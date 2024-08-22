3:1
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаПочеттино Томас
24' Желтая карточкаАугусто Педро
0:1
48' ГолFacundo Mallo
1:1
53' ГолЛусеро Хуан Мартин
65' Желтая карточкаFacundo Mallo
65' Желтая карточкаБритес Эмануэль
2:1
78' ГолПикашу Яго
79' Желтая карточкаПикашу Яго
82' Желтая карточкаНаварро Кевин
3:1
90' ГолСаша
90' Желтая карточкаИбарра Франко
90'+6
Ход матча
20'
24'
46'
46'
48'
0:1
53'
65'
65'
78'
2:1
79'
82'
90'
3:1
90'
2
Тинга
I
17
Велисон
Хосе
22
Пикашу
Яго
18
Лопес
Брено
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Тинга IЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Лопес БреноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Копетти ЭнцоНападающий
- Запасные игроки
-
49 Сильва КевинВратарь
- Вратарь
-
24 Хименес ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
45 Kevin Ortiz
-
-
Главный тренер: Матиас Леки
История личных встреч
Форталеза Сеара
Росарио Сентраль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|0.88
|Пикашу Яго
|5
|0.63
|Эркулес
|1
|0.13
|Саша Лукас
|1
|0.13
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.13
|Мариньо
|1
|0.13
|Почеттино Томас
|1
|0.13
|Мачука Иманоль
|1
|0.13
|Наварро Кевин
|1
|0.13
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сандез Агустин
|2
|0.5
|Facundo Mallo
|1
|0.25
|Кампас Хаминтон
|1
|0.25
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бритес Эмануэль
|3
|1
|Аугусто Педро
|4
|0
|Эскобар Гонсало
|1
|1
|Пикашу Яго
|2
|0
|Мариньо
|0
|1
|Эркулес
|1
|0
|Тити
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Кушчевич Бенхамин
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
|Кардона Томас
|1
|0
|Рикардо Жоао
|1
|0
|Renato Kayzer
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Россетто Матеус
|1
|0
|Наварро Кевин
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампас Хаминтон
|3
|0
|Facundo Mallo
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Ибарра Франко
|1
|0
|Agustin Modica
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
2
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
2
Форталеза Сеара
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
14
2
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
1
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
2
40%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
33%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
19
4
9 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
4
21%
1
25%
1-15
4
21%
1
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
5
26%
2
50%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
20%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Форталеза Сеара 1:2 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Крисьюма 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2
Форталеза Сеара - Сан-Паулу 1:0 Крисьюма - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Атлетико Гойаненсе 3:1 Форталеза Сеара - Витория 3:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Флуминенсе 1:0 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Жувентуде 2:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0 Куяба - Форталеза Сеара 5:0 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Регатас - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Регатас 2:0 Форталеза Сеара - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Форталеза Сеара 1:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 0:1
Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Сармьенто 4:2 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Барракас Сентраль 0:1 Годой Крус - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Пеньяроль - Росарио Сентраль 2:1 Депортиво Риестра - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Тигре 1:1 Росарио Сентраль - Каракас 4:1 Архентинос Хуниорс - Росарио Сентраль 3:2 Росарио Сентраль - Атлетико Минейро 0:1 Каракас - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Депортиво Риестра 1:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Росарио Сентраль
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
26
17
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|4
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4