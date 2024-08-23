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  3. Копа Судамерикана 2024
Спортиво Амелиано
0:0
Итог после пенальти
3
4
Либертад
12
Nicolas
Rossi
16
Pablo
Aranda
26
Гонсалес
Хулио
3
Francisco
Baez
19
Jesus
Paredes
5
Aldo
Maiz
96
Brian
Benitez
40
Контрера
Альберто
7
Alejandro
Samudio
17
Richard
Torales
99
Sergio
Fretes
1
Сильва
Мартин
2
Рамирес
Иван
5
Diego
Viera
II
4
Хименес
Нестор
17
Эспиноса
Матиас
28
Фернандес
Марсело
13
Сильва
Алехандро
6
Кампусано
Альваро
21
Lucas
Sanabria2
19
Ruben
Lezcano
7
Кардосо
Оскар
Спортиво Амелиано
Либертад

История личных встреч

Спортиво Амелиано
Либертад

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

12 матчей

8.3%
25%
66.7%
1 победа 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

ПД
0:0
КС
1:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
2:5
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
1:3
ПД
2:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.67

Среднее время на гол

108
135

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

2.17
1.83

Среднее время на гол

41
49

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Спортиво Амелиано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Valdez 4 0.44
Гонсалес Хулио 2 0.22
Alejandro Samudio 2 0.22
Marcos Martinich 1 0.11
Fredy Vera2 1 0.11
Richard Torales 1 0.11
Контрера Альберто 1 (1) 0.11
Либертад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Оскар 2 0.5
Эспиноса Матиас 1 0.25
Lucas Sanabria2 1 0.25

Карточки

Спортиво Амелиано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Контрера Альберто 3 0
Brian Benitez 1 1
Francisco Baez 2 0
Aldo Maiz 2 0
Nicolas Rossi 2 0
Патиньо Хуан 1 0
Sergio Fretes 1 0
Marcos Martinich 1 0
Мартинес Луис 1 0
Fredy Vera2 1 0
Elias Sarquis 1 0
Либертад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабальеро Эрнесто 3 0
Мельгарехо Лоренсо 1 0
Барейро Антонио 1 0
Фернандес Марсело 1 0
Кампусано Альваро 1 0
Gustavo Aguilar 1 0

Результаты матчей

Спортиво Амелиано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Либертад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Спортиво Амелиано
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Либертад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
3
Спортиво Амелиано
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Либертад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

6
1
6 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
2
67%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
4
9 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
6
50%
0
0%
31-45
2
17%
2
50%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спортиво Амелиано
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спортиво Амелиано - Либертад 0:0 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 3:0 Спортиво Амелиано - Гуарани Асунсьон 2:2
Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:0 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 1:0 Спортиво Амелиано - Такуари 0:0 Спортиво Амелиано - Такуари 0:1 Сол де Америка - Спортиво Амелиано 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 2 де Майо - Спортиво Амелиано 2:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Триниденсе 0:2 Спортиво Амелиано - Райо Зулиано 1:0 Спортиво Лукеньо - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Амелиано - Данубио 2:1 Спортиво Амелиано - Гуарани Асунсьон 0:3 Олимпия Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:1 Райо Зулиано - Спортиво Амелиано 0:4 Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0
Либертад
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Спортиво Амелиано - Либертад 0:0 Либертад - Спортиво Амелиано 1:1 Олимпия Асунсьон - Либертад 4:0 Либертад - Спортиво Триниденсе 2:2
Гуарани Асунсьон - Либертад 0:0 Либертад - Насьональ Асунсьон 1:2 Универсидад Католика Кито - Либертад 1:1 Такуари - Либертад 2:4 Либертад - Универсидад Католика Кито 2:0 Олимпия Асунсьон - Либертад 1:3 Либертад - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Либертад - Насьональ Монтевидео 2:1 Спортиво Амелиано - Либертад 0:1 Либертад - Насьональ Асунсьон 5:0 Такуари - Либертад 0:0 Ривер Плейт - Либертад 2:0 Либертад - Сол де Америка 4:1 Тачира - Либертад 1:1 Либертад - Серро Портеньо 1:3 2 де Майо - Либертад 2:0

Результаты матчей

Спортиво Амелиано
Либертад

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спортиво Амелиано
Либертад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
6
1.5
1
3
1
8
2.5
1
8
3.5

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Фернандес Пол 4
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Весь список
  • 121'
    Г О О О О Л - Эспиноса Матиас реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Иван Вальдес реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Lucas Sanabria реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Абель Паредес реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Кардосо Оскар не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Sergio Fretes получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Francisco Baez получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Кампусано Альваро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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