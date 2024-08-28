  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Юве Стабия
1:0
Конец матча
Мантуя
0'
1:0
14' Гол
Пископо Кевин
27' Желтая карточка
Francesco Folino
31' Желтая карточка
Редольфи Алекс
39' Желтая карточка
Marco Bellich
44' Желтая карточка
Тиам Демба
46' Желтая карточка
Солини Маттео
59' Желтая карточка
Marco Ruggero
90' Желтая карточка
Matteo Baldi
90'+9

Ход матча

14'
Пископо Кевин
(Мости Никола)
1:0
27'
Francesco Folino
 
31'
 
Редольфи Алекс
39'
Marco Bellich
 
44'
Тиам Демба
 
46'
 
Солини Маттео
55'
 
Менса Дэвис
Манкузо Леонардо
55'
 
Francesco Ruocco
Antonio Fiori
55'
 
Cristiano Bani
Солини Маттео
56'
Канделлоне Леонардо
Адоранте Андреа
 
59'
Marco Ruggero
 
60'
Андреони Кристиан
Marco Ruggero
 
71'
 
Francesco Galuppini
Брагантини Давиде
71'
 
Араму Маттиа
Alessandro Debenedetti
75'
Tommaso Di Marco
Giuseppe Leone
 
76'
Matteo Baldi
Флориани Романо
 
76'
Артистико Габриэле
Мости Никола
 
90'
Matteo Baldi
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 4 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 26
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 249 Количество передач 519
  • 33 Владение мячом, % 67
20
Тиам
Демба
4
Marco
Ruggero
23
Francesco
Folino
6
Marco
Bellich
15
Флориани
Романо
3
Роккетти
Юри
8
Бульо
Давиде
55
Giuseppe
Leone
98
Мости
Никола
11
Пископо
Кевин
9
Адоранте
Андреа
1
Феста
Марко
27
Tommaso
Maggioni
29
Челла
Стефано
5
Редольфи
Алекс
4
Солини
Маттео
28
Мурони
Маттия
8
Буррай
Сальваторе
30
Брагантини
Давиде
9
Alessandro
Debenedetti
11
Antonio
Fiori
19
Манкузо
Леонардо
Юве Стабия
3-4-2-1
Мантуя
4-2-3-1

История личных встреч

Юве Стабия
Мантуя

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СCС
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Бомбардиры внутри турнира

Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marco Bellich 1 0.33
Пископо Кевин 1 0.33
Артистико Габриэле 1 0.33
Francesco Folino 1 0.33
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0
Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 0.67
Antonio Fiori 1 0.33
Солини Маттео 1 0.33
Бриньяни Фабрицио 0 0
Тримболи Симоне 0 0

Карточки

Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андреони Кристиан 2 0
Marco Ruggero 2 0
Francesco Folino 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Бульо Давиде 1 0
Marco Bellich 1 0
Флориани Романо 1 0
Matteo Baldi 1 0
Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 2 0
Солини Маттео 1 0
Редольфи Алекс 1 0
Менса Дэвис 1 0

Результаты матчей

Юве Стабия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Юве Стабия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Юве Стабия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2
Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0 Юве Стабия - Туррис 1:0 Катания - Юве Стабия 2:0 Юве Стабия - Бриндизи 0:0 Монополи - Юве Стабия 1:3
Мантуя
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2
Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4 Мантуя - Виртус Верона 4:0 Про Верчелли - Мантуя 1:1 Новара - Мантуя 1:1 Мантуя - Про Патрия 3:1

Результаты матчей

Юве Стабия
Мантуя

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Юве Стабия
Мантуя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Юве Стабия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Чезена
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Пиза
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Сассуоло
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Специя
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Козенца
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Мантуя
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Модена
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Каррарезе
 3 1 0 2 3 - 3 3
14.
Кремонезе
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
16.
Брешия
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Фрозиноне
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Сампдория
 3 0 1 2 4 - 6 1
20.
Бари
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Фрозиноне
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брешия
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Юве Стабия 1:0 Мантуя онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный