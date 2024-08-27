Тур: 3. Стадион: Сан Никола.
0'
0:1
19' ГолТорстведт Кристиан
35' Красная карточкаЛовато Маттео
85' Желтая карточкаАнтист Жанис
1:1
90' ГолЛасанья Кевин
90' Желтая карточкаНовакович Андрия
90'+8
Ход матча
19'
35'
85'
90'
1:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
13 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
444 Количество передач 353
-
57 Владение мячом, % 43
26
Одентал
Кас
35
Липани
Лука
91
Flavio
Russo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Flavio RussoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Куми ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Антист ЖанисПолузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
История личных встреч
Бари
Сассуоло
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.75
Среднее время на гол
67
51
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
2.67
Среднее время на гол
60
33
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.43
2.14
Тотал матчей
3.5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
42
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ласанья Кевин
|1
|0.33
|Риччи Джакомо
|1
|0.33
|Новакович Андрия
|1
|0.33
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0.33
|Антист Жанис
|1
|0.33
|Торстведт Кристиан
|1
|0.33
|Flavio Russo
|1
|0.33
|Болока Даниэль
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|1
|0
|Пучино Раффаэле
|1
|0
|Бенали Ахмед
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одентал Кас
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Романья Филиппо
|1
|0
|Болока Даниэль
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
Результаты матчей
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сассуоло
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1
Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1
Сассуоло
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2
Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Фиорентина - Сассуоло 5:1 Сассуоло - Лечче 0:3 Сассуоло - Милан 3:3 Салернитана - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Удинезе 1:1 Рома - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Фрозиноне 1:0
Результаты матчей
Бари
Сассуоло
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бари
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Салернитана
|Браф Джейден
|2
|Мантуя
|Брагантини Давиде
|2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 1
|Каррарезе
|Ильянес Джулиан
|1 1
|Реджана
|Чигарини Лука
|2