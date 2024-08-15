1:1
Конец матча
0'
0:1
2' ГолМариньо
1:1
6' ГолСандез Агустин
36' Желтая карточкаБритес Эмануэль
43' Желтая карточкаРоссетто Матеус
44' Желтая карточкаFacundo Mallo
45' Желтая карточкаКардона Томас
45' Желтая карточкаCarlos Quintana
87' Желтая карточкаAgustin Modica
87' Желтая карточкаАугусто Педро
89' Желтая карточкаКампас Хаминтон
90'+5
Ход матча
2'
0:1
6'
1:1
36'
43'
44'
45'
45'
87'
87'
89'
25
Копетти
Энцо
11
Мариньо
18
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
45 Kevin Ortiz
-
Главный тренер: Матиас Леки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 МариньоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лопес БреноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
- Полузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
-
22 Пикашу ЯгоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
2 Тинга I
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сандез Агустин
|2
|0.67
|Кампас Хаминтон
|1
|0.33
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|0.86
|Пикашу Яго
|4
|0.57
|Эркулес
|1
|0.14
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.14
|Мариньо
|1
|0.14
|Почеттино Томас
|1
|0.14
|Мачука Иманоль
|1
|0.14
|Наварро Кевин
|1
|0.14
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Agustin Modica
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|2
|1
|Аугусто Педро
|3
|0
|Эскобар Гонсало
|1
|1
|Мариньо
|0
|1
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Пикашу Яго
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Renato Kayzer
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
11
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
14
Голы по времени матча
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
50%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
100%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
1
11
1 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
100%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
16
2 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 0
1
33%
4
25%
1-15
1
33%
4
25%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
1
33%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1
Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1 Атлетико Минейро - Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 2:1
Форталеза Сеара
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1
Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Сеара - Спортиво Триниденсе 2:1 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:4
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Форталеза Сеара
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2