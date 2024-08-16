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  3. Копа Судамерикана 2024
Либертад
1:1
Конец матча
Спортиво Амелиано
0'
16' Желтая карточка
Francisco Baez
0:1
23' Гол
Alejandro Samudio
26' Желтая карточка
Aldo Maiz
29' Желтая карточка
Контрера Альберто
54' Желтая карточка
Brian Benitez
1:1
58' Гол
Эспиноса Матиас
58' Желтая карточка
Gustavo Aguilar
59' Желтая карточка
Nicolas Rossi
62' Желтая карточка
Кабальеро Эрнесто
70' Желтая карточка
Фернандес Марсело
90'+6
1
Сильва
Мартин
33
Пирис
Иван
5
Diego
Viera
II
4
Хименес
Нестор
17
Эспиноса
Матиас
26
Кабальеро
Эрнесто
8
Bautista
Merlini
21
Lucas
Sanabria2
28
Фернандес
Марсело
10
Мельгарехо
Лоренсо
7
Кардосо
Оскар
12
Nicolas
Rossi
26
Гонсалес
Хулио
4
Thomas
Gutierrez
3
Francisco
Baez
19
Jesus
Paredes
7
Alejandro
Samudio
5
Aldo
Maiz
96
Brian
Benitez
40
Контрера
Альберто
17
Richard
Torales
29
Ivan
Valdez
Либертад
Спортиво Амелиано

История личных встреч

Либертад
Спортиво Амелиано

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

80%
10%
10%
8 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:5
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
2:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

2.4
2.2

Среднее время на гол

37
40

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 2 0.67
Эспиноса Матиас 1 0.33
Lucas Sanabria2 1 0.33
Спортиво Амелиано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Valdez 4 0.5
Гонсалес Хулио 2 0.25
Alejandro Samudio 2 0.25
Marcos Martinich 1 0.13
Fredy Vera2 1 0.13
Richard Torales 1 0.13
Контрера Альберто 1 (1) 0.13

Карточки

Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабальеро Эрнесто 3 0
Мельгарехо Лоренсо 1 0
Барейро Антонио 1 0
Фернандес Марсело 1 0
Gustavo Aguilar 1 0
Спортиво Амелиано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Контрера Альберто 3 0
Aldo Maiz 2 0
Nicolas Rossi 2 0
Francisco Baez 1 0
Патиньо Хуан 1 0
Brian Benitez 1 0
Marcos Martinich 1 0
Мартинес Луис 1 0
Fredy Vera2 1 0
Elias Sarquis 1 0

Результаты матчей

Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Амелиано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Либертад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Спортиво Амелиано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
5
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Спортиво Амелиано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
67%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
12
0 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
6
50%
31-45
2
50%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Либертад
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олимпия Асунсьон - Либертад 4:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:2 Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 1:2
Универсидад Католика Кито - Либертад 1:1 Такуари - Либертад 2:4 Либертад - Универсидад Католика Кито 2:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0 Такуари - Либертад 0:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Либертад - Сол де Америка 4:1 Тачира - Либертад 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 2 де Майо - Либертад 2:0 Либертад - Ривер Плейт 1:2 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:0
Спортиво Амелиано
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 3:0 Спортиво Амелиано - Гуарани Асунсьон 2:2 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:0 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 1:0
Спортиво Амелиано - Такуари 0:0 Спортиво Амелиано - Такуари 0:1 Сол де Америка - Спортиво Амелиано 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 2 де Майо - Спортиво Амелиано 2:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Триниденсе 0:2 Спортиво Амелиано - Райо Зулиано 1:0 Спортиво Лукеньо - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Амелиано - Данубио 2:1 Спортиво Амелиано - Гуарани Асунсьон 0:3 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:1 Райо Зулиано - Спортиво Амелиано 0:4 Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0

Результаты матчей

Либертад
Спортиво Амелиано

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Либертад
Спортиво Амелиано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 2
Весь список
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