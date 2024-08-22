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  3. Копа Судамерикана 2024
Ланус
1:1
Второй тайм: 71'
ЛДУ Кито
0'
1:0
9' Гол
Боу Вальтер
33' Желтая карточка
Акино Дилан
1:1
37' Гол
Арче Алекс

Ход матча

9'
Боу Вальтер
1:0
33'
Акино Дилан
 
37'
1:1
Арче Алекс
64'
Акоста Лаутаро
Акино Дилан
 
67'
 
Эступинан Луис
Bryan Ramirez
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Ланус
Ничья
ЛДУ Кито
2.95
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Все Коэффициенты
26
Лосада
Науэль
3
Nicolas
Morgantini
5
Искиэрдос
Карлос
6
Лусиатти
Брайан
22
Солер
Хулио
23
Домингес
Нери
4
Перес
Гонсало
21
Сальвио
Эдуардо
10
Морено
Марселино
25
Акино
Дилан
9
Боу
Вальтер
1
Gonzalo
Valle
14
Abel
Mathias
Platero
Hernandez
III
4
Ад
Рикардо
30
Gian
Allala
33
Киньонес
Лионель
20
Fernando
Cornejo
I
18
Lucas
Piovi
26
Хулио
Джоян
9
Lisandro
Alzugaray
19
Арче
Алекс
29
Bryan
Ramirez
Ланус
ЛДУ Кито

История личных встреч

Ланус
ЛДУ Кито

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

КС
1:2
КС
1:1
КС
4:0

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 7 0.88
Морено Марселино 2 0.25
Перес Гонсало 1 0.13
Альварес Фавио 1 0.13
Лотти Аугусто 1 0.13
Пенья Фелипе 1 0.13
Ватсон Франко 1 0.13
ЛДУ Кито
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арче Алекс 3 0.75
Lisandro Alzugaray 1 0.25
Ад Рикардо 1 0.25
Хулио Джоян 1 0.25

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боу Вальтер 2 0
Raul Loaiza 2 0
Акино Дилан 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Торрес Джонатан 1 0
Агуэрре Алан 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Акоста Лукас II 1 0
Морено Марселино 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Кабрера Бруно 1 0
Агирре Брайан 1 0
ЛДУ Кито
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lisandro Alzugaray 1 0
Эстрада Микаэль 1 0
Ад Рикардо 1 0
Lucas Piovi 1 0
Хулио Джоян 1 0
Freddy Mina 1 0
Вильямиль Габриэль 1 0

Результаты матчей

Ланус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
3
Ланус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ЛДУ Кито
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
8%
1
20%
1-15
4
31%
2
40%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2
Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аукас - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 2:1 Макара - ЛДУ Кито 0:4
Олвейс Реди - ЛДУ Кито 3:1 ЛДУ Кито - Олвейс Реди 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Университарио Депортес Лима 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1 ЛДУ Кито - Эмелек 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1

Результаты матчей

Ланус
ЛДУ Кито

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ланус
ЛДУ Кито

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
1
2
1
6
2.5
1
2
1
6
3.5
1
6
4.5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 6
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 4
Бока Хуниорс Фернандес Пол 4
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - Арче Алекс бьет в цель!
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ЛДУ Кито
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