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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Унион Берлин
1:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
34' Гол
Холлербах Бенедикт
45' Желтая карточка
Гилавоги Морган
76' Желтая карточка
Холлербах Бенедикт
90' Желтая карточка
Кверфельд Леопольд
90' Желтая карточка
Чжон Ву-Ён
90'+5

Ход матча

34'
Холлербах Бенедикт
1:0
40'
 
Джигала Адам
Смит Эрик
45'
 
Гилавоги Морган
61'
 
Саад Элиас
Вагнер Роберт
61'
 
Афолайян Оладапо
Гилавоги Морган
67'
Шефер Андраш
Тусар Люка
 
67'
Бенеш Ласло
Вертессен Йорбе
 
76'
Холлербах Бенедикт
 
78'
Скарке Тим
Холлербах Бенедикт
 
83'
 
Альберс Андреас
Эггештайн Йоханнес
83'
 
Бухальфа Карло
Рицка Ларс
89'
Чжон Ву-Ён
Сибачо Жордан
 
89'
Кверфельд Леопольд
Роте Том
 
90'
Кверфельд Леопольд
 
90'
Чжон Ву-Ён
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 366 Количество передач 590
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Унион Берлин 89.9% (107)
X 5.9% (7)
Санкт-Паули 4.2% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
2
Фогт
Кевин
4
Лейте
Диогу
19
Хаберер
Яник
15
Роте
Том
29
Тусар
Люка
8
Хедира
Рани
16
Холлербах
Бенедикт
7
Вертессен
Йорбе
17
Сибачо
Жордан
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
23
Треу
Филипп
39
Вагнер
Роберт
7
Ирвайн
Джексон
24
Меткалф
Коннор
21
Рицка
Ларс
11
Эггештайн
Йоханнес
29
Гилавоги
Морган
Унион Берлин
3-4-2-1
Санкт-Паули
3-5-2

История личных встреч

Унион Берлин
Санкт-Паули

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
8.3%
16.7%
9 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

20 матчей

55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
3:2
К
2:1
Б2
3:2
Б2
4:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б2
1:2
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
3:3
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
3:2
Б2
4:2
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
0:2
Б2
2:1
Б2
3:0

Голы

Всего голов

25
9

Голов в среднем за матч

2.27
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1.78
1.27

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

41
23

Голов в среднем за матч

2.05
1.15

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

43
78

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенеш Ласло 1 0.5
Холлербах Бенедикт 1 0.5
Скарке Тим 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Духи Данило 1 0
Чжон Ву-Ён 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Кверфельд Леопольд 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Вагнер Роберт 1 0

Результаты матчей

Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Унион Берлин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Унион Берлин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Санкт-Паули
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4
Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Бавария 1:5 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Байер Л 0:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Магдебург 3:1 Унион Берлин - Вердер 2:1 Штутгарт - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:2 Унион Берлин - Хайденхайм 2:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3
Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0

Результаты матчей

Унион Берлин
Санкт-Паули

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Унион Берлин
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
9.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Боруссия Д
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Унион Берлин
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Хоффенхайм
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Аугсбург
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Майнц
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Вердер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Хольштайн Киль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бохум
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Байер Л
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Айнтрахт Фр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Бавария
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хайденхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Штутгарт
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Боруссия М
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Вольфсбург
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бавария
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Байер Л
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Унион Берлин
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Вердер
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Фрайбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Хоффенхайм
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аугсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Майнц
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вольфсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Боруссия М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боруссия Д
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Бохум
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Санкт-Паули
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Айнтрахт Фр
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Штутгарт
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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Топ бомбардиров
Хоффенхайм Крамарич Андрей 3
Фрайбург Кюблер Лукас 2
Байер Л Вирц Флориан 2
Боруссия Д Байно-Гиттенс Джейми 2
Вольфсбург Майер Ловро 2
Весь список

Топ нарушителей
Хольштайн Киль Andu Yobel Kelati 1 1
РБ Лейпциг Орбан Вилли 1
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 1
Бавария Кейн Гарри 1
Боруссия М Лайнер Штефан 1
Весь список
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    Прогнозы 119
    Унион Берлин 89.9% (107)
    X 5.9% (7)
    Санкт-Паули 4.2% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули

    Исход игры
    Унион Берлин
    89.9% (107)
    Ничья
    5.9% (7)
    Санкт-Паули
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (64)
    Меньше
    42.86% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Унион Берлин
    46.2% (55)
    1:0 Унион Берлин
    27.7% (33)
    2:0 Унион Берлин
    9.2% (11)
    3:1 Унион Берлин
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
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