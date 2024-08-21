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  3. Копа Судамерикана 2024
Форталеза Сеара
0:0
Первый тайм: 45+'
Росарио Сентраль
0'
20' Желтая карточка
Почеттино Томас
24' Желтая карточка
Аугусто Педро

Ход матча

20'
Почеттино Томас
 
24'
Аугусто Педро
 
Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Росарио Сентраль
2.08
6.90
7.80
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Все Коэффициенты
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
6
Пачеко
Бруно
17
Велисон
Хосе
28
Аугусто
Педро
22
Пикашу
Яго
7
Почеттино
Томас
18
Лопес
Брено
9
Лусеро
Хуан
Мартин
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
16
Мартинес
Маурисио
5
Ибарра
Франко
8
Jonathan
David
Gomez
7
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
25
Копетти
Энцо
Форталеза Сеара
Росарио Сентраль

История личных встреч

Форталеза Сеара
Росарио Сентраль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 6 0.75
Пикашу Яго 4 0.5
Эркулес 1 0.13
Тьяго Гальярдо 1 0.13
Мариньо 1 0.13
Почеттино Томас 1 0.13
Мачука Иманоль 1 0.13
Наварро Кевин 1 0.13
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандез Агустин 2 0.5
Кампас Хаминтон 1 0.25

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аугусто Педро 4 0
Бритес Эмануэль 2 1
Эскобар Гонсало 1 1
Мариньо 0 1
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Саша Лукас 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
Роша Педро 1 0
Кардона Томас 1 0
Пикашу Яго 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Renato Kayzer 1 0
Почеттино Томас 1 0
Россетто Матеус 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампас Хаминтон 3 0
Carlos Quintana 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Facundo Mallo 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Agustin Modica 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
2
Форталеза Сеара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

11
1
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
40%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

16
3
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
4
25%
1
33%
1-15
4
25%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
1
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Росарио Сентраль

Точный счет

2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
2
5
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 6
Ланус Боу Вальтер 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 4
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Кокимбо Юнидо Manuel Fernandez 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 24'
    Аугусто Педро получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Почеттино Томас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится победой Форталеза Сеара.
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Лучшие коэффициенты
Форталеза Сеара
Ничья
Росарио Сентраль
2.08
6.90
7.80
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Форталеза Сеара
Росарио Сентраль
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