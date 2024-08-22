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  3. Копа Судамерикана 2024
Индепендьенте Медельин
2:0
Второй тайм: 66'
Палестино
0'
1:0
29' Гол в свои ворота
Ivan Roman
34' Желтая карточка
Ivan Roman
2:0
42' Гол
Альварадо Джейми
65' Желтая карточка
Misael Davila

Ход матча

29'
Ivan Roman
1:0
34'
 
Ivan Roman
42'
Альварадо Джейми
2:0
46'
 
Joe Abrigo
Ariel Martinez I
65'
 
Misael Davila
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Медельин
Ничья
Палестино
1.86
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6.30
9.41
Все Коэффициенты
25
Чаукс
Эдер
24
Ортис
Хосе
23
Fainer
Torijano
Cano
7
Joaquin
Varela
2
Leyser
Chaverra
17
Jimer
Fory
14
Перласа
Бальдомеро
15
Альварадо
Джейми
31
Морено
Диего
27
Brayan
Muniz
9
Сандоваль
Луис
1
Ригамонти
Сесар
3
Benjamin
Rojas
17
Ivan
Roman
13
Кристиан
Суарез
28
Dylan
Zuniga
23
Ariel
Martinez
I
5
Nicolas
Linares
10
Misael
Davila
7
Карраско
Браян
27
Junior
Marabel
11
Jonathan
Benitez1
Индепендьенте Медельин
Палестино

История личных встреч

Индепендьенте Медельин
Палестино

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КС
2:2
КЛ
1:1
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
67

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brayan Muniz 6 0.67
Mender Garcia 3 0.33
Joaquin Varela 2 0.22
Монсальве Мигель 2 0.22
Jhon Vasquez 2 (1) 0.22
Перласа Бальдомеро 1 0.11
Морено Яйро 1 0.11
Альварадо Джейми 1 0.11
Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Linares 2 0.5
Gonzalo Sosa 1 0.25
Junior Marabel 1 0.25
Ivan Roman 1 0.25

Карточки

Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орехуэла Луис 3 0
Ортис Хосе 2 0
Pablo Lima I 2 0
Brayan Muniz 2 0
Морено Диего 1 0
Альварадо Джейми 1 0
Jimer Fory 1 0
Leyser Chaverra 1 0
Монсальве Мигель 1 0
Juan Arizala 1 0
Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Linares 2 0
Ivan Roman 2 0
Карраско Браян 1 0
Ригамонти Сесар 1 0
Ariel Martinez I 1 0
Junior Marabel 1 0
Jonathan Benitez1 1 0
Benjamin Rojas 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0
Индепендьенте Медельин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
3
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
2
22%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
2
67%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

19
5
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
16%
1
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
5
26%
2
40%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Палестино - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортиво Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 0:0
Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:1 Индепендьенте Медельин - Олвейс Реди 4:0 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2
Палестино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Ла-Калера - Палестино 2:1 Палестино - Индепендьенте Медельин 2:2 Палестино - О'Хиггинс 4:1 Универсидад Католика Сантьяго - Палестино 1:1
Кобрелоа - Палестино 3:1 Куяба - Палестино 1:2 Палестино - Эвертон Де Вина 1:4 Палестино - Куяба 1:1 Палестино - Сантьяго Уондерерс 3:1 Сантьяго Уондерерс - Палестино 2:2 Палестино - Барнечеа 3:0 Барнечеа - Палестино 3:2 Кокимбо Юнидо - Палестино 0:0 Аудакс Итальяно - Палестино 1:2 Боливар - Палестино 3:1 Палестино - Унион Эспаньола 0:1 Коло-Коло - Палестино 2:0 Мильонариос - Палестино 1:1 Палестино - Фламенго 1:0 Палестино - Депортес Копьяпо 3:1

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
Палестино

Точный счет

2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Медельин
Палестино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1.5
2
1
3
5
2.5
3
5
3.5
1
7
4.5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 4
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Мисаэль Давила получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Ariel Martinez уходит с поля. Joe Abrigo выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Г О О О О Л - Альварадо Джейми бьет в цель!
  • 34'
    Ivan Roman получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Г О О О О Л - Ivan Roman уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Индепендьенте Медельин.
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Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Медельин
Ничья
Палестино
1.86
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6.30
9.41
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Где смотреть матч Индепендьенте Медельин 2:0 Палестино онлайн

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