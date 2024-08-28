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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Интер Милан
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 41
Интер Милан 82.9% (34)
X 9.8% (4)
Аталанта 7.3% (3)
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Интер Милан
Ничья
Аталанта
4.25
5.05
5.20
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Интер Милан
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История личных встреч

Интер Милан
Аталанта

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 5 побед

33 матча

48.5%
33.3%
18.2%
16 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.4%
45.5%
15.1%
13 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.4%
42.4%
15.2%
14 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

СA
4:0
СA
1:2
СA
3:2
К
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
7:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

2.18
1.44

Среднее время на гол

41
62

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

58
40

Голов в среднем за матч

1.76
1.21

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

51
74

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 2 1
Дармиан Маттео 1 0.5
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.5
Барелла Николо 0 0
Тареми Мехди 0 0
Фраттези Давиде 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 3 (1) 1.5
Брешианини Марко 2 1
Дзаппакоста Давиде 0 0
Пашалич Марио 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 1 0
Мхитарян Генрих 1 0
Аслани Кристьян 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Джимсити Берат 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Хин Исак 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Аталанта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Интер Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Интер Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Аталанта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2
Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Лацио 1:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Сассуоло - Интер Милан 1:0 Интер Милан - Торино 2:0 Милан - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Кальяри 2:2 Удинезе - Интер Милан 1:2 Интер Милан - Эмполи 2:0 Интер Милан - Наполи 1:1 Атлетико М - Интер Милан 2:1 Болонья - Интер Милан 0:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0
Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0 Лечче - Аталанта 0:2 Аталанта - Ювентус 0:1 Аталанта - Рома 2:1 Аталанта - Марсель 3:0 Салернитана - Аталанта 1:2 Марсель - Аталанта 1:1 Аталанта - Эмполи 2:0 Аталанта - Фиорентина 4:1 Монца - Аталанта 1:2 Аталанта - Ливерпуль 0:1 Аталанта - Верона 2:2

Результаты матчей

Интер Милан
Аталанта

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Интер Милан
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Дженоа
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Эмполи
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Торино
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
9.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11.
Наполи
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Фиорентина
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Монца
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Рома
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
18.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Болонья
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Лечче
 Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Наполи
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Интер Милан
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Торино
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Верона
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Кальяри
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Монца
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Рома
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Эмполи
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Дженоа
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Аталанта
 Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
5.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Венеция
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
12.
Комо
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
13.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Болонья
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 3
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Москера Даниэль 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Верона Дуда Ондрей 2
Верона Тчатчуа Джексон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 41
    Интер Милан 82.9% (34)
    X 9.8% (4)
    Аталанта 7.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Милан
    Ничья
    Аталанта
    4.25
    5.05
    5.20
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    Прогнозы на матч Интер Милан - Аталанта

    Исход игры
    Интер Милан
    82.9% (34)
    Ничья
    9.8% (4)
    Аталанта
    7.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Милан
    53.7% (22)
    2:0 Интер Милан
    17.1% (7)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    3:1 Интер Милан
    4.9% (2)
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    Интер Милан
    Аталанта
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