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  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Атлетико Паранаэнсе
2:1
Конец матча
Бельграно
0'
0:1
1' Гол
Хара Франко
27' Желтая карточка
Thiago Heleno
30' Желтая карточка
Каноббио Агустин
30' Желтая карточка
Баринага Хуан
36' Желтая карточка
Факундо-Томас Киньон
1:1
41' Гол
Erick2
61' Желтая карточка
Чикко Игнасио
2:1
63' Гол
Christian Cardoso
86' Желтая карточка
Морено Матиас
86' Желтая карточка
Фернандиньо XII
90'+7
24
Leonardo
Linck
26
Erick2
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
88
Christian
Cardoso
5
Фернандиньо
XII
57
Joao
Cruz
28
Tomas
Cuello
9
Gonzalo
Mastriani
14
Каноббио
Агустин
1
Чикко
Игнасио
40
Морено
Матиас
6
Ребола
Алехандро
13
Мерьяно
Николас
4
Баринага
Хуан
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
23
Факундо-Томас
Киньон
16
Эстебан
Ролон
53
Juan
Velazquez
29
Хара
Франко
22
Nicolas
Fernandez
I
Атлетико Паранаэнсе
Бельграно

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 6 0.67
Каноббио Агустин 2 0.22
Christian Cardoso 2 0.22
Lucas Esquivel 2 0.22
Ди Йорио Лукас 2 (1) 0.22
Фернандиньо XII 2 (1) 0.22
Pablo I 1 0.11
Madson II 1 0.11
Tomas Cuello 1 0.11
Erick2 1 0.11
Bruno Zapelli 1 0.11
Filipinho 1 0.11
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 3 0.43
Чаварриа Пабло 2 0.29
Марин Матиас 1 0.14
Ленциони Факундо 1 0.14
Juan Velazquez 1 0.14

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Zapelli 1 1
Thiago Heleno 2 0
Julimar 2 0
Каноббио Агустин 2 0
Фернандиньо XII 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Gonzalo Mastriani 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Pablo I 1 0
Madson II 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Christian Cardoso 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосада Науэль 2 1
Лонго Сантьяго 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Баринага Хуан 2 0
Agustin Baldi 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Хара Франко 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Чикко Игнасио 1 0
Рейна Брайан 1 0
Ленциони Факундо 1 0
Geronimo Heredia 1 0
Морено Матиас 1 0
Juan Velazquez 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Бельграно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
2
Атлетико Паранаэнсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бельграно
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

12
4

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

11
2
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
9%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

22
8
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
14%
2
25%
1-15
4
18%
1
13%
16-30
6
27%
3
38%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
4
18%
1
13%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0
Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1
Бельграно
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2
Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Бельграно

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
4
1.5
2
5
3
6
2.5
3
6
3.5
2
7
4.5
1
8
5.5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 2
Весь список
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