Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Адамс Че пробует нанести удар издали, но Eссе Йоронен держит все под контролем

49' Сапата Дуван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Игрок из команды Венеция делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

43' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Дункан Альфред создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Николусси Кавилья Ханс бьет со штрафного в створ, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

39' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Войвода Мергим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Матч возобновится спорным мячом

37' Ох, нехорошо это выглядит. Войвода Мергим получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Войвода Мергим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Дзампано Франческо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

34' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Венеция

31' Лазаро Валентино из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Дункан Альфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе

30' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Свобода Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Торино

27' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Удар от ворот произведет Венеция

24' Удар от ворот произведет Венеция

22' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Торино

19' Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе

19' Войвода Мергим из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Оооо... вот это был удар! Адамс Че должен был забить с этой позиции.

18' Хорошую попытку сделал Адамс Че . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

17' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Линетти Кароль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Николусси Кавилья Ханс пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

14' Хорошую попытку сделал Николусси Кавилья Ханс . Удар в створ, но вратарь начеку

14' Эллертссон Микаэль-Эгиль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Игрок из команды Венеция делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

12' Сверко Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Масина Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Соса Борна из команды Торино своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Удар от ворот произведет Торино

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Венеция начинает с центра поля

1' Судья начинает матч