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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Фортуна
1:0
Конец матча
Ганновер 96
0'
33' Желтая карточка
Кристиансен Макс
43' Желтая карточка
Нильсен Ховард
46' Желтая карточка
Нойман Фил
55' Желтая карточка
Циммерман Маттиас
1:0
59' Гол
Danny Schmidt
62' Желтая карточка
Клаус Феликс
66' Желтая карточка
Нганкам Жессик
81' Желтая карточка
Найт Джош
90' Желтая карточка
Пейчинович Дженан
90'+6

Ход матча

33'
 
Кристиансен Макс
43'
 
Нильсен Ховард
46'
 
Нойман Фил
55'
Циммерман Маттиас
 
59'
Danny Schmidt
(Ковнацки Давид)
1:0
62'
 
Lars Gindorf
Hyun-ju Lee
62'
 
Nicolo Tresoldi
Jannik Rochelt
62'
Клаус Феликс
 
66'
 
Нганкам Жессик
69'
 
Вдовик Бартломей
Эзех Бруклин
69'
 
Фогльзаммер Андреас
Нганкам Жессик
78'
Нимиц Йона
Клаус Феликс
 
78'
Пейчинович Дженан
Ковнацки Давид
 
81'
 
Найт Джош
87'
Зоботка Марсель
Danny Schmidt
 
90'
Пейчинович Дженан
 
90'
Мбамба Ноа
Россманн Тим
 
90'
 
Дем Янник
Муроя Сэй

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 12
  • 5 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 419 Количество передач 447
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
33
Кастенмайер
Флориан
25
Циммерман
Маттиас
3
Хоффманн
Андре
15
Обердорф
Тим
34
Николя
Гавори
11
Клаус
Феликс
21
Россманн
Тим
22
Danny
Schmidt
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
19
Ийоха
Эммануэль
24
Ковнацки
Давид
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
2
Найт
Джош
37
Эзех
Бруклин
11
Hyun-ju
Lee
13
Кристиансен
Макс
8
Enzo
Leopold
16
Нильсен
Ховард
10
Jannik
Rochelt
7
Нганкам
Жессик
Фортуна
4-5-1
Ганновер 96
4-5-1

История личных встреч

Фортуна
Ганновер 96

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
3:3
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
1:1
К
3:0
Б2
3:2
Б2
3:0
Б
2:1
Б
0:1
Б2
1:0
Б2
2:2
К
6:1
Б
3:0
Б
2:1

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

2
0.44

Среднее время на гол

45
202

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2.22
1.57

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

34
15

Голов в среднем за матч

2.13
0.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

42
96

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Danny Schmidt 2 0.5
Россманн Тим 1 0.25
Пейчинович Дженан 1 0.25
Циммерман Маттиас 0 0
Ковнацки Давид 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolo Tresoldi 1 0.25
Дем Янник 1 0.25
Нганкам Жессик 1 (1) 0.25
Нильсен Ховард 0 0

Карточки

Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клаус Феликс 2 0
Хоффманн Андре 2 0
Циммерман Маттиас 2 0
Daniel Thioune 1 0
Зоботка Марсель 1 0
Ийоха Эммануэль 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Мбамба Ноа 1 0
Нимиц Йона 1 0
Пейчинович Дженан 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найт Джош 2 0
Кристиансен Макс 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Нильсен Ховард 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Дем Янник 1 0
Нойман Фил 1 0
Jannik Rochelt 1 0

Результаты матчей

Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Фортуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ганновер 96
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ганновер 96
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2
Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0
Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1

Результаты матчей

Фортуна
Ганновер 96

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фортуна
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
3.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
7.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Кёльн
 3 1 1 1 8 - 4 4
9.
Шальке 04
 3 1 1 1 8 - 6 4
10.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Нюрнберг
 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Дармштадт
 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Ульм 1846
 3 0 0 3 2 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Шальке 04
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шальке 04 Караман Кенан 3 (1)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 3 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3
Шальке 04 Силла Мусса 3
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О Л - Дэнни Шмидт бьет в цель!
    • 55'
      Циммерман Маттиас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Нойман Фил получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Нильсен Ховард получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Кристиансен Макс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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