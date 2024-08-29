1'

Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно неплохая битва за очки. Да, пока что "Лас-Пальмас" набрал только одно очко, но всё же скромный клуб обладает достаточно крепким составом и может потрепать нервы "Реалу" в этот вечер.