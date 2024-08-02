Тур: 1.
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История личных встреч
Манчестер Сити
Челси
29 матчей
93.1%
6.9%
5.3290705182008E-15%
27 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.8%
34.5%
20.7%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.9%
17.2%
6.9%
22 победы 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
68.4%
31.6%
0 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
48 матчей
56.3%
10.4%
33.3%
27 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
27.1%
47.9%
25%
13 побед 23 ничьи 12 побед
Второй тайм
45.8%
31.3%
22.9%
22 победы 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.7
1.48
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
39
20
Голов в среднем за матч
1.56
0.87
Среднее время на гол
57
103
Всего голов
78
57
Голов в среднем за матч
1.63
1.19
Тотал матчей
2.5
46
Больше 96%
Меньше 4%
2
34
Больше 71%
Меньше 29%
14
23
Больше 48%
Меньше 52%
25
12
Больше 25%
Меньше 75%
36
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
7
Больше 15%
Меньше 85%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
45
2
Больше 4%
Меньше 96%
46
Среднее время на гол
55
75
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Челси - Клуб Америка 3:0 Челси - Селтик 1:4 Челси - Рексхэм 2:2 Челси - Борнмут 2:1
Брайтон - Челси 1:2 Ноттингем Форест - Челси 2:3 Челси - Вест Хэм 5:0 Челси - Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла - Челси 2:2 Арсенал - Челси 5:0 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Эвертон 6:0 Шеффилд Юнайтед - Челси 2:2 Челси - Манчестер Юнайтед 4:3 Челси - Бёрнли 2:2 Челси - Лестер 4:2 Челси - Ньюкасл 3:2 Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1
Челси
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 0:2 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Челси
Исход игры
Манчестер Сити
48.5% (32)
Ничья
18.2% (12)
Челси
33.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
81.25% (52)
Меньше
18.75% (12)
Обе команды забьют
Да
90.63% (58)
Нет
9.38% (6)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
34.8% (23)
1:2 Челси
24.2% (16)
1:1 Ничья
12.1% (8)
2:2 Ничья
6.1% (4)
3:1 Манчестер Сити
4.5% (3)
3:2 Манчестер Сити
3% (2)
0:1 Челси
3% (2)
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