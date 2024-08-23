0:0
Итог после пенальти
3
4
0'
10' Желтая карточкаКампусано Альваро
16' Желтая карточкаFrancisco Baez
44' Желтая карточкаSergio Fretes
89' Красная карточкаBrian Benitez
3 4
0:0
1:0
1:1
2:1
2:2
2:2
3:3
3:3
3:3
3:4
3:4
Ход матча
16'
44'
89'
121'
0:0
121'
1:0
121'
1:1
121'
2:1
121'
2:2
121'
2:2
121'
121'
3:3
121'
3:3
121'
3:3
122'
3:4
122'
3:4
Пен
3:4
16
Pablo
Aranda
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Pablo ArandaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Хименес ХуанЗащитник
-
22 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Bruno Barja
-
-
-
-
-
29 Ivan Valdez
-
Главный тренер: Aldo Bobadilla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Пирис ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Франко ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ariel Galeano
История личных встреч
Спортиво Амелиано
Либертад
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
12 матчей
8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.67
Среднее время на гол
108
135
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
2.17
1.83
Среднее время на гол
41
49
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Спортиво Амелиано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Valdez
|4
|0.44
|Гонсалес Хулио
|2
|0.22
|Alejandro Samudio
|2
|0.22
|Marcos Martinich
|1
|0.11
|Fredy Vera2
|1
|0.11
|Richard Torales
|1
|0.11
|Контрера Альберто
|1 (1)
|0.11
Либертад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Оскар
|2
|0.5
|Эспиноса Матиас
|1
|0.25
|Lucas Sanabria2
|1
|0.25
Карточки
Спортиво Амелиано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Контрера Альберто
|3
|0
|Brian Benitez
|1
|1
|Francisco Baez
|2
|0
|Aldo Maiz
|2
|0
|Nicolas Rossi
|2
|0
|Патиньо Хуан
|1
|0
|Sergio Fretes
|1
|0
|Marcos Martinich
|1
|0
|Мартинес Луис
|1
|0
|Fredy Vera2
|1
|0
|Elias Sarquis
|1
|0
Либертад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабальеро Эрнесто
|3
|0
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0
|Барейро Антонио
|1
|0
|Фернандес Марсело
|1
|0
|Кампусано Альваро
|1
|0
|Gustavo Aguilar
|1
|0
Результаты матчей
Спортиво Амелиано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Спортиво Амелиано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
3
Спортиво Амелиано
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
6
1
6 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
67%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
4
9 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
2
17%
2
50%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спортиво Амелиано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спортиво Амелиано - Либертад 0:0 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 3:0 Спортиво Амелиано - Гуарани Асунсьон 2:2
Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:0 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 1:0 Спортиво Амелиано - Такуари 0:0 Спортиво Амелиано - Такуари 0:1 Сол де Америка - Спортиво Амелиано 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 2 де Майо - Спортиво Амелиано 2:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Триниденсе 0:2 Спортиво Амелиано - Райо Зулиано 1:0 Спортиво Лукеньо - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Амелиано - Данубио 2:1 Спортиво Амелиано - Гуарани Асунсьон 0:3 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:1 Райо Зулиано - Спортиво Амелиано 0:4 Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Либертад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Спортиво Амелиано - Либертад 0:0 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Олимпия Асунсьон - Либертад 4:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:2
Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 1:2 Универсидад Католика Кито - Либертад 1:1 Такуари - Либертад 2:4 Либертад - Универсидад Католика Кито 2:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0 Такуари - Либертад 0:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Либертад - Сол де Америка 4:1 Тачира - Либертад 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 2 де Майо - Либертад 2:0
Результаты матчей
Спортиво Амелиано
Либертад
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Спортиво Амелиано
Либертад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
31
36
13
18
18
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|4
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4