Тур: 4. Стадион: Jahnstadion Regensburg.
0:4
Конец матча
0'
0:1
4' ГолМайерхёфер Марко
12' Желтая карточкаЭрнст Себастьян
0:2
49' ГолФуткеу Ноэль
56' Желтая карточкаСаллер Бенедикт
62' Желтая карточкаБаллас Флориан
0:3
77' ГолХргота Бранимир
81' Желтая карточкаМассимо Роберто
86' Желтая карточкаБансе Саша
0:4
88' ГолГрин Джулиан
90'+5
Ход матча
4'
12'
46'
49'
0:2
56'
62'
77'
81'
86'
88'
0:4
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 12
-
7 Удары в створ 9
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
426 Количество передач 355
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
44
Нолль
Науэль
23
Юнг
Гидеон
37
Грин
Джулиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прёгер КайПолузащитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Цигеле РобинЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ганаус НоаНападающий
-
-
-
-
25 Jonas Bauer
-
Главный тренер: Joe Enochs
- Основной состав
-
44 Нолль НауэльВратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Leander Popp
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
История личных встреч
Ян
Гройтер Фюрт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
12 матчей
25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
1.5
2.17
Среднее время на гол
60
41
Всего голов
15
20
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
54
Бомбардиры внутри турнира
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.25
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грин Джулиан
|3 (2)
|0.75
|Футкеу Ноэль
|2
|0.5
|Хргота Бранимир
|1
|0.25
|Майерхёфер Марко
|1
|0.25
|Юнг Гидеон
|1
|0.25
|Србени Деннис
|1
|0.25
|Иттер Джанлука
|1
|0.25
|Philipp Mueller
|0
|0
|Массимо Роберто
|0
|0
|Мустафа Сулиман
|0
|0
Карточки
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Баллас Флориан
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Массимо Роберто
|2
|0
|Юнг Гидеон
|1
|0
|Србени Деннис
|1
|0
|Бансе Саша
|1
|0
Результаты матчей
Ян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Ян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
4
Ян
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ян
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0
Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Ян - Галлешер 2:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1
Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1
Результаты матчей
Ян
Гройтер Фюрт
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 100%
0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Ян
Гройтер Фюрт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Шальке 04
|Караман Кенан
|3 (1)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Гройтер Фюрт
|Грин Джулиан
|3 (1)
|Магдебург
|Карс Мартейн
|3
|Шальке 04
|Силла Мусса
|3
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|2