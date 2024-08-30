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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
Валвейк
0:2
Второй тайм: 68'
АЗ Алкмаар
0'
21' Желтая карточка
Нимейер Рёвен
26' Желтая карточка
Вайдманн Дауда
0:1
31' Гол
Ван Боммел Рубен
0:2
36' Гол
Ван Боммел Рубен
44' Желтая карточка
Ван ден Бёйс Дарио
46' Желтая карточка
Крамер Михил
46' Желтая карточка
Гус Ваутер

Ход матча

21'
Нимейер Рёвен
 
26'
Вайдманн Дауда
 
31'
0:1
Ван Боммел Рубен
(Садик Ибраим)
36'
0:2
Ван Боммел Рубен
(Класи Йорди)
44'
Ван ден Бёйс Дарио
 
46'
Ван Гелдерен Лиам
Леливелд Юлиан
 
46'
Крамер Михил
Клеонизе Денильо
 
46'
Крамер Михил
 
46'
 
Гус Ваутер

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 9
  • 0 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 170 Количество передач 308
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Валвейк
Ничья
АЗ Алкмаар
8.50
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8.20
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1.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хауэн
Йерун
2
Леливелд
Юлиан
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
30
Вайдманн
Дауда
7
Клеонизе
Денильо
10
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
19
Маргарет
Рихонелл
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
6
Копмейнерс
Пер
11
Садик
Ибраим
10
Мейнанс
Свен
7
Ван
Боммел
Рубен
9
Пэрротт
Трой
Валвейк
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
АЗ Алкмаар

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

19 матчей

21.1%
5.3%
73.6%
4 победы 1 ничья 14 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
3:2
Э
1:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:3
К
0:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
6:2
Э
0:6

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

3.11
2.4

Среднее время на гол

28
37

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

2
1.79

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 2 0.5
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Боммел Рубен 2 0.5
Садик Ибраим 1 0.25
Мейнанс Свен 1 0.25
Класи Йорди 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Укили Яссин 1 1
Завада Оскар 0 1
Крамер Михил 1 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Вайдманн Дауда 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гус Ваутер 2 0
Деккер Максим 0 1
Базур Рихедли 1 0
Майкума Сейя 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Валвейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
1
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
АЗ Алкмаар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Пропущено

9
0
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0
Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1
АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4

Результаты матчей

Валвейк
АЗ Алкмаар

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Валвейк
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
3.
Гронинген
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
7.
Виллем II
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
НАК Бреда
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Валвейк
 0:2 Заявка 4 0 0 4 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Валвейк
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 2:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Валвейк
 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Виллем II Kyan Vaesen 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Валвейк Укили Яссин 1 1
Гронинген Бакуна Леандро 2
Херенвен Бохневич Павел 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 64'
    Контроль мяча: Валвейк: 41%, АЗ Алкмаар: 59%.
  • 63'
    Мейнанс Свен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 62'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • 62'
    Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 60'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 60'
    Контроль мяча: Валвейк: 40%, АЗ Алкмаар: 60%.
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    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 63% завершится победой АЗ Алкмаар.
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    Валвейк
    Ничья
    АЗ Алкмаар
    8.50
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    8.20
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    1.58
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    Где смотреть матч Валвейк 0:2 АЗ Алкмаар онлайн

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