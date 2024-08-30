Тур: 4. Стадион: Меркур-Арена.
1:0
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаКристиансен Макс
43' Желтая карточкаНильсен Ховард
46' Желтая карточкаНойман Фил
55' Желтая карточкаЦиммерман Маттиас
1:0
59' ГолDanny Schmidt
62' Желтая карточкаКлаус Феликс
66' Желтая карточкаНганкам Жессик
81' Желтая карточкаНайт Джош
90' Желтая карточкаПейчинович Дженан
90'+6
Ход матча
33'
43'
46'
59'
1:0
62'
66'
81'
Статистика матча
-
18 Удары по воротам 12
-
5 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
419 Количество передач 447
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
21
Россманн
Тим
21
Муроя
Сэй
37
Эзех
Бруклин
11
Hyun-ju
Lee
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
-
21 Россманн ТимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Мбамба НоаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Нимиц ЙонаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Karim Affo
-
Главный тренер: Тьоне Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
-
11 Hyun-ju LeeПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
-
19 Ульман ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Lars Gindorf
-
Главный тренер: Stefan Leitl
История личных встреч
Фортуна
Ганновер 96
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
2
0.44
Среднее время на гол
45
202
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2.22
1.57
Среднее время на гол
40
57
Всего голов
34
15
Голов в среднем за матч
2.13
0.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
42
96
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Danny Schmidt
|2
|0.5
|Россманн Тим
|1
|0.25
|Пейчинович Дженан
|1
|0.25
|Циммерман Маттиас
|0
|0
|Ковнацки Давид
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.25
|Дем Янник
|1
|0.25
|Нганкам Жессик
|1 (1)
|0.25
|Нильсен Ховард
|0
|0
Карточки
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клаус Феликс
|2
|0
|Хоффманн Андре
|2
|0
|Циммерман Маттиас
|2
|0
|Daniel Thioune
|1
|0
|Зоботка Марсель
|1
|0
|Ийоха Эммануэль
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Мбамба Ноа
|1
|0
|Нимиц Йона
|1
|0
|Пейчинович Дженан
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найт Джош
|2
|0
|Кристиансен Макс
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Нойман Фил
|1
|0
|Jannik Rochelt
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ганновер 96
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Фортуна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ганновер 96
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Фортуна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ганновер 96
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ульм 1846 - Фортуна 1:2 Динамо Дрезден - Фортуна 2:0 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Дармштадт - Фортуна 0:2
Ипсвич - Фортуна 1:2 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Киккерс Оффенбах - Фортуна 1:0 Фортуна - Галатасарай 5:2 Фортуна - Диошдьёр 4:0 Хольцгеймер - Фортуна 0:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3 Фортуна - Магдебург 3:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Фортуна - Нюрнберг 3:1 Шальке 04 - Фортуна 1:1 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Веен Висбаден - Фортуна 0:2 Фортуна - Айнтрахт Бр 2:0 Байер Л - Фортуна 4:0
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0
Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1
Результаты матчей
Фортуна
Ганновер 96
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фортуна
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шальке 04
|Караман Кенан
|3 (1)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Гройтер Фюрт
|Грин Джулиан
|3 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3
|Шальке 04
|Силла Мусса
|3
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|2