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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Венеция
0:1
Конец матча
Торино
0'
49' Желтая карточка
Линетти Кароль
52' Желтая карточка
Войвода Мергим
68' Желтая карточка
Дункан Альфред
83' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
0:1
86' Гол
Коко Сауль
90' Желтая карточка
Лазаро Валентино
90' Желтая карточка
Педерсен Маркус
90'+6

Ход матча

49'
 
Линетти Кароль
52'
 
Войвода Мергим
62'
 
Санабрия Антонио
Риччи Самуэле
62'
 
Педерсен Маркус
Соса Борна
63'
Issa Doumbia
Николусси Кавилья Ханс
 
68'
Дункан Альфред
 
76'
Saad El Haddad
Ористанио Гаэтано
 
77'
Альтаре Джорджо
Сверко Марин
 
77'
Гюткьяр Кристиан
Похьянпало Йоэль
 
77'
 
Дембеле Али
Войвода Мергим
77'
 
Тамез Адриен
Адамс Че
83'
Альтаре Джорджо
 
86'
0:1
Коко Сауль
(Масина Адам)
87'
Раймондо Антонио
Кандела Антонио
 
90'
 
Лазаро Валентино
90'
 
Валюкевич Себастьян
Лазаро Валентино
90'
 
Педерсен Маркус

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 368 Количество передач 515
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 123
Венеция 15.4% (19)
X 34.1% (42)
Торино 50.4% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Йоронен
Йессе
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
27
Кандела
Антонио
7
Дзампано
Франческо
32
Дункан
Альфред
14
Николусси
Кавилья
Ханс
11
Ористанио
Гаэтано
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
20
Похьянпало
Йоэль
32
Милинкович-Савич
Ваня
27
Войвода
Мергим
23
Коко
Сауль
5
Масина
Адам
20
Лазаро
Валентино
28
Риччи
Самуэле
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
24
Соса
Борна
18
Адамс
Че
91
Сапата
Дуван
Венеция
3-4-2-1
Торино
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Торино

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерсен Магнус II 1 0.33
Эллертссон Микаэль-Эгиль 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 1 0.33
Сапата Дуван 1 0.33
Коко Сауль 1 0.33
Илич Иван 1 0.33
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дункан Альфред 1 0
Хапс Ридгесиано 1 0
Дзампано Франческо 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Richie Sagrado 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Войвода Мергим 2 0
Линетти Кароль 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Дембеле Али 1 0

Результаты матчей

Венеция
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Торино
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Венеция
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Торино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Венеция
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Торино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
67%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2
Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Специя - Венеция 2:1 Венеция - ФералпиСало 2:1 Катанзаро - Венеция 3:2 Венеция - Кремонезе 2:1 Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0
Торино
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3
Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2 Торино - Болонья 0:0 Интер Милан - Торино 2:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Торино - Ювентус 0:0 Эмполи - Торино 3:2 Торино - Монца 1:0 Удинезе - Торино 0:2 Наполи - Торино 1:1 Торино - Фиорентина 0:0

Результаты матчей

Венеция
Торино

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Венеция
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Аталанта
 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
12.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Лечче
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Аталанта
 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эмполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Аталанта
 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
6.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Интер Милан
 2:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 3
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Москера Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Верона Дуда Ондрей 2
Торино Войвода Мергим 2
Весь список
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    Прогнозы 123
    Венеция 15.4% (19)
    X 34.1% (42)
    Торино 50.4% (62)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венеция 0:1 Торино

    Исход игры
    Венеция
    15.4% (19)
    Ничья
    34.1% (42)
    Торино
    50.4% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.48% (48)
    Меньше
    57.52% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    75.22% (85)
    Нет
    24.78% (28)
    Популярный счёт
    1:2 Торино
    30.9% (38)
    1:1 Ничья
    30.1% (37)
    0:1 Торино
    13.8% (17)
    1:0 Венеция
    6.5% (8)
    2:1 Венеция
    4.9% (6)
    2:3 Торино
    1.6% (2)
    0:2 Торино
    1.6% (2)
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