0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
20'
24'
2
Тинга
I
17
Велисон
Хосе
22
Пикашу
Яго
18
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лопес БреноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
-
49 Сильва КевинВратарь
- Вратарь
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
История личных встреч
Форталеза Сеара
Росарио Сентраль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|0.75
|Пикашу Яго
|4
|0.5
|Эркулес
|1
|0.13
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.13
|Мариньо
|1
|0.13
|Почеттино Томас
|1
|0.13
|Мачука Иманоль
|1
|0.13
|Наварро Кевин
|1
|0.13
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сандез Агустин
|2
|0.5
|Кампас Хаминтон
|1
|0.25
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аугусто Педро
|4
|0
|Бритес Эмануэль
|2
|1
|Эскобар Гонсало
|1
|1
|Мариньо
|0
|1
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Пикашу Яго
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Renato Kayzer
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Agustin Modica
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
2
Форталеза Сеара
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
11
1
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
100%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
2
40%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
16
3
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
4
25%
1
33%
1-15
4
25%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
1
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
22%
1
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Росарио Сентраль
Точный счет
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
25
16
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|6
|Ланус
|Боу Вальтер
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|4
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4
|Кокимбо Юнидо
|Manuel Fernandez
|1 2