☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Палестино
0:0
Первый тайм: 32'
Индепендьенте Медельин
0'
Лучшие коэффициенты
Палестино
Ничья
Индепендьенте Медельин
3.00
3.15
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3.35
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Все Коэффициенты
1
Ригамонти
Сесар
3
Benjamin
Rojas
13
Кристиан
Суарез
17
Ivan
Roman
28
Dylan
Zuniga
5
Nicolas
Linares
14
Joe
Abrigo
10
Misael
Davila
7
Карраско
Браян
9
Gonzalo
Sosa
11
Jonathan
Benitez1
25
Чаукс
Эдер
2
Leyser
Chaverra
23
Fainer
Torijano
Cano
24
Ортис
Хосе
7
Joaquin
Varela
14
Перласа
Бальдомеро
15
Альварадо
Джейми
31
Морено
Диего
17
Jimer
Fory
9
Сандоваль
Луис
27
Brayan
Muniz
Палестино
Индепендьенте Медельин

История личных встреч

Палестино
Индепендьенте Медельин

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Sosa 1 0.33
Nicolas Linares 1 0.33
Junior Marabel 1 0.33
Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brayan Muniz 6 0.75
Mender Garcia 3 0.38
Монсальве Мигель 2 0.25
Jhon Vasquez 2 (1) 0.25
Перласа Бальдомеро 1 0.13
Морено Яйро 1 0.13

Карточки

Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраско Браян 1 0
Ригамонти Сесар 1 0
Ariel Martinez I 1 0
Nicolas Linares 1 0
Junior Marabel 1 0
Jonathan Benitez1 1 0
Benjamin Rojas 1 0
Ivan Roman 1 0
Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орехуэла Луис 3 0
Pablo Lima I 2 0
Brayan Muniz 2 0
Ортис Хосе 1 0
Морено Диего 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Jimer Fory 1 0
Leyser Chaverra 1 0
Монсальве Мигель 1 0
Juan Arizala 1 0

Результаты матчей

Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Индепендьенте Медельин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Палестино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
9
Палестино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Индепендьенте Медельин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

1
8
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
100%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
2
50%
76-90

Забито

3
17
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
33%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
33%
1
6%
31-45
0
0%
5
29%
29%
46-60
1
33%
2
12%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Палестино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Палестино - О'Хиггинс 4:1 Универсидад Католика Сантьяго - Палестино 1:1 Кобрелоа - Палестино 3:1 Куяба - Палестино 1:2
Палестино - Эвертон Де Вина 1:4 Палестино - Куяба 1:1 Палестино - Сантьяго Уондерерс 3:1 Сантьяго Уондерерс - Палестино 2:2 Палестино - Барнечеа 3:0 Барнечеа - Палестино 3:2 Кокимбо Юнидо - Палестино 0:0 Аудакс Итальяно - Палестино 1:2 Боливар - Палестино 3:1 Палестино - Унион Эспаньола 0:1 Коло-Коло - Палестино 2:0 Мильонариос - Палестино 1:1 Палестино - Фламенго 1:0 Палестино - Депортес Копьяпо 3:1 Депортес Икике - Палестино 2:1 Палестино - Мильонариос 3:1
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Депортиво Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 0:0 Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1
Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:1 Индепендьенте Медельин - Олвейс Реди 4:0 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2

Результаты матчей

Палестино
Индепендьенте Медельин

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Палестино
Индепендьенте Медельин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
4
3

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится ничьей.
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Палестино
Ничья
Индепендьенте Медельин
3.00
3.15
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