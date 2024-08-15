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ЛДУ Кито
1:1
Первый тайм: 32'
Ланус
0'
1:0
14' Гол
Арче Алекс
18' Желтая карточка
Lucas Piovi
1:1
23' Гол
Перес Гонсало

Ход матча

14'
Арче Алекс
1:0
18'
Lucas Piovi
 
23'
1:1
Перес Гонсало
Лучшие коэффициенты
ЛДУ Кито
Ничья
Ланус
1.62
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7.20
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6.90
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Все Коэффициенты
1
Gonzalo
Valle
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
3
Мина
Ричард
33
Киньонес
Лионель
8
Эступинан
Луис
18
Lucas
Piovi
20
Fernando
Cornejo
I
9
Lisandro
Alzugaray
19
Арче
Алекс
26
Хулио
Джоян
26
Лосада
Науэль
3
Nicolas
Morgantini
5
Искиэрдос
Карлос
6
Лусиатти
Брайан
35
Агирре
Брайан
21
Сальвио
Эдуардо
23
Домингес
Нери
4
Перес
Гонсало
25
Акино
Дилан
10
Морено
Марселино
9
Боу
Вальтер
ЛДУ Кито
Ланус

История личных встреч

ЛДУ Кито
Ланус

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1
КС
4:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арче Алекс 2 0.67
Lisandro Alzugaray 1 0.33
Ад Рикардо 1 0.33
Хулио Джоян 1 0.33
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 6 0.86
Перес Гонсало 1 0.14
Альварес Фавио 1 0.14
Лотти Аугусто 1 0.14
Морено Марселино 1 0.14
Пенья Фелипе 1 0.14
Ватсон Франко 1 0.14

Карточки

ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lisandro Alzugaray 1 0
Эстрада Микаэль 1 0
Ад Рикардо 1 0
Lucas Piovi 1 0
Хулио Джоян 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боу Вальтер 2 0
Raul Loaiza 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Торрес Джонатан 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Морено Марселино 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Кабрера Бруно 1 0
Агирре Брайан 1 0

Результаты матчей

ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
6
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ланус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
50%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛДУ Кито - Кумбайа 2:1 Макара - ЛДУ Кито 0:4 Олвейс Реди - ЛДУ Кито 3:1 ЛДУ Кито - Олвейс Реди 3:0
Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Университарио Депортес Лима 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1 ЛДУ Кито - Эмелек 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2
Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1

Результаты матчей

ЛДУ Кито
Ланус

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ЛДУ Кито
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
4
2
1
1
2.5
1
5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 2
Универсидад Католика Кито Facundo Martin Martinez 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
ЛДУ Кито
Ничья
Ланус
1.62
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