0:0
Первый тайм: 32'
0'
17
Ivan
Roman
28
Dylan
Zuniga
14
Joe
Abrigo
25
Чаукс
Эдер
24
Ортис
Хосе
31
Морено
Диего
17
Jimer
Fory
27
Brayan
Muniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Ivan RomanЗащитник
-
28 Dylan ZunigaЗащитник
- Полузащитник
-
14 Joe AbrigoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Бисама ХосеЗащитник
-
19 Bryan VejarЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
29 Ian Gargues
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
- Основной состав
-
25 Чаукс ЭдерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ортис ХосеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Морено ДиегоПолузащитник
-
17 Jimer ForyПолузащитник
- Нападающий
-
27 Brayan MunizНападающий
- Запасные игроки
-
3 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
-
77 Jhon VasquezПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
34 Iker Blanco
-
12 Чунга Хосе
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
История личных встреч
Палестино
Индепендьенте Медельин
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Sosa
|1
|0.33
|Nicolas Linares
|1
|0.33
|Junior Marabel
|1
|0.33
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brayan Muniz
|6
|0.75
|Mender Garcia
|3
|0.38
|Монсальве Мигель
|2
|0.25
|Jhon Vasquez
|2 (1)
|0.25
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.13
|Морено Яйро
|1
|0.13
Карточки
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карраско Браян
|1
|0
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Ariel Martinez I
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Jonathan Benitez1
|1
|0
|Benjamin Rojas
|1
|0
|Ivan Roman
|1
|0
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орехуэла Луис
|3
|0
|Pablo Lima I
|2
|0
|Brayan Muniz
|2
|0
|Ортис Хосе
|1
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Jimer Fory
|1
|0
|Leyser Chaverra
|1
|0
|Монсальве Мигель
|1
|0
|Juan Arizala
|1
|0
Результаты матчей
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Палестино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
9
Палестино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Индепендьенте Медельин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90
Забито
3
17
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
33%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
33%
1
6%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
33%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Палестино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палестино - О'Хиггинс 4:1 Универсидад Католика Сантьяго - Палестино 1:1 Кобрелоа - Палестино 3:1 Куяба - Палестино 1:2
Палестино - Эвертон Де Вина 1:4 Палестино - Куяба 1:1 Палестино - Сантьяго Уондерерс 3:1 Сантьяго Уондерерс - Палестино 2:2 Палестино - Барнечеа 3:0 Барнечеа - Палестино 3:2 Кокимбо Юнидо - Палестино 0:0 Аудакс Итальяно - Палестино 1:2 Боливар - Палестино 3:1 Палестино - Унион Эспаньола 0:1 Коло-Коло - Палестино 2:0 Мильонариос - Палестино 1:1 Палестино - Фламенго 1:0 Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Депортиво Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1
Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:1 Индепендьенте Медельин - Олвейс Реди 4:0 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2
Результаты матчей
Палестино
Индепендьенте Медельин
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Палестино
Индепендьенте Медельин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
43
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2