Тур: 3. Стадион: Stadio Romeo Menti, Stabia.
1:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолПископо Кевин
27' Желтая карточкаFrancesco Folino
31' Желтая карточкаРедольфи Алекс
39' Желтая карточкаMarco Bellich
44' Желтая карточкаТиам Демба
46' Желтая карточкаСолини Маттео
59' Желтая карточкаMarco Ruggero
90' Желтая карточкаMatteo Baldi
90'+9
Ход матча
14'
1:0
27'
31'
39'
44'
46'
59'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
4 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 26
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
249 Количество передач 519
-
33 Владение мячом, % 67
20
Тиам
Демба
98
Мости
Никола
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мели МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Matteo Baldi
-
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
70 Араму МаттиаПолузащитник
-
10 Визер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Davide Possanzini
История личных встреч
Юве Стабия
Мантуя
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Бомбардиры внутри турнира
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marco Bellich
|1
|0.33
|Пископо Кевин
|1
|0.33
|Артистико Габриэле
|1
|0.33
|Francesco Folino
|1
|0.33
|Мости Никола
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
Мантуя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брагантини Давиде
|2
|0.67
|Antonio Fiori
|1
|0.33
|Солини Маттео
|1
|0.33
|Бриньяни Фабрицио
|0
|0
|Тримболи Симоне
|0
|0
Карточки
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Marco Ruggero
|2
|0
|Francesco Folino
|2
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Бульо Давиде
|1
|0
|Marco Bellich
|1
|0
|Флориани Романо
|1
|0
|Matteo Baldi
|1
|0
Мантуя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Буррай Сальваторе
|2
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Редольфи Алекс
|1
|0
|Менса Дэвис
|1
|0
Результаты матчей
Юве Стабия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Юве Стабия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Мантуя
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Юве Стабия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1 Ареццо - Юве Стабия 1:2
Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0 Юве Стабия - Туррис 1:0 Катания - Юве Стабия 2:0 Юве Стабия - Бриндизи 0:0 Монополи - Юве Стабия 1:3
Мантуя
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1 Торрес - Мантуя 1:2
Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4 Мантуя - Виртус Верона 4:0 Про Верчелли - Мантуя 1:1 Новара - Мантуя 1:1 Мантуя - Про Патрия 3:1
Результаты матчей
Юве Стабия
Мантуя
Точный счет
1:0
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Юве Стабия
Мантуя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
12
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Салернитана
|Браф Джейден
|2
|Мантуя
|Брагантини Давиде
|2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Чезена
|Курто Марко
|3
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 1
|Каррарезе
|Ильянес Джулиан
|1 1