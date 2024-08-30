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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Ян
0:4
Конец матча
Гройтер Фюрт
0'
0:1
4' Гол
Майерхёфер Марко
12' Желтая карточка
Эрнст Себастьян
0:2
49' Гол
Футкеу Ноэль
56' Желтая карточка
Саллер Бенедикт
62' Желтая карточка
Баллас Флориан
0:3
77' Гол
Хргота Бранимир
81' Желтая карточка
Массимо Роберто
86' Желтая карточка
Бансе Саша
0:4
88' Гол
Грин Джулиан
90'+5
1
Гебхардт
Феликс
6
Саллер
Бенедикт
4
Баллас
Флориан
16
Louis
Breunig
7
Шенфельдер
Оскар
15
Эрнст
Себастьян
8
Гейпль
Андреас
33
Прёгер
Кай
10
Вит
Кристиан
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
44
Нолль
Науэль
18
Майерхёфер
Марко
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
11
Массимо
Роберто
33
Дитц
Максимилиан
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
9
Футкеу
Ноэль
7
Србени
Деннис
Ян
4-2-3-1
Гройтер Фюрт
3-4-1-2

История личных встреч

Ян
Гройтер Фюрт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

25%
16.7%
58.3%
3 победы 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
2:1
Б2
2:2
ТМК
0:3
Б2
1:2
Б2
3:1
Б2
0:2
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
3:2
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

1.5
2.17

Среднее время на гол

60
41

Всего голов

15
20

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
54

Бомбардиры внутри турнира

Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.25
Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 3 (2) 0.75
Футкеу Ноэль 2 0.5
Хргота Бранимир 1 0.25
Майерхёфер Марко 1 0.25
Юнг Гидеон 1 0.25
Србени Деннис 1 0.25
Иттер Джанлука 1 0.25
Philipp Mueller 0 0
Массимо Роберто 0 0
Мустафа Сулиман 0 0

Карточки

Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнст Себастьян 2 0
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Саллер Бенедикт 1 0
Баллас Флориан 1 0
Прёгер Кай 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Котер Доминик 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0
Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Массимо Роберто 2 0
Юнг Гидеон 1 0
Србени Деннис 1 0
Бансе Саша 1 0

Результаты матчей

Ян
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Ян
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Ян
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гройтер Фюрт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ян
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0
Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Ян - Галлешер 2:0
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1
Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1

Результаты матчей

Ян
Гройтер Фюрт

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 100%
0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ян
Гройтер Фюрт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Гройтер Фюрт
 4 2 2 0 10 - 4 8
3.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
5.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Ганновер 96
 4 2 1 1 3 - 1 7
7.
Магдебург
 3 1 2 0 5 - 3 5
8.
Кёльн
 3 1 1 1 8 - 4 4
9.
Шальке 04
 3 1 1 1 8 - 6 4
10.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Нюрнберг
 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Ян
 4 1 0 3 1 - 8 3
14.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Дармштадт
 3 0 1 2 2 - 6 1
17.
Ульм 1846
 3 0 0 3 2 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 3 0 0 3 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Фортуна
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
6.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Кёльн
 2 1 0 1 6 - 2 3
9.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
10.
Ян
 2 1 0 1 1 - 4 3
11.
Магдебург
 2 0 2 0 2 - 2 2
12.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Дармштадт
 2 0 1 1 1 - 3 1
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Ульм 1846
 2 0 0 2 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Ганновер 96
 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Нюрнберг
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Шальке 04
 2 0 1 1 3 - 5 1
14.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Шальке 04 Караман Кенан 3 (1)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 3 (1)
Магдебург Карс Мартейн 3
Шальке 04 Силла Мусса 3
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Нюрнберг Кастроп Йенс 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 12'
      Эрнст Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Хргота Бранимир сделал результативную передачу.
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