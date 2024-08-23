2:1
Второй тайм: 52'
0'
1' Красная карточкаАдвинкула Луис
1:0
9' ГолЭнрике Матеус
2:0
21' ГолУолас Соуза
43' Желтая карточкаБланко Лаутаро
2:1
45' ГолMilton Gimenez
48' Желтая карточкаIvaldo
52' Желтая карточкаФернандес Пол
Ход матча
9'
1:0
21'
2:0
43'
45'
2:1
48'
52'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.99 Победа «Крузейро»
-
5
Ivaldo
43
Марсело
Жоао
6
Каики
II
20
Уолас
Соуза
26
Диас
Лаутаро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 IvaldoЗащитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
6 Каики IIЗащитник
- Полузащитник
-
20 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Диас ЛаутароНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 РамироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 JapaПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Жорже КайоНападающий
-
11 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fernando Seabra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Сенон КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Брей ЛеандроВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Крузейро
Бока Хуниорс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Среднее время на гол
90
270
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
112
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Матеус
|2
|0.25
|Энрике Матеус
|1
|0.13
|Уолас Соуза
|1
|0.13
|Ромеро Лукас Даниэль
|1
|0.13
|Rafael VII
|1
|0.13
|Lucas Silva IV
|1
|0.13
|Артур Гомес VIII
|1
|0.13
|Ivaldo
|1
|0.13
|Papagaio
|1
|0.13
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|5
|0.5
|Сенон Кевин
|2
|0.2
|Рохо Маркос
|1
|0.1
|Фигаль Хорхе
|1
|0.1
|Сараччи Марсело
|1
|0.1
|Мерентиель Мигель
|1
|0.1
|Milton Gimenez
|1
|0.1
|Aaron Anselmino
|1
|0.1
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеро Лукас Даниэль
|3
|0
|Перейра Матеус
|2
|0
|Ivaldo
|2
|0
|Уолас Соуза
|1
|0
|Rafael VII
|1
|0
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|Артур Гомес VIII
|1
|0
|Papagaio
|1
|0
|Верон Габриэл
|1
|0
|Диас Лаутаро
|1
|0
|Хавьер Марлон
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адвинкула Луис
|4
|1
|Фернандес Пол
|4
|0
|Сараччи Марсело
|2
|0
|Мерентиель Мигель
|2
|0
|Milton Delgado
|0
|1
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Диего Мартинез
|1
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Себальос Эсекиэль
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
|Брей Леандро
|1
|0
|Jabes Saralegui
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Walter Molas
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Крузейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
8
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бока Хуниорс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
3
60%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
38%
2
17%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
4
6
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Витория - Крузейро 2:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Крузейро - Форталеза Сеара 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Крузейро 0:3 Крузейро - Жувентуде 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 2:1 Гремио - Крузейро 0:2 Крузейро - Коринтианс 3:0 Крисьюма - Крузейро 1:0 Фламенго - Крузейро 2:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Байя - Крузейро 4:1 Крузейро - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Крузейро 0:0 Крузейро - Куяба 2:1 Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Крузейро - Универсидад Католика Кито 1:0 Крузейро - Унион Ла-Калера 1:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 3:2 Бока Хуниорс - Крузейро 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Барракас Сентраль 1:1
Бока Хуниорс - Банфилд 3:0 Институто Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 2:2 Индепендьенте дель Валле - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Альмиранте Браун 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Платенсе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Насьональ Потоси 4:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 2:4 Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1 Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2
Результаты матчей
Крузейро
Бока Хуниорс
Точный счет
1:0
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
4 раза 80%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
14
12
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
72
25
36
25
18
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|8
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|7
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|7
|Ланус
|Боу Вальтер
|7
|Индепендьенте Медельин
|Brayan Muniz
|6
|Бока Хуниорс
|Адвинкула Луис
|1 4
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|1 3
|Дефенса и Хустисия
|Luciano Herrera
|1 3
|Бока Хуниорс
|Фернандес Пол
|4
|Форталеза Сеара
|Аугусто Педро
|4