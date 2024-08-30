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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Интер Милан
2:0
Первый тайм: 40'
Аталанта
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Джимсити Берат
2:0
10' Гол
Барелла Николо

Ход матча

4'
Джимсити Берат
1:0
10'
Барелла Николо
(Павар Бенжамен)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 132
Интер Милан 83.3% (110)
X 10.6% (14)
Аталанта 6.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Интер Милан
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
15
Ачерби
Франческо
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
20
Чалханоглу
Хакан
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
29
Карнесекки
Марко
15
Де
Рон
Мартен
19
Джимсити
Берат
22
Руджери
Маттео
16
Белланова
Рауль
77
Дзаппакоста
Давиде
13
Эдерсон
Хонорато
8
Пашалич
Марио
24
Самарджич
Лазар
44
Брешианини
Марко
32
Ретеги
Матео
Интер Милан
3-5-2
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Интер Милан
Аталанта

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

33 матча

48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.4%
42.4%
15.2%
14 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:2
СA
3:2
К
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
7:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.18
1.44

Среднее время на гол

41
62

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

58
40

Голов в среднем за матч

1.76
1.21

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

51
74

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 2 0.67
Барелла Николо 1 0.33
Дармиан Маттео 1 0.33
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.33
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Фраттези Давиде 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 3 (1) 1
Брешианини Марко 2 0.67
Дзаппакоста Давиде 0 0
Пашалич Марио 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Джимсити Берат 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Хин Исак 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2
Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0
Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2

Результаты матчей

Интер Милан
Аталанта

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
2.
Торино
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Аталанта
 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
12.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Венеция
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
20.
Лечче
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Аталанта
 0:2 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Эмполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Аталанта
 0:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
6.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Интер Милан
 2:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 3
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Москера Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Верона Дуда Ондрей 2
Торино Войвода Мергим 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    40'
    Мартинес получает по ноге от Джимсити, пока рефери обходится без карточек, но поговорить с защитником "Аталанты" пришлось.
  • 39'
    Брешианини покатил мяч с левого фланга к линии штрафной, Самарджич пробил низом в направлении дальнего угла, но немного не попал в створ.
  • Фол, нарушение
    38'
    Мяч оказывается в штрафной "Интера" после навеса с фланга, однако Ретеги в борьбе с защитником коснулся мяча рукой.
  • 37'
    Руджери завершает атаку "Аталанты" подачей с левого фланга - Зоммер играет кулаками на выходе.
  • 35'
    Дзаппакоста после передачи партнера врывается в штрафную с левого края, но прострел к линии вратарской прерывает Павар.
  • Травма, повреждение
    34'
    Врачи "Аталанты" появляются на газоне, у Джимсити возникли проблемы по итогам одного из единоборств.
  • 33'
    Эдерсон и Ретеги попытались разыграть двоечку на входе в штрафную, однако защитники "Интера" и здесь сыграли удачно.
  • 31'
    Позиционная атака гостей завершается подачей Дзаппакосты с левого фланга, но проблем у обороны "Интера" не возникло.
  • 29'
    Мартинес получает по ноге от Джимсити около штрафной "Аталанты", однако свисток арбитра молчит.
  • Опасный момент
    27'
    Тюрам врывается в штрафную с правого края и пробивает с левой из-под защитника, мяч после рикошета попадает в штангу ворот "Аталанты"!
  • 25'
    Пауза на водопой в середине первого тайма, посмотрим, как Гасперини в этом тайм-ауте скорректирует действия своей команды.
  • 24'
    Ретеги получает мяч на линии штрафной от Самарджича, разворачивается и пробивает, но снаряд летит немного выше перекладины.
  • 23'
    Снова команды подолгу контролируют мяч на своей половине поля, пока игровая аритмия у нас чересчур резкая.
  • 21'
    Брешианини после навеса с правого фланга пробил головой не очень сильно, Зоммер без особого труда поймал мяч.
  • 20'
    Пока тяжело "Аталанта" продвигается в переднюю линию, "Интер" в обороне играть, конечно же, умеет.
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    • Фол, нарушение
      18'
      Включает "Аталанта" свой фирменный прессинг, Дзаппакоста теснит Дармиана, однако добирается до мяча с нарушением правил.
    • 16'
      Пытается "Аталанта" вернуться в игру, побольше стали работать с мячом подопечные Джан Пьеро Гасперини.
    • Опасный момент
      15'
      Дзаппакоста отмечается плотным ударом с 17 метров, Зоммер реагирует на неприятную траекторию полета мяча, а Ретеги на добивании не попадает в створ!
    • 13'
      Вообще "Интер" выиграл 5 последних очных матча во всех турнирах, а последняя победа "Аталанты" и вовсе случилась осенью 2018 года.
    • 12'
      В прошлом сезоне "Интер" обыграл "Аталанту" на своем поле со счётом 4:0, сегодня мы вполне можем ожидать что-то подобное.
    • 11'
      Да, начало для "Аталанты" крайне неутешительное, с 0:2 на "Сан-Сиро" уйти будет невероятно сложно.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! НИКОЛО БАРЕЛЛА!
      Красивейший гол оформляет "Интер"! Аут в исполнении миланцев остроты, казалось, не принес, однако Павар поборолся на втором этаже, скинув мяч к радиусу штрафной, а Барелла, положив корпус, отправил его в правый от себя угол!
    • Опасный момент
      8'
      Штрафной в 24 метрах от чужих ворот заработали хозяева, Димарко подошвой откатил под удар Чалхангоглу, однако мощный выстрел турка парировал Карнесекки!
    • 7'
      "Торино" под руководством Паоло Ваноли обыграло совсем недавно "Венецию" и с семью очками вышло на первое место в таблице. Правда, "Интер" в случае успеха опередит туринцев по разнице мячей.
    • 6'
      "Аталанта" в первом туре разгромила "Лечче" не выезде (4:0), а вот против "Торино" бергамаски, забив первыми, в итоге не сдюжили - 1:2.
    • Гол в свои ворота
      4'
      АВТОГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! БЕРАТ ДЖИМСИТИ!
      Тюрам получил мяч на правом краю и исполнил прострел, снаряд попал в ногу Джимшити и юркнул в ближний угол ворот Карнесекки!
    • 3'
      Напомним, что "Интер" в первом туре упустил победу в гостевой игре с "Дженоа" (2:2), а вот во втором туре чемпион уверенно разобрался дома с "Лечче" (2:0).
    • 2'
      Димарко врывается в штрафную гостей с левого края после красивого паса пяткой от партнера, а вот Дармиан на дальней штанге не смог попасть по мячу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Giuseppe Meazza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 49.2% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан 2:0 Аталанта

    Исход игры
    Интер Милан
    83.3% (110)
    Ничья
    10.6% (14)
    Аталанта
    6.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (85)
    Меньше
    26.09% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    79.13% (91)
    Нет
    20.87% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    49.2% (65)
    2:0 Интер Милан
    9.8% (13)
    1:0 Интер Милан
    6.8% (9)
    3:1 Интер Милан
    6.1% (8)
    1:1 Ничья
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    3% (4)
    3:2 Интер Милан
    3% (4)
    1:2 Аталанта
    1.5% (2)
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