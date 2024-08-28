  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Чезена
2:0
Конец матча
Катанзаро
0'
1:0
18' Гол
Каргбо Аугустус
45' Желтая карточка
Каргбо Аугустус
45' Желтая карточка
Антонини Матиас
2:0
47' Гол
Emanuele Adamo
50' Желтая карточка
Кало Джакомо
59' Желтая карточка
Мангравити Массимилиано
69' Желтая карточка
Курто Марко
78' Желтая карточка
Йемелло Пьетро
83' Желтая карточка
Сек Демба
90'+7

Ход матча

18'
Каргбо Аугустус
(Tommaso Berti)
1:0
45'
Каргбо Аугустус
 
45'
 
Антонини Матиас
47'
Emanuele Adamo
(Каргбо Аугустус)
2:0
50'
Кало Джакомо
 
55'
 
Giovanni Volpe
Пагано Риккардо
55'
 
Понтиссо Симоне
Петриччоне Якопо
55'
 
Туриккья Риккардо
Кассандро Томмазо
59'
Мангравити Массимилиано
 
60'
 
Сек Демба
Черезоли Андреа
67'
Matteo Francesconi
Кало Джакомо
 
67'
Антонуччи Мирко
Каргбо Аугустус
 
69'
Курто Марко
 
74'
 
Бьяши Томмазо
Filippo Pittarello
78'
 
Йемелло Пьетро
83'
 
Сек Демба
90'
Сисей Йозеф
Emanuele Adamo
 
90'
Селия Раффаэле
Доннарумма Даниэле
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 308 Количество передач 596
  • 34 Владение мячом, % 66
1
Писсери
Маттео
3
Курто
Марко
15
Andrea
Ciofi
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
14
Tommaso
Berti
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
7
Доннарумма
Даниэле
9
Cristian
Shpendi
10
Каргбо
Аугустус
22
Пильячелли
Мирко
14
Сконьямилло
Стефано
4
Антонини
Матиас
6
Бонини
Федерико
84
Кассандро
Томмазо
27
Черезоли
Андреа
21
Помпетти
Марко
10
Петриччоне
Якопо
24
Пагано
Риккардо
90
Filippo
Pittarello
9
Йемелло
Пьетро
Чезена
3-5-2
Катанзаро
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 2 (1) 0.67
Каргбо Аугустус 1 0.33
Курто Марко 1 0.33
Emanuele Adamo 1 0.33
Tommaso Berti 0 0
Доннарумма Даниэле 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понтиссо Симоне 1 0.33
Бьяши Томмазо 0 0

Карточки

Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курто Марко 3 0
Кало Джакомо 2 0
Писсери Маттео 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Каргбо Аугустус 1 0
Tommaso Berti 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понтиссо Симоне 2 0
Антонини Матиас 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Шитум Марио 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Чезена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Чезена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Чезена
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1
Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0 Сестри Леванте - Чезена 1:3 Чезена - Ареццо 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5
Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2

Результаты матчей

Чезена
Катанзаро

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Чезена
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Юве Стабия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Чезена
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Пиза
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Сассуоло
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Специя
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Козенца
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Мантуя
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Модена
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Каррарезе
 3 1 0 2 3 - 3 3
14.
Кремонезе
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
16.
Брешия
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Фрозиноне
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Сампдория
 3 0 1 2 4 - 6 1
20.
Бари
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Фрозиноне
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брешия
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Кало Джакомо получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Каргбо Аугустус сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Эммануэль Адамо бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Чезена 2:0 Катанзаро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный