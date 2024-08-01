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Тур: 1.
Челси
 
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Манчестер Сити

История личных встреч

Челси
Манчестер Сити

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
68.4%
12 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

29 матчей

6.9%
93.1%
0 побед 2 ничьи 27 побед

Первый тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.2%
82.8%
0 побед 5 ничьих 22 победы

48 матчей

33.3%
10.4%
56.3%
16 побед 5 ничьих 27 побед

Первый тайм

25%
47.9%
27.1%
12 побед 23 ничьи 13 побед

Второй тайм

22.9%
31.3%
45.8%
11 побед 15 ничьих 22 победы

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.56
0.87

Среднее время на гол

57
103

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.7
1.48

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

78
57

Голов в среднем за матч

1.63
1.19

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

55
75

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1
Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.



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