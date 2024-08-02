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Тур: 1.
Манчестер Сити
 
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Челси
Прогнозы 66
Манчестер Сити 48.5% (32)
X 18.2% (12)
Челси 33.3% (22)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
Челси
2.15
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3.80
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3.10
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Манчестер Сити
Челси

29 матчей

93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.9%
17.2%
6.9%
22 победы 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

48 матчей

56.3%
10.4%
33.3%
27 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

27.1%
47.9%
25%
13 побед 23 ничьи 12 побед

Второй тайм

45.8%
31.3%
22.9%
22 победы 15 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:4
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
0:1
КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ЛЧ
0:1
ПЛ
1:2
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
6:0
КЛ
0:2
ПЛ
2:0
С
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
К
5:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ТМС
3:5
ТМС
4:3
К
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
С
2:3
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:2
ПЛ
6:0

Голы

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.7
1.48

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

39
20

Голов в среднем за матч

1.56
0.87

Среднее время на гол

57
103

Всего голов

78
57

Голов в среднем за матч

1.63
1.19

Тотал матчей

2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
46

Среднее время на гол

55
75

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1
Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2024, осталось 1 день 5 часов 29 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 66
    Манчестер Сити 48.5% (32)
    X 18.2% (12)
    Челси 33.3% (22)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Челси
    2.15
    Реклама, betcity.ru
    3.80
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    3.10
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    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси

    Исход игры
    Манчестер Сити
    48.5% (32)
    Ничья
    18.2% (12)
    Челси
    33.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.25% (52)
    Меньше
    18.75% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    90.63% (58)
    Нет
    9.38% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    34.8% (23)
    1:2 Челси
    24.2% (16)
    1:1 Ничья
    12.1% (8)
    2:2 Ничья
    6.1% (4)
    3:1 Манчестер Сити
    4.5% (3)
    3:2 Манчестер Сити
    3% (2)
    0:1 Челси
    3% (2)
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