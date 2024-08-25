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  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Райо Вальекано
 
Позже
Барселона
Прогнозы 52
Райо Вальекано 0% (0)
X 1.9% (1)
Барселона 98.1% (51)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Райо Вальекано
Ничья
Барселона
5.00
4.09
4.00
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Райо Вальекано
Барселона

История личных встреч

Райо Вальекано
Барселона

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 13 побед

19 матчей

15.8%
10.5%
73.7%
3 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

21.1%
26.3%
52.6%
4 победы 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

История матчей

ЛЛ
3:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:0
КК
1:2
П
3:1
П
2:3
П
1:5
П
5:2
П
6:1
П
0:2
П
6:0
П
0:4
П
3:1
П
0:5
П
0:7
П
4:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.8
0.67

Среднее время на гол

112
135

Всего голов

30
30

Голов в среднем за матч

3.33
3

Среднее время на гол

27
30

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

2
1.89

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

45
47

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 1 0.5
Камелло Серхио 1 0.5
Мумин Абдул 0 0
Сисс Пате 0 0
Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 3 (1) 1.5
Ямаль Ламин 1 0.5

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лежён Флорьян 1 0
Эмбарба Адриан 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Лопес Унаи 1 0
Сисс Пате 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубарси Пау 2 0
Левандовски Роберт 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Лопес Фермин 1 0
Берналь Марк 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Райо Вальекано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Барселона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Райо Вальекано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0
Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Райо Вальекано - Хетафе 0:0 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Бетис 2:0 Алавес - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Кадис 1:1
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2
Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3

Результаты матчей

Райо Вальекано
Барселона

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Барселона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
4.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Леганес
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Атлетик Б
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Алавес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Леганес Круз Хуан 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 августа 2024, осталось 1 день 18 часов 42 минуты.



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    • Прогнозы 52
    Райо Вальекано 0% (0)
    X 1.9% (1)
    Барселона 98.1% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Барселона
    5.00
    4.09
    4.00
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    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Барселона

    Исход игры
    Райо Вальекано
    0% (0)
    Ничья
    1.9% (1)
    Барселона
    98.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.92% (35)
    Меньше
    27.08% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (32)
    Нет
    33.33% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    44.2% (23)
    0:2 Барселона
    23.1% (12)
    1:3 Барселона
    9.6% (5)
    1:4 Барселона
    5.8% (3)
    0:3 Барселона
    5.8% (3)
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    Райо Вальекано
    Барселона
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