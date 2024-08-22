Ход матча
9'
1:0
33'
37'
1:1
22
Солер
Хулио
25
Акино
Дилан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Акино ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Raul Loaiza
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Gian AllalaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Lucas PioviПолузащитник
-
26 Хулио ДжоянПолузащитник
- Нападающий
-
19 Арче АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Ангуло МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ethan Minda
-
-
-
-
17 Freddy Mina
-
-
Главный тренер: Pablo Andres Sanchez
История личных встреч
Ланус
ЛДУ Кито
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|7
|0.88
|Морено Марселино
|2
|0.25
|Перес Гонсало
|1
|0.13
|Альварес Фавио
|1
|0.13
|Лотти Аугусто
|1
|0.13
|Пенья Фелипе
|1
|0.13
|Ватсон Франко
|1
|0.13
ЛДУ Кито
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арче Алекс
|3
|0.75
|Lisandro Alzugaray
|1
|0.25
|Ад Рикардо
|1
|0.25
|Хулио Джоян
|1
|0.25
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боу Вальтер
|2
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Акино Дилан
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Торрес Джонатан
|1
|0
|Агуэрре Алан
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Акоста Лукас II
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Канале Хосе Мария
|1
|0
|Кабрера Бруно
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
ЛДУ Кито
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lisandro Alzugaray
|1
|0
|Эстрада Микаэль
|1
|0
|Ад Рикардо
|1
|0
|Lucas Piovi
|1
|0
|Хулио Джоян
|1
|0
|Freddy Mina
|1
|0
|Вильямиль Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
ЛДУ Кито
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Ланус
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
ЛДУ Кито
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
3
Ланус
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ЛДУ Кито
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
2
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
8%
1
20%
1-15
4
31%
2
40%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
3
23%
2
40%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
40%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 Депортиво Риестра - Ланус 3:1 Ланус - Тигре 3:2
Архентинос Хуниорс - Ланус 2:0 Ланус - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Ланус 2:2 Ланус - Расинг Авельянеда 2:0 Росарио Сентраль - Ланус 1:1 Ланус - Куяба 0:1 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 1:1 Ланус - Метрополитанос 5:0 Ланус - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Гарсиласо - Ланус 0:2 Метрополитанос - Ланус 0:2 Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1
ЛДУ Кито
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аукас - ЛДУ Кито 0:1 ЛДУ Кито - Ланус 1:2 ЛДУ Кито - Кумбайа 2:1 Макара - ЛДУ Кито 0:4
Олвейс Реди - ЛДУ Кито 3:1 ЛДУ Кито - Олвейс Реди 3:0 Депортиво Куэнка - ЛДУ Кито 2:2 ЛДУ Кито - Университарио Депортес Лима 2:0 ЛДУ Кито - Универсидад Католика Кито 2:1 Барселона Гуаякиль - ЛДУ Кито 2:0 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 1:1 ЛДУ Кито - Хуниор 0:1 ЛДУ Кито - Эмелек 2:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 2:1 Мушук Руна - ЛДУ Кито 0:1 Либертад Лоха - ЛДУ Кито 2:3 ЛДУ Кито - Текнико Университарио 1:0 Хуниор - ЛДУ Кито 1:1 Оренсе - ЛДУ Кито 1:0 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1
Результаты матчей
Ланус
ЛДУ Кито
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ланус
ЛДУ Кито
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
12
11
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
12
16
12
16
16
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|6
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|4
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|4
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4