1:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаFrancisco Baez
0:1
23' ГолAlejandro Samudio
26' Желтая карточкаAldo Maiz
29' Желтая карточкаКонтрера Альберто
54' Желтая карточкаBrian Benitez
1:1
58' ГолЭспиноса Матиас
58' Желтая карточкаGustavo Aguilar
59' Желтая карточкаNicolas Rossi
62' Желтая карточкаКабальеро Эрнесто
70' Желтая карточкаФернандес Марсело
90'+6
Ход матча
16'
23'
26'
54'
58'
1:1
58'
59'
33
Пирис
Иван
29
Ivan
Valdez
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Пирис ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ariel Galeano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ivan ValdezНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Pablo ArandaЗащитник
-
22 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
77 Bruno Barja
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pedro Sarabia
История личных встреч
Либертад
Спортиво Амелиано
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
2.4
2.2
Среднее время на гол
37
40
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Оскар
|2
|0.67
|Эспиноса Матиас
|1
|0.33
|Lucas Sanabria2
|1
|0.33
Спортиво Амелиано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Valdez
|4
|0.5
|Гонсалес Хулио
|2
|0.25
|Alejandro Samudio
|2
|0.25
|Marcos Martinich
|1
|0.13
|Fredy Vera2
|1
|0.13
|Richard Torales
|1
|0.13
|Контрера Альберто
|1 (1)
|0.13
Карточки
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабальеро Эрнесто
|3
|0
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0
|Барейро Антонио
|1
|0
|Фернандес Марсело
|1
|0
|Gustavo Aguilar
|1
|0
Спортиво Амелиано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Контрера Альберто
|3
|0
|Aldo Maiz
|2
|0
|Nicolas Rossi
|2
|0
|Francisco Baez
|1
|0
|Патиньо Хуан
|1
|0
|Brian Benitez
|1
|0
|Marcos Martinich
|1
|0
|Мартинес Луис
|1
|0
|Fredy Vera2
|1
|0
|Elias Sarquis
|1
|0
Результаты матчей
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Амелиано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Либертад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спортиво Амелиано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
5
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Спортиво Амелиано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
12
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Либертад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олимпия Асунсьон - Либертад 4:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:2 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 1:2
Универсидад Католика Кито - Либертад 1:1 Такуари - Либертад 2:4 Либертад - Универсидад Католика Кито 2:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0 Такуари - Либертад 0:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Либертад - Сол де Америка 4:1 Тачира - Либертад 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 2 де Майо - Либертад 2:0 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0
Спортиво Амелиано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 3:0 Спортиво Амелиано - Гуарани Асунсьон 2:2 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:0 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 1:0
Спортиво Амелиано - Такуари 0:0 Спортиво Амелиано - Такуари 0:1 Сол де Америка - Спортиво Амелиано 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 2 де Майо - Спортиво Амелиано 2:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Триниденсе 0:2 Спортиво Амелиано - Райо Зулиано 1:0 Спортиво Лукеньо - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Амелиано - Данубио 2:1 Спортиво Амелиано - Гуарани Асунсьон 0:3 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:1 Райо Зулиано - Спортиво Амелиано 0:4 Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0
Результаты матчей
Либертад
Спортиво Амелиано
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Либертад
Спортиво Амелиано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
35
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 2