Эдерсон и Ретеги попытались разыграть двоечку на входе в штрафную, однако защитники "Интера" и здесь сыграли удачно.

Врачи "Аталанты" появляются на газоне, у Джимсити возникли проблемы по итогам одного из единоборств.

Дзаппакоста после передачи партнера врывается в штрафную с левого края, но прострел к линии вратарской прерывает Павар.

Руджери завершает атаку "Аталанты" подачей с левого фланга - Зоммер играет кулаками на выходе.

Мяч оказывается в штрафной "Интера" после навеса с фланга, однако Ретеги в борьбе с защитником коснулся мяча рукой.

Брешианини покатил мяч с левого фланга к линии штрафной, Самарджич пробил низом в направлении дальнего угла, но немного не попал в створ.

Мартинес получает по ноге от Джимсити, пока рефери обходится без карточек, но поговорить с защитником "Аталанты" пришлось.

Пока тяжело "Аталанта" продвигается в переднюю линию, "Интер" в обороне играть, конечно же, умеет.

Брешианини после навеса с правого фланга пробил головой не очень сильно, Зоммер без особого труда поймал мяч.

Снова команды подолгу контролируют мяч на своей половине поля, пока игровая аритмия у нас чересчур резкая.

Ретеги получает мяч на линии штрафной от Самарджича, разворачивается и пробивает, но снаряд летит немного выше перекладины.

Пауза на водопой в середине первого тайма, посмотрим, как Гасперини в этом тайм-ауте скорректирует действия своей команды.

Тюрам врывается в штрафную с правого края и пробивает с левой из-под защитника, мяч после рикошета попадает в штангу ворот "Аталанты"!

Мартинес получает по ноге от Джимсити около штрафной "Аталанты", однако свисток арбитра молчит.

Позиционная атака гостей завершается подачей Дзаппакосты с левого фланга, но проблем у обороны "Интера" не возникло.

18' Включает "Аталанта" свой фирменный прессинг, Дзаппакоста теснит Дармиана, однако добирается до мяча с нарушением правил.

16' Пытается "Аталанта" вернуться в игру, побольше стали работать с мячом подопечные Джан Пьеро Гасперини.

15' Дзаппакоста отмечается плотным ударом с 17 метров, Зоммер реагирует на неприятную траекторию полета мяча, а Ретеги на добивании не попадает в створ!

13' Вообще "Интер" выиграл 5 последних очных матча во всех турнирах, а последняя победа "Аталанты" и вовсе случилась осенью 2018 года.

12' В прошлом сезоне "Интер" обыграл "Аталанту" на своем поле со счётом 4:0, сегодня мы вполне можем ожидать что-то подобное.

11' Да, начало для "Аталанты" крайне неутешительное, с 0:2 на "Сан-Сиро" уйти будет невероятно сложно.

10' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0! НИКОЛО БАРЕЛЛА!

Красивейший гол оформляет "Интер"! Аут в исполнении миланцев остроты, казалось, не принес, однако Павар поборолся на втором этаже, скинув мяч к радиусу штрафной, а Барелла, положив корпус, отправил его в правый от себя угол!

8' Штрафной в 24 метрах от чужих ворот заработали хозяева, Димарко подошвой откатил под удар Чалхангоглу, однако мощный выстрел турка парировал Карнесекки!

7' "Торино" под руководством Паоло Ваноли обыграло совсем недавно "Венецию" и с семью очками вышло на первое место в таблице. Правда, "Интер" в случае успеха опередит туринцев по разнице мячей.