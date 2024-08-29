  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Эрнандес Франсиско Хосе
Жирона
4:0
Конец матча
Осасуна
0'
1:0
34' Гол
Хиль Бриан
2:0
53' Гол
Цыганков Виктор
3:0
56' Гол
Руис Абель
4:0
90' Гол
Стуани Кристиан
90'+7

Ход матча

34'
Хиль Бриан
(Цыганков Виктор)
1:0
53'
Цыганков Виктор
2:0
56'
Руис Абель
(Эррера Янхель)
3:0
58'
 
Гарсия Рауль
Будимир Анте
59'
 
Гарсия Рубен
Монкайола Хон
59'
 
Ибаньес Пабло
Орос Аймар
64'
Ромеу Ориоль
Эррера Янхель
 
64'
Стуани Кристиан
Миовски Боян
 
68'
 
Бенито Икер
Сарагоса Брайан
74'
Асприлья Ясер
Руис Абель
 
81'
Ван де Бек Донни
Хиль Бриан
 
81'
Порту Кристиан
Цыганков Виктор
 
85'
 
Мартинес Хавьер
Торро Лукас
90'
Стуани Кристиан
(Ван де Бек Донни)
4:0

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 5 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 572 Количество передач 395
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Жирона 86.8% (99)
X 11.4% (13)
Осасуна 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
16
Франсес
Алехандро
5
Давид
Лопес
17
Блинд
Дэйли
3
Гутьеррес
Мигель
8
Цыганков
Виктор
21
Эррера
Янхель
23
Мартин
Иван
20
Хиль
Бриан
19
Миовски
Боян
9
Руис
Абель
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
24
Катена
Алехандро
5
Эррандо
Хорхе
3
Круз
Хуан
6
Торро
Лукас
16
Гомес
Мойсес
7
Монкайола
Хон
10
Орос
Аймар
19
Сарагоса
Брайан
17
Будимир
Анте
Жирона
4-4-2
Осасуна
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Осасуна

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
58.3%
8.4%
4 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:4
ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
ЛЛ
1:1
КК
1:0
С
0:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
С
3:0
С
0:0

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1.4

Среднее время на гол

78
64

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.43

Среднее время на гол

75
210

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыганков Виктор 1 0.33
Стуани Кристиан 1 0.33
Руис Абель 1 0.33
Хиль Бриан 1 0.33
Мисехой Габриэль 1 0.33
Ван де Бек Донни 0 0
Эррера Янхель 0 0
Альмена Икер 0 0
Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 0.33

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Руис Абель 1 0
Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Эррандо Хорхе 1 0
Аресо Хесус 1 0

Результаты матчей

Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Жирона
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Осасуна
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1
Жирона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Осасуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0
Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1 Алавес - Жирона 2:2 Жирона - Барселона 4:2 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Жирона - Кадис 4:1 Атлетико М - Жирона 3:1 Жирона - Бетис 3:2 Хетафе - Жирона 1:0 Жирона - Осасуна 2:0
Осасуна
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Осасуна - Мальорка 1:0 Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1
Реал Сосьедад - Осасуна 1:2 Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1

Результаты матчей

Жирона
Осасуна

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Жирона
Осасуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Вильярреал
 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
4.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
5.
Леганес
 0:0 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
6.
Реал Мадрид
 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7.
Жирона
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
8.
Алавес
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Осасуна
 Заявка 3 1 1 1 2 - 5 4
10.
Эспаньол
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
11.
Атлетик Б
 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Вальядолид
 Заявка 4 1 1 2 1 - 10 4
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Валенсия
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 6 3
16.
Мальорка
 0:0 Заявка 4 0 3 1 1 - 2 3
17.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
18.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
19.
Севилья
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 9 - 1 6
2.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Вильярреал
 0:1 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
5.
Леганес
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Вальядолид
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Атлетик Б
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Жирона
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
10.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
11.
Валенсия
 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Эспаньол
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Мальорка
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
15.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
17.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Райо Вальекано
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Райо Вальекано
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Вильярреал
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Алавес
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Севилья
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Леганес
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Реал Мадрид
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Мальорка
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Эспаньол
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Осасуна
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19.
Валенсия
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
20.
Вальядолид
 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 4 (1)
Барселона Рафинья Диас 3 (2)
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1 1
Алавес Седлар Александр 1 1
Реал Сосьедад Оярсабаль Микель 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Атлетик Б Йерай Альварес 2
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 94'
    Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Рауль Гарсия из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Ромеу Ориоль
  • 93'
    Гарсия Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Рубен из команды Осасуна поставил подножку. Пострадал Асприлья Ясер
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
  • 90'
    Ван де Бек Донни сделал результативную передачу.
  • 90'
    Асприлья Ясер сделал ключевой пас для гола!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Жирона 86.8% (99)
    X 11.4% (13)
    Осасуна 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Жирона 4:0 Осасуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 4:0 Осасуна

    Исход игры
    Жирона
    86.8% (99)
    Ничья
    11.4% (13)
    Осасуна
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.19% (65)
    Меньше
    39.81% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (75)
    Нет
    30.56% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Жирона
    54.4% (62)
    1:0 Жирона
    14.9% (17)
    2:0 Жирона
    12.3% (14)
    1:1 Ничья
    8.8% (10)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный