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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Лас-Пальмас
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 49
Лас-Пальмас 4.1% (2)
X 8.2% (4)
Реал Мадрид 87.8% (43)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лас-Пальмас
Ничья
Реал Мадрид
8.10
5.40
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5.25
Все Коэффициенты
Лас-Пальмас
Реал Мадрид

История личных встреч

Лас-Пальмас
Реал Мадрид

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
П
0:3
П
3:0
П
3:3
П
2:2
П
1:2
П
3:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

2.75
2.25

Среднее время на гол

32
40

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.88
1.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
55

Бомбардиры внутри турнира

Лас-Пальмас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Сандро 2 1
Муньос Хави 0 0
Макбарни Оливер 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 1 0.5
Родриго 1 0.5
Вальверде Федерико 1 0.5
Эндрик II 1 0.5
Винисиус Жуниор 0 0
Милитао Эдер 0 0

Карточки

Лас-Пальмас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Кирьян 1 0
Мармол Мика 1 0
Росада Виктор 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Ферлан 0 1
Гюлер Арда 1 0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Лас-Пальмас
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лас-Пальмас
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Унион-Сур-Яйса 4:0
Лас-Пальмас - Яйза 4:0 Лас-Пальмас - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Лас-Пальмас - Аль-Садд 0:0 Комо - Лас-Пальмас 2:1 Лас-Пальмас - Алавес 1:1 Кадис - Лас-Пальмас 0:0 Лас-Пальмас - Бетис 2:2 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Реал Сосьедад - Лас-Пальмас 2:0 Лас-Пальмас - Жирона 0:2 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Лас-Пальмас - Альмерия 0:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Мадрид - Вальядолид 3:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Реал Мадрид - Челси 2:1
Реал Мадрид - Барселона 1:2 Милан - Реал Мадрид 1:0 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0 Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0

Результаты матчей

Лас-Пальмас
Реал Мадрид

Точный счет

2:2
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Лас-Пальмас
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Сельта
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
4.
Атлетико М
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Реал Мадрид
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Леганес
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Реал Сосьедад
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Вальядолид
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Хетафе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Бетис
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Атлетик Б
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Алавес
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Лас-Пальмас
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Эспаньол
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 6 - 5 4
3.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Атлетико М
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Реал Мадрид
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Леганес
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Алавес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Жирона
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
12.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Сельта
 Заявка 1 0 0 1 3 - 4 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
20.
Вальядолид
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Мингеса Оскар 2 (2)
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Атлетико М Льоренте Маркос 2 (1)
Лас-Пальмас Рамирес Сандро 2
Весь список

Топ нарушителей
Алавес Седлар Александр 1 1
Атлетик Б Эррера Андер 2
Бетис Перро Ромен 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лас-Пальмас - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.

    Главный судья: Бускетс Матео

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 49
    Лас-Пальмас 4.1% (2)
    X 8.2% (4)
    Реал Мадрид 87.8% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лас-Пальмас
    Ничья
    Реал Мадрид
    8.10
    5.40
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    5.25
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    Где смотреть матч Лас-Пальмас - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Лас-Пальмас - Реал Мадрид

    Исход игры
    Лас-Пальмас
    4.1% (2)
    Ничья
    8.2% (4)
    Реал Мадрид
    87.8% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    47.73% (21)
    Нет
    52.27% (23)
    Популярный счёт
    0:2 Реал Мадрид
    32.7% (16)
    1:2 Реал Мадрид
    14.3% (7)
    1:3 Реал Мадрид
    14.3% (7)
    0:3 Реал Мадрид
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
    1:4 Реал Мадрид
    4.1% (2)
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    Лас-Пальмас
    Реал Мадрид
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