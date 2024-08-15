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Росарио Сентраль
1:1
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
0:1
2' Гол
Мариньо
1:1
6' Гол
Сандез Агустин
36' Желтая карточка
Бритес Эмануэль
43' Желтая карточка
Россетто Матеус
44' Желтая карточка
Facundo Mallo
45' Желтая карточка
Кардона Томас
45' Желтая карточка
Carlos Quintana
87' Желтая карточка
Agustin Modica
87' Желтая карточка
Аугусто Педро
89' Желтая карточка
Кампас Хаминтон
90'+5
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
16
Мартинес
Маурисио
5
Ибарра
Франко
8
Jonathan
David
Gomez
7
Ловера
Максимилиано
13
Кампас
Хаминтон
25
Копетти
Энцо
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
6
Пачеко
Бруно
16
Россетто
Матеус
28
Аугусто
Педро
11
Мариньо
7
Почеттино
Томас
18
Лопес
Брено
79
Renato
Kayzer
Росарио Сентраль
Форталеза Сеара

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандез Агустин 2 0.67
Кампас Хаминтон 1 0.33
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 6 0.86
Пикашу Яго 4 0.57
Эркулес 1 0.14
Тьяго Гальярдо 1 0.14
Мариньо 1 0.14
Почеттино Томас 1 0.14
Мачука Иманоль 1 0.14
Наварро Кевин 1 0.14

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампас Хаминтон 3 0
Carlos Quintana 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Facundo Mallo 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Agustin Modica 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 2 1
Аугусто Педро 3 0
Эскобар Гонсало 1 1
Мариньо 0 1
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Саша Лукас 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
Роша Педро 1 0
Кардона Томас 1 0
Пикашу Яго 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Renato Kayzer 1 0
Россетто Матеус 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
11
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
100%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
16
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
33%
4
25%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
33%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1
Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Форталеза Сеара

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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