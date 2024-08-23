  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Крузейро
2:1
Второй тайм: 52'
Бока Хуниорс
0'
1' Красная карточка
Адвинкула Луис
1:0
9' Гол
Энрике Матеус
2:0
21' Гол
Уолас Соуза
43' Желтая карточка
Бланко Лаутаро
2:1
45' Гол
Milton Gimenez
48' Желтая карточка
Ivaldo
52' Желтая карточка
Фернандес Пол
1
Кассио
Рамос
12
Виллиам
Фуртадо
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
29
Ромеро
Лукас
Даниэль
20
Уолас
Соуза
97
Энрике
Матеус
10
Перейра
Матеус
26
Диас
Лаутаро
9
Juan
Dinenno
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Лема
Кристиан
6
Рохо
Маркос
23
Бланко
Лаутаро
19
Мартеджани
Агустин
8
Фернандес
Пол
36
Медина
Кристиан
22
Сенон
Кевин
16
Мерентиель
Мигель
9
Milton
Gimenez
Крузейро
Бока Хуниорс

История личных встреч

Крузейро
Бока Хуниорс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

КС
1:0
КЛ
1:1
КЛ
2:0
КЛ
1:2
КЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
112

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Матеус 2 0.25
Энрике Матеус 1 0.13
Уолас Соуза 1 0.13
Ромеро Лукас Даниэль 1 0.13
Rafael VII 1 0.13
Lucas Silva IV 1 0.13
Артур Гомес VIII 1 0.13
Ivaldo 1 0.13
Papagaio 1 0.13
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 5 0.5
Сенон Кевин 2 0.2
Рохо Маркос 1 0.1
Фигаль Хорхе 1 0.1
Сараччи Марсело 1 0.1
Мерентиель Мигель 1 0.1
Milton Gimenez 1 0.1
Aaron Anselmino 1 0.1

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Лукас Даниэль 3 0
Перейра Матеус 2 0
Ivaldo 2 0
Уолас Соуза 1 0
Rafael VII 1 0
Виллиам Фуртадо 1 0
Артур Гомес VIII 1 0
Papagaio 1 0
Верон Габриэл 1 0
Диас Лаутаро 1 0
Хавьер Марлон 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адвинкула Луис 4 1
Фернандес Пол 4 0
Сараччи Марсело 2 0
Мерентиель Мигель 2 0
Milton Delgado 0 1
Кавани Эдинсон 1 0
Диего Мартинез 1 0
Ромеро Серхио 1 0
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Лема Кристиан 1 0
Себальос Эсекиэль 1 0
Бланко Лаутаро 1 0
Брей Леандро 1 0
Jabes Saralegui 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Walter Molas 1 0

Результаты матчей

Крузейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
8
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бока Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
38%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1
Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2

Результаты матчей

Крузейро
Бока Хуниорс

Точный счет

1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
4 раза 80%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
5
1.5
3
6
2
5
2.5
1
8

Топ бомбардиров
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 8
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 7
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 7
Ланус Боу Вальтер 7
Индепендьенте Медельин Brayan Muniz 6
Весь список

Топ нарушителей
Бока Хуниорс Адвинкула Луис 1 4
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 3
Дефенса и Хустисия Luciano Herrera 1 3
Бока Хуниорс Фернандес Пол 4
Форталеза Сеара Аугусто Педро 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Фернандес Пол получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Ивалдо получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 21'
    Г О О О О Л - Уолас Соуза бьет в цель!
  • 9'
    Г О О О О Л - Энрике Матеус бьет в цель!
  • 5'
    Мартеджани Агустин уходит с поля. Фигаль Хорхе выходит вместо него
  • 1'
    УДАЛЕНИЕ! - Адвинкула Луис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится ничьей.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.95. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.95 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Бока Хуниорс
3.05
Реклама, betboom.ru
9.50
Реклама, fon.bet
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Крузейро 2:1 Бока Хуниорс онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Крузейро
Бока Хуниорс
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный