2:0
Второй тайм: 66'
0'
1:0
29' Гол в свои воротаIvan Roman
34' Желтая карточкаIvan Roman
2:0
42' ГолАльварадо Джейми
65' Желтая карточкаMisael Davila
Ход матча
29'
1:0
34'
42'
2:0
65'
25
Чаукс
Эдер
24
Ортис
Хосе
17
Jimer
Fory
31
Морено
Диего
27
Brayan
Muniz
17
Ivan
Roman
28
Dylan
Zuniga
- Основной состав
-
25 Чаукс ЭдерВратарь
-
24 Ортис ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Jimer ForyЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Морено ДиегоПолузащитник
-
27 Brayan MunizНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
3 Аха ХосеЗащитник
-
77 Jhon VasquezПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
34 Iker Blanco
-
12 Чунга Хосе
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Restrepo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Ivan RomanЗащитник
- Защитник
-
28 Dylan ZunigaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Bryan VejarЗащитник
-
16 Бисама ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
14 Joe Abrigo
-
29 Ian Gargues
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
История личных встреч
Индепендьенте Медельин
Палестино
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
67
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Brayan Muniz
|6
|0.67
|Mender Garcia
|3
|0.33
|Joaquin Varela
|2
|0.22
|Монсальве Мигель
|2
|0.22
|Jhon Vasquez
|2 (1)
|0.22
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.11
|Морено Яйро
|1
|0.11
|Альварадо Джейми
|1
|0.11
Палестино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Linares
|2
|0.5
|Gonzalo Sosa
|1
|0.25
|Junior Marabel
|1
|0.25
|Ivan Roman
|1
|0.25
Карточки
Индепендьенте Медельин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Орехуэла Луис
|3
|0
|Ортис Хосе
|2
|0
|Pablo Lima I
|2
|0
|Brayan Muniz
|2
|0
|Морено Диего
|1
|0
|Альварадо Джейми
|1
|0
|Jimer Fory
|1
|0
|Leyser Chaverra
|1
|0
|Монсальве Мигель
|1
|0
|Juan Arizala
|1
|0
Палестино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Linares
|2
|0
|Ivan Roman
|2
|0
|Карраско Браян
|1
|0
|Ригамонти Сесар
|1
|0
|Ariel Martinez I
|1
|0
|Junior Marabel
|1
|0
|Jonathan Benitez1
|1
|0
|Benjamin Rojas
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Медельин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Палестино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
0
Индепендьенте Медельин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
3
Индепендьенте Медельин
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Палестино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
2
22%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
100%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
2
20%
2
67%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
19
5
8 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
16%
1
20%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
1
20%
31-45
5
26%
2
40%
46-60
2
11%
1
20%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Палестино - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортиво Кали - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Бояка Чико 1:0 Индепендьенте Медельин - Хуниор 0:0
Депортиво Перейра - Индепендьенте Медельин 1:1 Индепендьенте Медельин - Мильонариос 1:1 Индепендьенте Медельин - Олвейс Реди 4:0 Дефенса и Хустисия - Индепендьенте Медельин 1:1 Сесар Вальехо - Индепендьенте Медельин 1:5 Энвигадо - Индепендьенте Медельин 0:1 Индепендьенте Медельин - Дефенса и Хустисия 2:1 Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2
Палестино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Ла-Калера - Палестино 2:1 Палестино - Индепендьенте Медельин 2:2 Палестино - О'Хиггинс 4:1 Универсидад Католика Сантьяго - Палестино 1:1
Кобрелоа - Палестино 3:1 Куяба - Палестино 1:2 Палестино - Эвертон Де Вина 1:4 Палестино - Куяба 1:1 Палестино - Сантьяго Уондерерс 3:1 Сантьяго Уондерерс - Палестино 2:2 Палестино - Барнечеа 3:0 Барнечеа - Палестино 3:2 Кокимбо Юнидо - Палестино 0:0 Аудакс Итальяно - Палестино 1:2 Боливар - Палестино 3:1 Палестино - Унион Эспаньола 0:1 Коло-Коло - Палестино 2:0 Мильонариос - Палестино 1:1 Палестино - Фламенго 1:0 Палестино - Депортес Копьяпо 3:1
Результаты матчей
Индепендьенте Медельин
Палестино
Точный счет
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Медельин
Палестино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
21
35
35
17
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|4
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4