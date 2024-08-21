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  3. Копа Судамерикана 2024
Коринтианс
1:2
Итог после пенальти
5
4
Ред Булл Брагантино

Ход матча

24'
Гарро Родриго
1:0
26'
Жоване
 
46'
 
Да Силва Джадсом
Линкольн
46'
 
Henry Mosquera
Nathan Mendes
57'
 
Да Силва Джадсом
65'
 
Лопес Гилерме
Жонатан Луис
65'
 
Уртадо Хосе
Витиньо Витор
68'
Энрике Педро
Жоване
 
68'
Котулио Матеус
Фагнер Лемос
 
70'
 
Henry Mosquera
72'
1:1
Саша Эдуардо
76'
1:2
Кандидо Луан
79'
Bidon Breno
Шарлес
 
82'
Уэсли Лопес
Коронадо Игор
 
85'
 
Эвангелиста Лукас
89'
 
Густавиньо
Henry Mosquera
121'
Гарро Родриго
2:2
121'
2:3
Саша Эдуардо
121'
Рамальо Андре
2:3
121'
2:4
Эвангелиста Лукас
121'
Биду
3:4
121'
3:5
Кандидо Луан
121'
Энрике Педро
4:5
121'
4:6
Борбас Тиаго
121'
Уэсли Лопес
5:6
121'
5:6
Густавиньо
122'
Райан
5:6
122'
5:6
Мендес Дуглас
122'
Энрике Густаво
6:6
122'
6:6
Лопес Гилерме
Пен
5:4
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Ногейра
Хуго
5
Рамальо
Андре
13
Энрике
Густаво
25
Кака
II
23
Фагнер
Лемос
18
Шарлес
37
Райан
77
Коронадо
Игор
21
Биду
10
Гарро
Родриго
17
Жоване
37
Фабрисио
Агосто
39
Мендес
Дуглас
3
Сантос
Эдуардо
36
Кандидо
Луан
45
Nathan
Mendes
28
Витиньо
Витор
V
8
Эвангелиста
Лукас
10
Линкольн
II
6
Жонатан
Луис
19
Саша
Эдуардо
18
Борбас
Тиаго
Коринтианс
Ред Булл Брагантино

История личных встреч

Коринтианс
Ред Булл Брагантино

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
13.3%
20%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

73.3%
26.7%
0 побед 11 ничьих 6 побед

30 матчей

40%
30%
30%
12 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
10 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

КС
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:1
ПА
1:0
СA
1:0
СA
0:1
ПА
1:0
СA
2:2
СA
1:2
ПА
0:0
СA
0:2
СA
0:0
ПА
0:2
П
2:0
П
3:2
П
0:1
ПА
0:1
КБ
3:1
КБ
1:0
П
0:2
П
2:2
CP
1:1
CP
1:1
CP
2:1
CP
0:1
СB
2:0
СB
1:1
CP
1:1

Голы

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.15
0.94

Среднее время на гол

78
95

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.82
0.92

Среднее время на гол

109
97

Всего голов

29
28

Голов в среднем за матч

0.97
0.93

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

93
96

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 5 0.63
Ромеро Анхель 2 0.25
Гарро Родриго 2 0.25
Коронадо Игор 1 0.13
Котулио Матеус 1 0.13
Уэсли Лопес 1 0.13
Раул Педро 1 0.13
Вера Фаусто 1 0.13
Магно Таллес 1 0.13
Жоване 1 0.13
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Helio Junio 5 (1) 0.5
Борбас Тиаго 4 0.4
Линкольн II 2 0.2
Саша Эдуардо 1 0.1
Жонатан Луис 1 0.1
Густавиньо 1 0.1
Кандидо Луан 1 0.1
Витиньо Витор V 1 0.1

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 3 0
Фагнер Лемос 2 0
Рауль Гонсалес 0 1
Паулиньо Жозе 1 0
Уэсли Лопес 1 0
Шарлес 1 0
Раул Педро 1 0
Кака II 1 0
Hugo Farias 1 0
Raniele 1 0
Жоване 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Капишаба Жуниньо 2 1
Густавиньо 2 0
Эвангелиста Лукас 2 0
Линкольн II 2 0
Сантос Эдуардо 2 0
Helio Junio 2 0
Да Силва Джадсом 2 0
Борбас Тиаго 2 0
Nathan Mendes 2 0
Henry Mosquera 2 0
Брунинью Филипе 1 0
Raul González II 1 0
_Talisson 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
4
Коринтианс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
8
Коринтианс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Ред Булл Брагантино
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
9%
1
14%
1-15
3
27%
1
14%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
3
50%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

16
16
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
3
19%
3
19%
1-15
3
19%
3
19%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
4
25%
2
13%
61-75
3
19%
4
25%
76-90

Пропущено

6
14
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
1
17%
5
36%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Флуминенсе - Коринтианс 0:0 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0
Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Сан-Паулу 2:2 Атлетико Гойаненсе - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3
Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Флуминенсе 0:1 Ред Булл Брагантино - Барселона Гуаякиль 3:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Ред Булл Брагантино 1:1 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Гойаненсе 3:1 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Витория 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Жувентуде 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 0:2

Результаты матчей

Коринтианс
Ред Булл Брагантино

Точный счет

4:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
1
2.5
1
4
2
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
9
1
5
3
1.5
5
5
3
5
2.5
2
8
2
6
3.5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 2
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Жоване получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Коронадо Игор сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Гарро Родриго бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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