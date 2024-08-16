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  3. Копа Судамерикана 2024
Бока Хуниорс
1:0
Конец матча
Крузейро
0'
23' Желтая карточка
Перейра Матеус
23' Желтая карточка
Фернандес Пол
30' Желтая карточка
Уолас Соуза
41' Желтая карточка
Ромеро Лукас Даниэль
43' Желтая карточка
Диас Лаутаро
52' Желтая карточка
Артур Гомес
1:0
65' Гол
Кавани Эдинсон
90' Желтая карточка
Себальос Эсекиэль
90'+5
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
5
Медель
Гари
23
Бланко
Лаутаро
47
Jabes
Saralegui
8
Фернандес
Пол
36
Медина
Кристиан
22
Сенон
Кевин
10
Кавани
Эдинсон
16
Мерентиель
Мигель
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
3
Хавьер
Марлон
20
Уолас
Соуза
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
21
Барреаль
Альваро
10
Перейра
Матеус
11
Артур
Гомес
VIII
26
Диас
Лаутаро
Бока Хуниорс
Крузейро

История личных встреч

Бока Хуниорс
Крузейро

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 0.56
Сенон Кевин 2 0.22
Рохо Маркос 1 0.11
Фигаль Хорхе 1 0.11
Сараччи Марсело 1 0.11
Мерентиель Мигель 1 0.11
Aaron Anselmino 1 0.11
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 2 0.29
Ромеро Лукас Даниэль 1 0.14
Rafael VII 1 0.14
Lucas Silva IV 1 0.14
Артур Гомес VIII 1 0.14
Ivaldo 1 0.14
Papagaio 1 0.14

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 4 0
Фернандес Пол 4 0
Сараччи Марсело 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Milton Delgado 0 1
Кавани Эдинсон 1 0
Диего Мартинез 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Лема Кристиан 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Брей Леандро 1 0
Jabes Saralegui 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Walter Molas 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 3 0
Перейра Матеус 2 0
Ivaldo 2 0
Уолас Соуза 1 0
Rafael VII 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Верон Габриэл 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Хавьер Марлон 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
3
60%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
17%
3
38%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0
Крузейро
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0
Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Крузейро

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
4
1 раз 20%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
2
1
4
2.5
1
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
6
1.5
2
5
1
8
2.5
2
5
1
8
3.5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Диас Лаутаро получил желтую карточку от судьи
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