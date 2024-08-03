Тур: 1.
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Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
75
О'Райли
Нико
87
Макати
Джон
52
Бобб
Оскар
10
Грилиш
Джек
56
Райт
Джо
33
Карсон
Скотт
91
Дойл
Крис
89
Мфуни
Стивен
98
Галвез
Томас
85
Хески
Рейган
95
Ндала
Джоэл
90
Фатах
Амар
27
Гюсто
Мало
45
Лавия
Ромео
21
Чилуэлл
Бен
29
Фофана
Уэсли
11
Мадуэке
Нони
40
Вейга
Ренато
19
Броя
Армандо
38
Гиу
Марк
67
Джордж
Тирик
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
75 О'Райли НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
87 Макати ДжонПолузащитник
- Нападающий
-
52 Бобб ОскарНападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Райт ДжоВратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
-
91 Дойл КрисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
89 Мфуни СтивенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Галвез ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
85 Хески РейганНападающий
-
95 Ндала ДжоэлНападающий
- Нападающий
-
90 Фатах АмарНападающий
-
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Джеймс РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Лавия РомеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
-
29 Фофана УэслиЗащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатоПолузащитник
-
19 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
-
38 Гиу МаркНападающий
-
67 Джордж ТирикНападающий
-
Главный тренер: Мареска Энцо
История личных встреч
Манчестер Сити
Челси
29 матчей
93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.9%
17.2%
6.9%
22 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
48 матчей
56.3%
10.4%
33.3%
27 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.1%
47.9%
25%
13 побед 23 ничьи 12 побед
Второй тайм
45.8%
31.3%
22.9%
22 победы 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.7
1.48
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
1.56
0.87
Среднее время на гол
57
103
Всего голов
78
57
Голов в среднем за матч
1.63
1.19
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
55
75
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
Челси
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1
Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси
Исход игры
Манчестер Сити
57.3% (67)
Ничья
17.1% (20)
Челси
25.6% (30)
Тотал 2.5
Больше
76% (76)
Меньше
24% (24)
Обе команды забьют
Да
88% (88)
Нет
12% (12)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
34.2% (40)
1:2 Челси
13.7% (16)
1:1 Ничья
12% (14)
2:2 Ничья
5.1% (6)
2:0 Манчестер Сити
5.1% (6)
3:2 Манчестер Сити
5.1% (6)
3:1 Манчестер Сити
3.4% (4)
0:1 Челси
1.7% (2)
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