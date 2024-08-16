1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаПерейра Матеус
23' Желтая карточкаФернандес Пол
30' Желтая карточкаУолас Соуза
41' Желтая карточкаРомеро Лукас Даниэль
43' Желтая карточкаДиас Лаутаро
52' Желтая карточкаАртур Гомес
1:0
65' ГолКавани Эдинсон
90' Желтая карточкаСебальос Эсекиэль
90'+5
Ход матча
23'
23'
30'
43'
52'
65'
1:0
87'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Сенон
Кевин
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
20
Уолас
Соуза
26
Диас
Лаутаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
34 Mateo Mendia
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Артур ГомесПолузащитник
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Juan DinennoНападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
История личных встреч
Бока Хуниорс
Крузейро
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5
|0.56
|Сенон Кевин
|2
|0.22
|Рохо Маркос
|1
|0.11
|Фигаль Хорхе
|1
|0.11
|Сараччи Марсело
|1
|0.11
|Мерентиель Мигель
|1
|0.11
|Aaron Anselmino
|1
|0.11
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|2
|0.29
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0.14
|Rafael VII
|1
|0.14
|Lucas Silva IV
|1
|0.14
|Артур Гомес VIII
|1
|0.14
|Ivaldo
|1
|0.14
|Papagaio
|1
|0.14
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адвинкула Луис
|4
|0
|Фернандес Пол
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Milton Delgado
|0
|1
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Брей Леандро
|1
|0
|Jabes Saralegui
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Walter Molas
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|3
|0
|Перейра Матеус
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Крузейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
5
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Крузейро
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
3
60%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
17%
3
38%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1 Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0
Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0
Крузейро
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0
Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0 Атлетико Гойаненсе - Крузейро 0:1 Альянса Петролера - Крузейро 0:3
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Крузейро
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
4
1 раз 20%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
12
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
43
36
25
18
25
18
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 2