 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1
Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0

Результаты матчей

Бари
Сассуоло

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бари
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
3.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 5 - 5 6
4.
Пиза
 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Сассуоло
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Мантуя
 2 1 1 0 5 - 4 4
8.
Специя
 2 1 1 0 4 - 3 4
9.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Модена
 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Козенца
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Чезена
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Каррарезе
 3 1 0 2 3 - 3 3
14.
Кремонезе
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
16.
Брешия
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Фрозиноне
 3 0 2 1 4 - 5 2
19.
Сампдория
 3 0 1 2 4 - 6 1
20.
Бари
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
11.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Фрозиноне
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Брешия
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Каллон Яя 1 2
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Реджана Чигарини Лука 2
Весь список
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