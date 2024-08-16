2:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолХара Франко
27' Желтая карточкаThiago Heleno
30' Желтая карточкаКаноббио Агустин
30' Желтая карточкаБаринага Хуан
36' Желтая карточкаФакундо-Томас Киньон
1:1
41' ГолErick2
61' Желтая карточкаЧикко Игнасио
2:1
63' ГолChristian Cardoso
86' Желтая карточкаМорено Матиас
86' Желтая карточкаФернандиньо XII
90'+7
Ход матча
1'
0:1
27'
30'
30'
41'
1:1
61'
63'
86'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
26
Erick2
57
Joao
Cruz
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Erick2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
57 Joao CruzПолузащитник
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 NikaoПолузащитник
- Нападающий
-
20 JulimarНападающий
-
22 Madson II
-
-
-
45 Lucas Belezi
-
23 Filipinho
-
Главный тренер: Martin Varini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|6
|0.67
|Каноббио Агустин
|2
|0.22
|Christian Cardoso
|2
|0.22
|Lucas Esquivel
|2
|0.22
|Ди Йорио Лукас
|2 (1)
|0.22
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.22
|Pablo I
|1
|0.11
|Madson II
|1
|0.11
|Tomas Cuello
|1
|0.11
|Erick2
|1
|0.11
|Bruno Zapelli
|1
|0.11
|Filipinho
|1
|0.11
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|3
|0.43
|Чаварриа Пабло
|2
|0.29
|Марин Матиас
|1
|0.14
|Ленциони Факундо
|1
|0.14
|Juan Velazquez
|1
|0.14
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Zapelli
|1
|1
|Thiago Heleno
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Каноббио Агустин
|2
|0
|Фернандиньо XII
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Gonzalo Mastriani
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Pablo I
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Christian Cardoso
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосада Науэль
|2
|1
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Баринага Хуан
|2
|0
|Agustin Baldi
|2
|0
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Хара Франко
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Чикко Игнасио
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Ленциони Факундо
|1
|0
|Geronimo Heredia
|1
|0
|Морено Матиас
|1
|0
|Juan Velazquez
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бельграно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Атлетико Паранаэнсе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Бельграно
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
2
Атлетико Паранаэнсе
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Бельграно
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
12
4
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
2
18%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
11
2
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
9%
1
50%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
1
50%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
22
8
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
3
14%
2
25%
1-15
4
18%
1
13%
16-30
6
27%
3
38%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
4
18%
1
13%
61-75
4
18%
1
13%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0
Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1
Бельграно
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2
Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Бельграно
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
32
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
61
54
25
36
36
27
18
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 2