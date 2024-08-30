Тур: 2. Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай. Главный судья: Данкерт Бастиан
1:0
Перерыв
Ход матча
34'
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
200 Количество передач 297
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Хаберер
Яник
15
Роте
Том
29
Тусар
Люка
23
Треу
Филипп
21
Рицка
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хаберер ЯникЗащитник
-
15 Роте ТомЗащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чжон Ву-ЁнЗащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
-
20 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Скарке ТимНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Волл БенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бэнкс СкоттНападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Унион Берлин
Санкт-Паули
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
20 матчей
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
9
Голов в среднем за матч
2.27
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1.78
1.27
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
41
23
Голов в среднем за матч
2.05
1.15
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
43
78
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенеш Ласло
|1
|0.5
|Холлербах Бенедикт
|1
|0.5
|Скарке Тим
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Духи Данило
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
Результаты матчей
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4
Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3
Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0
Результаты матчей
Унион Берлин
Санкт-Паули
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Унион Берлин
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|3
|Фрайбург
|Кюблер Лукас
|2
|Байер Л
|Вирц Флориан
|2
|Боруссия Д
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|Вольфсбург
|Майер Ловро
|2
|Хольштайн Киль
|Andu Yobel Kelati
|1 1
|РБ Лейпциг
|Орбан Вилли
|1
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|1
|Бавария
|Кейн Гарри
|1
|Боруссия М
|Лайнер Штефан
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули
Исход игры
Унион Берлин
89.9% (107)
Ничья
5.9% (7)
Санкт-Паули
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (64)
Меньше
42.86% (48)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
46.2% (55)
1:0 Унион Берлин
27.7% (33)
2:0 Унион Берлин
9.2% (11)
3:1 Унион Берлин
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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