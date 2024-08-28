Тур: 3. Стадион: Orogel Stadium-Dino Manuzzi.
0'
1:0
18' ГолКаргбо Аугустус
45' Желтая карточкаКаргбо Аугустус
45' Желтая карточкаАнтонини Матиас
2:0
47' ГолEmanuele Adamo
50' Желтая карточкаКало Джакомо
59' Желтая карточкаМангравити Массимилиано
69' Желтая карточкаКурто Марко
78' Желтая карточкаЙемелло Пьетро
83' Желтая карточкаСек Демба
90'+7
Ход матча
18'
1:0
45'
45'
47'
50'
69'
78'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
308 Количество передач 596
-
34 Владение мячом, % 66
15
Andrea
Ciofi
35
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Сек ДембаНападающий
-
45 Бузо НиколоНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
Бомбардиры внутри турнира
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|2 (1)
|0.67
|Каргбо Аугустус
|1
|0.33
|Курто Марко
|1
|0.33
|Emanuele Adamo
|1
|0.33
|Tommaso Berti
|0
|0
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понтиссо Симоне
|1
|0.33
|Бьяши Томмазо
|0
|0
Карточки
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курто Марко
|3
|0
|Кало Джакомо
|2
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Каргбо Аугустус
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Чезена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Чезена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Чезена
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Чезена
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2 Чезена - Падова 3:1
Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0 Сестри Леванте - Чезена 1:3 Чезена - Ареццо 1:0
Катанзаро
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5
Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2
Результаты матчей
Чезена
Катанзаро
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Чезена
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Салернитана
|Браф Джейден
|2
|Мантуя
|Брагантини Давиде
|2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Чезена
|Курто Марко
|3
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 1
|Каррарезе
|Ильянес Джулиан
|1 1