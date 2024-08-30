Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

86' Удар от ворот произведет Валвейк

86' Аддай Джейден оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

82' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

81' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Пеер Копмейнерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Ван Боммел Рубен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Гус Ваутер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Валвейк

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Матч возобновлен

68' Вайдманн Дауда на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Мейнанс Свен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Удар от ворот произведет Валвейк

62' Хорошую попытку сделал Мейнанс Свен . Удар в створ, но вратарь начеку

60' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Майкума Сейя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Локеза Крис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Удар от ворот произведет Валвейк

56' Ван Боммел Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

53' АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Класи Йорди не смог попасть в створ ударом издали

48' Пеер Копмейнерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Хорошую попытку сделал Мёллер Вольфе Давид . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Гус Ваутер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Крамер Михил совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение