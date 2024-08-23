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  3. Копа Судамерикана 2024
Бельграно
0:2
Конец матча
Атлетико Паранаэнсе
0'
6' Желтая карточка
Эстебан Ролон
20' Желтая карточка
Erick2
21' Красная карточка
Lucas Esquivel
45' Желтая карточка
Martin Varini
49' Желтая карточка
Фернандиньо XII
0:1
54' Гол
Gonzalo Mastriani
60' Желтая карточка
Juan Cruz Real
64' Желтая карточка
Christian Cardoso
87' Желтая карточка
Хара Франко
0:2
89' Гол
Ди Йорио Лукас
90'+5
1
Чикко
Игнасио
40
Морено
Матиас
37
Mariano
Troilo
33
Дельгадо
Рафаэль
4
Баринага
Хуан
53
Juan
Velazquez
23
Факундо-Томас
Киньон
16
Эстебан
Ролон
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
19
Чаварриа
Пабло
29
Хара
Франко
24
Leonardo
Linck
4
Роша
Кайке
44
Thiago
Heleno
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
5
Фернандиньо
XII
28
Tomas
Cuello
10
Bruno
Zapelli
88
Christian
Cardoso
14
Каноббио
Агустин
9
Gonzalo
Mastriani
Бельграно
Атлетико Паранаэнсе

История личных встреч

Бельграно
Атлетико Паранаэнсе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 3 0.38
Чаварриа Пабло 2 0.25
Марин Матиас 1 0.13
Ленциони Факундо 1 0.13
Juan Velazquez 1 0.13
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 7 0.7
Ди Йорио Лукас 3 (1) 0.3
Каноббио Агустин 2 0.2
Christian Cardoso 2 0.2
Lucas Esquivel 2 0.2
Фернандиньо XII 2 (1) 0.2
Pablo I 1 0.1
Madson II 1 0.1
Tomas Cuello 1 0.1
Erick2 1 0.1
Bruno Zapelli 1 0.1
Filipinho 1 0.1

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосада Науэль 2 1
Лонго Сантьяго 3 0
Мерьяно Николас 1 1
Хара Франко 2 0
Баринага Хуан 2 0
Agustin Baldi 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Ребола Алехандро 1 0
Чикко Игнасио 1 0
Рейна Брайан 1 0
Ленциони Факундо 1 0
Geronimo Heredia 1 0
Морено Матиас 1 0
Juan Velazquez 1 0
Juan Cruz Real 1 0
Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандиньо XII 3 0
Lucas Esquivel 1 1
Bruno Zapelli 1 1
Thiago Heleno 2 0
Julimar 2 0
Каноббио Агустин 2 0
Christian Cardoso 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Gonzalo Mastriani 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Pablo I 1 0
Madson II 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Erick2 1 0
Martin Varini 1 0

Результаты матчей

Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Бельграно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
10
Бельграно
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
24
6 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
25%
3
13%
1-15
1
13%
4
17%
16-30
3
38%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
13%
4
17%
61-75
1
13%
5
21%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0
Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3
Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1

Результаты матчей

Бельграно
Атлетико Паранаэнсе

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Атлетико Паранаэнсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
9
1
2
6
1.5
6
4

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Фернандес Пол 4
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Эстебан Ролон уходит с поля. Рейна Брайан выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Martin Varini получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Бруно Запелли уходит с поля. Фернандо Менегаццо выходит вместо него
    • 21'
      УДАЛЕНИЕ! - Лукас Эскивель увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 20'
      Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Эстебан Ролон получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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