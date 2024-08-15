Ход матча
14'
1:0
18'
23'
1:1
18
Lucas
Piovi
19
Арче
Алекс
26
Хулио
Джоян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Арче АлексНападающий
-
26 Хулио ДжоянНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ангуло МаркоПолузащитник
-
12 Ethan Minda
-
30 Gian Allala
-
17 Freddy Mina
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
ЛДУ Кито
Ланус
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арче Алекс
|2
|0.67
|Lisandro Alzugaray
|1
|0.33
|Ад Рикардо
|1
|0.33
|Хулио Джоян
|1
|0.33
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|6
|0.86
|Перес Гонсало
|1
|0.14
|Альварес Фавио
|1
|0.14
|Лотти Аугусто
|1
|0.14
|Морено Марселино
|1
|0.14
|Пенья Фелипе
|1
|0.14
|Ватсон Франко
|1
|0.14
Карточки
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Эстрада Микаэль
|1
|0
|Ад Рикардо
|1
|0
|Lucas Piovi
|1
|0
|Хулио Джоян
|1
|0
|Вильямиль Габриэль
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боу Вальтер
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Торрес Джонатан
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Канале Хосе Мария
|1
|0
|Кабрера Бруно
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Результаты матчей
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
ЛДУ Кито
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
6
ЛДУ Кито
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ланус
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
67%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
4
11
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
50%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЛДУ Кито
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ЛДУ Кито - Кумбайа 2:1 Макара - ЛДУ Кито 0:4 Олвейс Реди - ЛДУ Кито 3:1 ЛДУ Кито - Олвейс Реди 3:0
Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Университарио Депортес Лима 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1 ЛДУ Кито - Эмелек 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Эль-Насьональ Кито - ЛДУ Кито 1:2
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2 Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2
Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1 Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1
Результаты матчей
ЛДУ Кито
Ланус
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ЛДУ Кито
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
42
11
15
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 2
|Универсидад Католика Кито
|Facundo Martin Martinez
|1 2