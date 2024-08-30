Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Валвейк

47' Майкума Сейя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Класи Йорди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Мейнанс Свен бьет со штрафного в створ, но Джерон Хоувен держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Ван Эйджма Рошон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

41' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Гус Ваутер получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Г О О О О Л - Ван Боммел Рубен забивает с правой ноги!

36' Матч возобновлен

36' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

36' Клеонизе Денильо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Пеер Копмейнерс успешно блокирует удар.

33' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол АЗ Алкмаар будет все-таки засчитан.

33' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для АЗ Алкмаар

31' Удар от ворот произведет Валвейк

31' Пэрротт Трой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' Г О О О О Л - Ван Боммел Рубен забивает с правой ноги!

30' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар исполняет угловой.

30' Хорошую попытку сделал Пэрротт Трой . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Леливелд Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Вайдманн Дауда тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

25' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

24' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновлен

21' Класи Йорди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Удар от ворот произведет Валвейк

19' Класи Йорди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Класи Йорди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Гус Ваутер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Валвейк

15' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ван Боммел Рубен нанес удар в каркас ворот!

15' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Удар от ворот произведет Валвейк

13' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

12' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар исполняет угловой.

11' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Ван Эйджма Рошон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Пэрротт Трой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.

5' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Пенетра Алешандре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Мейерс Арон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Класи Йорди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Удар от ворот произведет Валвейк

2' Пэрротт Трой оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

1' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру