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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
Валвейк
0:3
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
21' Желтая карточка
Нимейер Рёвен
26' Желтая карточка
Вайдманн Дауда
0:1
31' Гол
Ван Боммел Рубен
0:2
36' Гол
Ван Боммел Рубен
44' Желтая карточка
Ван ден Бёйс Дарио
46' Желтая карточка
Крамер Михил
46' Желтая карточка
Гус Ваутер
73' Красная карточка
Крамер Михил
77' Желтая карточка
Ван Боммел Рубен
0:3
87' Гол
Мердинк Мекс
90' Желтая карточка
Локеза Крис
90' Желтая карточка
Белич Кристиян
90'+6

Ход матча

21'
Нимейер Рёвен
 
26'
Вайдманн Дауда
 
31'
0:1
Ван Боммел Рубен
(Садик Ибраим)
36'
0:2
Ван Боммел Рубен
(Класи Йорди)
44'
Ван ден Бёйс Дарио
 
46'
Ван Гелдерен Лиам
Леливелд Юлиан
 
46'
Крамер Михил
Клеонизе Денильо
 
46'
Крамер Михил
 
46'
 
Гус Ваутер
73'
Крамер Михил
 
74'
Tim van de Loo
Нимейер Рёвен
 
74'
Якобсен Александер
Вайдманн Дауда
 
77'
 
Ван Боммел Рубен
78'
 
Гус Ваутер
Мёллер Вольфе Давид
78'
 
Касиус Денсо
Белич Кристиян
79'
 
Бюрместер Зико
Мейнанс Свен
85'
 
Аддай Джейден
Ван Боммел Рубен
85'
 
Мердинк Мекс
Пэрротт Трой
87'
0:3
Мердинк Мекс
(Касиус Денсо)
90'
Локеза Крис
 
90'
 
Белич Кристиян

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 0 Удары по воротам 14
  • 1 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 10
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 341 Количество передач 540
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Хауэн
Йерун
2
Леливелд
Юлиан
17
Ван
Эйджма
Рошон
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
30
Вайдманн
Дауда
7
Клеонизе
Денильо
10
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
19
Маргарет
Рихонелл
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
3
Гус
Ваутер
5
Пенетра
Алешандре
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
6
Копмейнерс
Пер
11
Садик
Ибраим
10
Мейнанс
Свен
7
Ван
Боммел
Рубен
9
Пэрротт
Трой
Валвейк
4-2-3-1
АЗ Алкмаар
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
АЗ Алкмаар

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

19 матчей

21.1%
5.3%
73.6%
4 победы 1 ничья 14 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

10.5%
26.3%
63.2%
2 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
3:2
Э
1:3
Э
3:0
Э
3:1
Э
1:3
К
0:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
4:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
6:2
Э
0:6

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

3.11
2.4

Среднее время на гол

28
37

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

2
1.79

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 2 0.5
АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Боммел Рубен 2 0.5
Садик Ибраим 1 0.25
Мейнанс Свен 1 0.25
Мердинк Мекс 1 0.25
Класи Йорди 0 0
Касиус Денсо 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Вайдманн Дауда 1 0
Локеза Крис 1 0
АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гус Ваутер 2 0
Деккер Максим 0 1
Базур Рихедли 1 0
Белич Кристиян 1 0
Майкума Сейя 1 0
Мёллер Вольфе Давид 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Ван Боммел Рубен 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
АЗ Алкмаар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Валвейк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЗ Алкмаар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
1
Валвейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

7
0
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
20%
76-90

Пропущено

12
0
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0
Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1 Эксельсиор - Валвейк 1:1 Валвейк - Витесс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 1:0 Валвейк - Фортуна Ситтард 0:1 Фейеноорд - Валвейк 1:0
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1
АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 ПСВ - АЗ Алкмаар 5:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 5:0 АЗ Алкмаар - Витесс 2:0 Волендам - АЗ Алкмаар 0:4

Результаты матчей

Валвейк
АЗ Алкмаар

Точный счет

0:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Валвейк
АЗ Алкмаар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 15 - 3 9
3.
Гронинген
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Фейеноорд
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
7.
Виллем II
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Твенте
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
12.
НАК Бреда
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
15.
Херенвен
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гронинген
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2.
ПСВ
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
3.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Виллем II
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Утрехт
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Аякс
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
НАК Бреда
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Твенте
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Фейеноорд
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Херенвен
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Хераклес
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
17.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 2 0 0 2 1 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
ПСВ
 Заявка 2 2 0 0 10 - 2 6
3.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
4.
Утрехт
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Гронинген
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Твенте
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Виллем II
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Хераклес
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Херенвен
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Аякс
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
НАК Бреда
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Алмере Сити
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Валвейк
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
ПСВ Лосано Ирвинг 3 (1)
ПСВ Дриауех Каухайб 2 (1)
Гронинген Схредерс Йорг 2 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго II 2 (1)
Виллем II Kyan Vaesen 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Крамер Михил 1 1
ПЕК Зволле Лутонда Тьерри 1 1
Фейеноорд Зерруки Рамиз 1 1
Валвейк Укили Яссин 1 1
Гронинген Бакуна Леандро 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Валвейк: 39%, АЗ Алкмаар: 61%.
  • 96'
    Аддай Джейден оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    Аддай Джейден из команды АЗ Алкмаар своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • 95'
    Майкума Сейя оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 95'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Ван Гелдерен Лиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Валвейк
  • 94'
    Бюрместер Зико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Контроль мяча: Валвейк: 40%, АЗ Алкмаар: 60%.
  • 93'
    Якобсен Александер бьет со штрафного в створ, но Рим Овусу-Одуро держит все под контролем
  • 92'
    Белич Кристиян из команды АЗ Алкмаар получает желтую после опасной игры.
  • 92'
    Локеза Крис получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 92'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
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