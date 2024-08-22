  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Форталеза Сеара
3:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
20' Желтая карточка
Почеттино Томас
24' Желтая карточка
Аугусто Педро
0:1
48' Гол
Facundo Mallo
1:1
53' Гол
Лусеро Хуан Мартин
65' Желтая карточка
Facundo Mallo
65' Желтая карточка
Бритес Эмануэль
2:1
78' Гол
Пикашу Яго
79' Желтая карточка
Пикашу Яго
82' Желтая карточка
Наварро Кевин
3:1
90' Гол
Саша
90' Желтая карточка
Ибарра Франко
90'+6
1
Рикардо
Жоао
2
Тинга
I
13
Кушчевич
Бенхамин
25
Кардона
Томас
6
Пачеко
Бруно
17
Велисон
Хосе
28
Аугусто
Педро
22
Пикашу
Яго
7
Почеттино
Томас
18
Лопес
Брено
9
Лусеро
Хуан
Мартин
1
Броун
Хорхе
32
Emanuel
Coronel
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
16
Мартинес
Маурисио
5
Ибарра
Франко
8
Jonathan
David
Gomez
7
Ловера
Максимилиано
10
Victor
Malcorra
25
Копетти
Энцо
Форталеза Сеара
Росарио Сентраль

История личных встреч

Форталеза Сеара
Росарио Сентраль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 7 0.88
Пикашу Яго 5 0.63
Эркулес 1 0.13
Саша Лукас 1 0.13
Тьяго Гальярдо 1 0.13
Мариньо 1 0.13
Почеттино Томас 1 0.13
Мачука Иманоль 1 0.13
Наварро Кевин 1 0.13
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандез Агустин 2 0.5
Facundo Mallo 1 0.25
Кампас Хаминтон 1 0.25

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 3 1
Аугусто Педро 4 0
Эскобар Гонсало 1 1
Пикашу Яго 2 0
Мариньо 0 1
Эркулес 1 0
Тити 1 0
Саша Лукас 1 0
Кушчевич Бенхамин 1 0
Роша Педро 1 0
Кардона Томас 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Renato Kayzer 1 0
Почеттино Томас 1 0
Россетто Матеус 1 0
Наварро Кевин 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампас Хаминтон 3 0
Facundo Mallo 2 0
Carlos Quintana 1 0
Jonathan David Gomez 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Ибарра Франко 1 0
Agustin Modica 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
2
Форталеза Сеара
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
40%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

19
4
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
21%
1
25%
1-15
4
21%
1
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
2
50%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Росарио Сентраль

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
3
5
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 4
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    Где смотреть матч Форталеза Сеара 3:1 Росарио Сентраль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный