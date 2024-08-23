0:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаЭстебан Ролон
20' Желтая карточкаErick2
21' Красная карточкаLucas Esquivel
45' Желтая карточкаMartin Varini
49' Желтая карточкаФернандиньо XII
0:1
54' ГолGonzalo Mastriani
60' Желтая карточкаJuan Cruz Real
64' Желтая карточкаChristian Cardoso
87' Желтая карточкаХара Франко
0:2
89' ГолДи Йорио Лукас
90'+5
Ход матча
20'
21'
45'
49'
54'
60'
87'
87'
89'
0:2
29
Хара
Франко
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рейна БрайанНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 JulimarНападающий
-
34 NikaoНападающий
- Нападающий
-
-
45 Lucas Belezi
-
-
23 Filipinho
-
22 Madson II
-
57 Joao Cruz
-
Главный тренер: Martin Varini
История личных встреч
Бельграно
Атлетико Паранаэнсе
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хара Франко
|3
|0.38
|Чаварриа Пабло
|2
|0.25
|Марин Матиас
|1
|0.13
|Ленциони Факундо
|1
|0.13
|Juan Velazquez
|1
|0.13
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|7
|0.7
|Ди Йорио Лукас
|3 (1)
|0.3
|Каноббио Агустин
|2
|0.2
|Christian Cardoso
|2
|0.2
|Lucas Esquivel
|2
|0.2
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.2
|Pablo I
|1
|0.1
|Madson II
|1
|0.1
|Tomas Cuello
|1
|0.1
|Erick2
|1
|0.1
|Bruno Zapelli
|1
|0.1
|Filipinho
|1
|0.1
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосада Науэль
|2
|1
|Лонго Сантьяго
|3
|0
|Мерьяно Николас
|1
|1
|Хара Франко
|2
|0
|Баринага Хуан
|2
|0
|Agustin Baldi
|2
|0
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
|Ребола Алехандро
|1
|0
|Чикко Игнасио
|1
|0
|Рейна Брайан
|1
|0
|Ленциони Факундо
|1
|0
|Geronimo Heredia
|1
|0
|Морено Матиас
|1
|0
|Juan Velazquez
|1
|0
|Juan Cruz Real
|1
|0
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандиньо XII
|3
|0
|Lucas Esquivel
|1
|1
|Bruno Zapelli
|1
|1
|Thiago Heleno
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Каноббио Агустин
|2
|0
|Christian Cardoso
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Gonzalo Mastriani
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Pablo I
|1
|0
|Madson II
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Атлетико Паранаэнсе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Бельграно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Атлетико Паранаэнсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
10
Бельграно
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Атлетико Паранаэнсе
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
2
13
1 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
11
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
24
6 В 1-м тайме 13
2 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
25%
3
13%
1-15
1
13%
4
17%
16-30
3
38%
6
25%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
1
13%
4
17%
61-75
1
13%
5
21%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Уракан - Бельграно 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0
Бельграно - Годой Крус 1:0 Ланус - Бельграно 3:2 Бельграно - Депортиво Риестра 2:1 Тигре - Бельграно 1:1 Бельграно - Архентинос Хуниорс 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 2:1 Ривер Плейт - Бельграно 3:0 Бельграно - Реал Томайпо 1:0 Бельграно - Расинг Авельянеда 4:4 Бельграно - Дельфин 1:1 Реал Томайпо - Бельграно 0:2 Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3
Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Крисьюма 3:1
Результаты матчей
Бельграно
Атлетико Паранаэнсе
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Атлетико Паранаэнсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
91
26
64
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|4
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4