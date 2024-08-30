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Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Унион Берлин
1:0
Перерыв
Санкт-Паули
0'
1:0
34' Гол
Холлербах Бенедикт
45' Желтая карточка
Гилавоги Морган

Ход матча

34'
Холлербах Бенедикт
1:0
40'
 
Джигала Адам
Смит Эрик
45'
 
Гилавоги Морган

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 200 Количество передач 297
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 119
Унион Берлин 89.9% (107)
X 5.9% (7)
Санкт-Паули 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Унион Берлин
Ничья
Санкт-Паули
3.60
5.10
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
19
Хаберер
Яник
15
Роте
Том
29
Тусар
Люка
8
Хедира
Рани
16
Холлербах
Бенедикт
7
Вертессен
Йорбе
17
Сибачо
Жордан
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
23
Треу
Филипп
39
Вагнер
Роберт
7
Ирвайн
Джексон
24
Меткалф
Коннор
21
Рицка
Ларс
11
Эггештайн
Йоханнес
29
Гилавоги
Морган
Унион Берлин
3-4-2-1
Санкт-Паули
3-5-2

История личных встреч

Унион Берлин
Санкт-Паули

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:2
К
2:1
Б2
3:2
Б2
4:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
3:3
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
4:2
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
3:0

Голы

Всего голов

25
9

Голов в среднем за матч

2.27
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.27

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

2.05
1.15

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

43
78

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 1 0.5
Холлербах Бенедикт 1 0.5
Скарке Тим 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Духи Данило 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4
Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3
Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Санкт-Паули

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Унион Берлин
 1:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Санкт-Паули
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Вольфсбург Майер Ловро 2
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Бавария Кейн Гарри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Весь список
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    Прогнозы 119
    Унион Берлин 89.9% (107)
    X 5.9% (7)
    Санкт-Паули 4.2% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Унион Берлин
    Ничья
    Санкт-Паули
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули

    Исход игры
    Унион Берлин
    89.9% (107)
    Ничья
    5.9% (7)
    Санкт-Паули
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    46.2% (55)
    1:0 Унион Берлин
    27.7% (33)
    2:0 Унион Берлин
    9.2% (11)
    3:1 Унион Берлин
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
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    Унион Берлин
    Санкт-Паули
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