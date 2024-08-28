  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Козенца
0:0
Конец матча
Специя
0'
13' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
32' Желтая карточка
Матею Алеш
50' Желтая карточка
Матеус Чарлис
52' Желтая карточка
Кассата Франческо
74' Желтая карточка
Эспозито Сальваторе
90'+5

Ход матча

13'
Д'Орацио Томмазо
 
18'
 
Виньяли Лука
Элия Сальваторе
32'
 
Матею Алеш
50'
Матеус Чарлис
 
52'
 
Кассата Франческо
61'
Manuel Ricciardi
Д'Орацио Томмазо
 
61'
Санкох Мохамед
Маццокки Симоне
 
70'
Маури Хосе
Флоренци Альдо
 
71'
Andrea Rizzo Pinna
Куан Кристиан
 
71'
 
Эспозито Франческо
Солери Эдоардо
71'
 
Бандинелли Филиппо
Надь Адам
74'
 
Эспозито Сальваторе
80'
 
Фальчинелли Диего
Ди Серио Джузеппе
81'
 
Канделари Пьетро
Кассата Франческо
88'
Massimo Zilli
Tommaso Fumagalli
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 398 Количество передач 240
  • 61 Владение мячом, % 39
1
Микай
Алессандро
23
Вентури
Майкл
5
Кампорезе
Микеле
17
Alessandro
Caporale
19
Киерво
Риккардо
6
Матеус
Чарлис
34
Флоренци
Альдо
28
Куан
Кристиан
11
Д'Орацио
Томмазо
10
Tommaso
Fumagalli
30
Маццокки
Симоне
1
Сарр
Мухамаду
2
Висневски
Пшемыслав
37
Матею
Алеш
77
Бертола
Николо
7
Элия
Сальваторе
5
Эспозито
Сальваторе
8
Надь
Адам
29
Кассата
Франческо
31
Аурелио
Джузеппе
20
Ди
Серио
Джузеппе
27
Солери
Эдоардо
Козенца
3-5-2
Специя
3-5-2

История личных встреч

Козенца
Специя

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
2:2
СB
0:0
СB
5:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
4:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.33

Среднее время на гол

67
270

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.17
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

41
135

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 1 0.33
Д'Орацио Томмазо 1 0.33
Andrea Rizzo Pinna 1 0.33
Христов Андреа 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.33
Аурелио Джузеппе 1 0.33
Бертола Николо 1 0.33
Эспозито Франческо 1 0.33
Бандинелли Филиппо 0 0
Христов Петко 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус Чарлис 2 0
Маури Хосе 1 0
Микай Алессандро 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Христов Андреа 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 2 0
Солери Эдоардо 1 0
Матею Алеш 1 0
Кассата Франческо 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0
Бертола Николо 1 0

Результаты матчей

Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Специя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Козенца
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Козенца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Специя
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0 Козенца - Фоджа 2:0
Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1
Специя
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3 Специя - Феццанезе 5:2
Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2 Модена - Специя 0:0

Результаты матчей

Козенца
Специя

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Козенца
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реджана
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Юве Стабия
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Чезена
 3 2 0 1 5 - 3 6
4.
Салернитана
 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Пиза
 3 1 2 0 5 - 3 5
7.
Сассуоло
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Специя
 3 1 2 0 4 - 3 5
9.
Козенца
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Мантуя
 3 1 1 1 5 - 5 4
11.
Модена
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Читтаделла
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Каррарезе
 3 1 0 2 3 - 3 3
14.
Кремонезе
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
16.
Брешия
 3 1 0 2 1 - 3 3
17.
Фрозиноне
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 3 0 2 1 1 - 3 2
19.
Сампдория
 3 0 1 2 4 - 6 1
20.
Бари
 3 0 1 2 3 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Зюйдтироль
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Пиза
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
8.
Сассуоло
 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Специя
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Мантуя
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Фрозиноне
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Катанзаро
 2 0 2 0 1 - 1 2
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
19.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сампдория
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Реджана
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Читтаделла
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
5.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
6.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
7.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
10.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Козенца
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Салернитана
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Чезена
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брешия
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Каррарезе
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Мантуя Брагантини Давиде 2
Весь список

Топ нарушителей
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Читтаделла Паван Никола 1 1
Каррарезе Ильянес Джулиан 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Матею Алеш получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Козенца 0:0 Специя онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный