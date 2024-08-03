☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Тур: 1.
Манчестер Сити
 
Позже
Челси
Прогнозы 114
Манчестер Сити 57% (65)
X 16.7% (19)
Челси 26.3% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Челси
3.70
4.30
Реклама, betcity.ru
2.90
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Ортега
Штефан
82
Льюис
Рико
24
Гвардиол
Йошко
97
Уилсон-Эсбранд
Джош
75
О'Райли
Нико
8
Ковачич
Матео
87
Макати
Джон
4
Филлипс
Кевин
52
Бобб
Оскар
10
Грилиш
Джек
9
Холанн
Эрлинг
56
Райт
Джо
33
Карсон
Скотт
91
Дойл
Крис
31
Эдерсон
Хонорато
94
Сэмюэл
Лакиле
89
Мфуни
Стивен
86
Мбете-Тату
Люк
96
Катонго
Джадель
98
Галвез
Томас
92
Хэмилтон
Мика
32
Перроне
Максимо
76
Сусохо
Мамаду
99
Найт
Бенджамин
85
Хески
Рейган
95
Ндала
Джоэл
93
Обоаводуо
Джастин
90
Фатах
Амар
88
Симпсон-Пуси
Жамай
1
Санчес
Ричард
24
Джеймс
Рис
II
4
Адарабиойо
Олуватосин
6
Колвилл
Леви
27
Гюсто
Мало
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
II
22
Дьюсбери-Холл
Кирнан
45
Лавия
Ромео
18
Нкунку
Кристофер
10
Мудрик
Михаил
99
Йоргенсен
Филип
II
13
Беттинелли
Маркус
63
Ачемпонг
Джошуа
21
Чилуэлл
Бен
29
Фофана
Уэсли
98
Габриэл
Анжело
11
Мадуэке
Нони
7
Стерлинг
Рахим
16
Угочукву
Лесли
40
Вейга
Ренато
19
Броя
Армандо
17
Чуквуэмека
Калеб
38
Гиу
Марк
67
Джордж
Тирик
Манчестер Сити
Челси

История личных встреч

Манчестер Сити
Челси

29 матчей

93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
17.2%
6.9%
22 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

48 матчей

56.3%
10.4%
33.3%
27 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.1%
47.9%
25%
13 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

45.8%
31.3%
22.9%
22 победы 15 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.7
1.48

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.56
0.87

Среднее время на гол

57
103

Всего голов

78
57

Голов в среднем за матч

1.63
1.19

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

55
75

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1
Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! В товарищеском матче в США сыграют большие английские клубы "Манчестер Сити" и лондонский "Челси". Текстовую онлайн-трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2024, осталось 6 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

Прогнозы 114
Манчестер Сити 57% (65)
X 16.7% (19)
Челси 26.3% (30)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Челси
3.70
4.30
Реклама, betcity.ru
2.90
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Манчестер Сити - Челси онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси

Исход игры
Манчестер Сити
57.3% (67)
Ничья
17.1% (20)
Челси
25.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
76% (76)
Меньше
24% (24)
Обе команды забьют
Да
88% (88)
Нет
12% (12)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
34.2% (40)
1:2 Челси
13.7% (16)
1:1 Ничья
12% (14)
2:2 Ничья
5.1% (6)
2:0 Манчестер Сити
5.1% (6)
3:2 Манчестер Сити
5.1% (6)
3:1 Манчестер Сити
3.4% (4)
0:1 Челси
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Манчестер Сити
Челси
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный